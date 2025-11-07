BursaDEX+
Harga live Injective hari ini adalah 6.34 USD. Lacak informasi harga aktual INJ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga INJ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang INJ

Info Harga INJ

Penjelasan INJ

Whitepaper INJ

Situs Web Resmi INJ

Tokenomi INJ

Prakiraan Harga INJ

Riwayat INJ

Panduan Membeli INJ

Konverter INJ ke Mata Uang Fiat

Spot INJ

Futures USDT-M INJ

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Injective

Harga Injective(INJ)

Harga Live 1 INJ ke USD:

$6.34
+2.09%1D
USD
Grafik Harga Live Injective (INJ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:51:12 (UTC+8)

Informasi Harga Injective (INJ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 6.06
Low 24 Jam
$ 6.67
High 24 Jam

$ 6.06
$ 6.67
$ 52.74994573512556
$ 0.65567454
+0.95%

+2.09%

-16.58%

-16.58%

Harga aktual Injective (INJ) adalah $ 6.34. Selama 24 jam terakhir, INJ diperdagangkan antara low $ 6.06 dan high $ 6.67, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highINJ adalah $ 52.74994573512556, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.65567454.

Dalam hal kinerja jangka pendek, INJ telah berubah sebesar +0.95% selama 1 jam terakhir, +2.09% selama 24 jam, dan -16.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Injective (INJ)

No.83

$ 633.82M
$ 3.00M
$ 634.00M
99.97M
100,000,000
0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Injective saat ini adalah $ 633.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.00M. Suplai beredar INJ adalah 99.97M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 634.00M.

Riwayat Harga Injective (INJ) USD

Pantau perubahan harga Injective untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.1298+2.09%
30 Days$ -6.15-49.24%
60 Hari$ -6.68-51.31%
90 Hari$ -7.76-55.04%
Perubahan Harga Injective Hari Ini

Hari ini, INJ tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.1298 (+2.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Injective 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -6.15 (-49.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Injective 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, INJ terlihat mengalami perubahan $ -6.68 (-51.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Injective 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -7.76 (-55.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Injective (INJ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Injective sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Injective (INJ)

Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.

Injective tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Injective Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa INJ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Injective di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Injective dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Injective (USD)

Berapa nilai Injective (INJ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Injective (INJ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Injective.

Cek prediksi harga Injective sekarang!

Tokenomi Injective (INJ)

Memahami tokenomi Injective (INJ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token INJ sekarang!

Cara membeli Injective (INJ)

Ingin mengetahui cara membeli Injective? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Injective di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

INJ ke Mata Uang Lokal

1 Injective(INJ) ke VND
166,837.1
A$9.7636
1 Injective(INJ) ke GBP
4.8184
1 Injective(INJ) ke EUR
5.4524
1 Injective(INJ) ke USD
$6.34
1 Injective(INJ) ke MYR
RM26.5012
1 Injective(INJ) ke TRY
266.914
1 Injective(INJ) ke JPY
¥970.02
1 Injective(INJ) ke ARS
ARS$9,201.6858
1 Injective(INJ) ke RUB
515.0616
1 Injective(INJ) ke INR
562.1678
1 Injective(INJ) ke IDR
Rp105,666.6244
1 Injective(INJ) ke PHP
374.2502
1 Injective(INJ) ke EGP
￡E.299.8186
1 Injective(INJ) ke BRL
R$33.8556
1 Injective(INJ) ke CAD
C$8.9394
1 Injective(INJ) ke BDT
773.5434
1 Injective(INJ) ke NGN
9,122.2456
1 Injective(INJ) ke COP
$24,291.1394
1 Injective(INJ) ke ZAR
R.110.0624
1 Injective(INJ) ke UAH
266.6604
1 Injective(INJ) ke TZS
T.Sh.15,577.38
1 Injective(INJ) ke VES
Bs1,413.82
1 Injective(INJ) ke CLP
$5,972.28
1 Injective(INJ) ke PKR
Rs1,791.9376
1 Injective(INJ) ke KZT
3,335.0302
1 Injective(INJ) ke THB
฿205.416
1 Injective(INJ) ke TWD
NT$196.4766
1 Injective(INJ) ke AED
د.إ23.2678
1 Injective(INJ) ke CHF
Fr5.072
1 Injective(INJ) ke HKD
HK$49.2618
1 Injective(INJ) ke AMD
֏2,424.416
1 Injective(INJ) ke MAD
.د.م59.0254
1 Injective(INJ) ke MXN
$117.7338
1 Injective(INJ) ke SAR
ريال23.775
1 Injective(INJ) ke ETB
Br973.1266
1 Injective(INJ) ke KES
KSh818.7476
1 Injective(INJ) ke JOD
د.أ4.49506
1 Injective(INJ) ke PLN
23.3312
1 Injective(INJ) ke RON
лв27.896
1 Injective(INJ) ke SEK
kr60.6104
1 Injective(INJ) ke BGN
лв10.7146
1 Injective(INJ) ke HUF
Ft2,119.6522
1 Injective(INJ) ke CZK
133.7106
1 Injective(INJ) ke KWD
د.ك1.94004
1 Injective(INJ) ke ILS
20.7318
1 Injective(INJ) ke BOB
Bs43.746
1 Injective(INJ) ke AZN
10.778
1 Injective(INJ) ke TJS
SM58.4548
1 Injective(INJ) ke GEL
17.1814
1 Injective(INJ) ke AOA
Kz5,784.616
1 Injective(INJ) ke BHD
.د.ب2.38384
1 Injective(INJ) ke BMD
$6.34
1 Injective(INJ) ke DKK
kr40.9564
1 Injective(INJ) ke HNL
L166.6152
1 Injective(INJ) ke MUR
291.64
1 Injective(INJ) ke NAD
$110.1258
1 Injective(INJ) ke NOK
kr64.668
1 Injective(INJ) ke NZD
$11.2218
1 Injective(INJ) ke PAB
B/.6.34
1 Injective(INJ) ke PGK
K27.0718
1 Injective(INJ) ke QAR
ر.ق23.0776
1 Injective(INJ) ke RSD
дин.643.5734
1 Injective(INJ) ke UZS
soʻm75,476.1784
1 Injective(INJ) ke ALL
L531.7358
1 Injective(INJ) ke ANG
ƒ11.3486
1 Injective(INJ) ke AWG
ƒ11.412
1 Injective(INJ) ke BBD
$12.68
1 Injective(INJ) ke BAM
KM10.7146
1 Injective(INJ) ke BIF
Fr18,696.66
1 Injective(INJ) ke BND
$8.242
1 Injective(INJ) ke BSD
$6.34
1 Injective(INJ) ke JMD
$1,016.619
1 Injective(INJ) ke KHR
25,461.8204
1 Injective(INJ) ke KMF
Fr2,707.18
1 Injective(INJ) ke LAK
137,826.0842
1 Injective(INJ) ke LKR
රු1,932.8758
1 Injective(INJ) ke MDL
L108.4774
1 Injective(INJ) ke MGA
Ar28,558.53
1 Injective(INJ) ke MOP
P50.72
1 Injective(INJ) ke MVR
97.636
1 Injective(INJ) ke MWK
MK10,987.854
1 Injective(INJ) ke MZN
MT405.443
1 Injective(INJ) ke NPR
रु898.378
1 Injective(INJ) ke PYG
44,963.28
1 Injective(INJ) ke RWF
Fr9,212.02
1 Injective(INJ) ke SBD
$52.1148
1 Injective(INJ) ke SCR
95.4804
1 Injective(INJ) ke SRD
$244.09
1 Injective(INJ) ke SVC
$55.4116
1 Injective(INJ) ke SZL
L109.999
1 Injective(INJ) ke TMT
m22.19
1 Injective(INJ) ke TND
د.ت18.76006
1 Injective(INJ) ke TTD
$42.9218
1 Injective(INJ) ke UGX
Sh22,164.64
1 Injective(INJ) ke XAF
Fr3,601.12
1 Injective(INJ) ke XCD
$17.118
1 Injective(INJ) ke XOF
Fr3,601.12
1 Injective(INJ) ke XPF
Fr653.02
1 Injective(INJ) ke BWP
P85.273
1 Injective(INJ) ke BZD
$12.7434
1 Injective(INJ) ke CVE
$607.6256
1 Injective(INJ) ke DJF
Fr1,128.52
1 Injective(INJ) ke DOP
$407.662
1 Injective(INJ) ke DZD
د.ج827.2432
1 Injective(INJ) ke FJD
$14.4552
1 Injective(INJ) ke GNF
Fr55,126.3
1 Injective(INJ) ke GTQ
Q48.5644
1 Injective(INJ) ke GYD
$1,326.0744
1 Injective(INJ) ke ISK
kr798.84

Sumber Daya Injective

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Injective, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Injective
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Injective

Berapa nilai Injective (INJ) hari ini?
Harga live INJ dalam USD adalah 6.34 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga INJ ke USD saat ini?
Harga INJ ke USD saat ini adalah $ 6.34. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Injective?
Kapitalisasi pasar INJ adalah $ 633.82M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar INJ?
Suplai beredar INJ adalah 99.97M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) INJ?
INJ mencapai harga ATH sebesar 52.74994573512556 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) INJ?
INJ mencapai harga ATL 0.65567454 USD.
Berapa volume perdagangan INJ?
Volume perdagangan 24 jam live INJ adalah $ 3.00M USD.
Akankah harga INJ naik lebih tinggi tahun ini?
INJ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga INJ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:51:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Injective (INJ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator INJ ke USD

Jumlah

INJ
INJ
USD
USD

1 INJ = 6.34 USD

Perdagangkan INJ

INJ/USDT
$6.34
+2.25%
INJ/USDC
$6.353
+2.08%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

