Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized. Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.

Prediksi Harga Injective (USD)

Berapa nilai Injective (INJ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Injective (INJ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Injective.

Tokenomi Injective (INJ)

Memahami tokenomi Injective (INJ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token INJ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Injective Berapa nilai Injective (INJ) hari ini? Harga live INJ dalam USD adalah 6.34 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga INJ ke USD saat ini? $ 6.34 . Cobalah Harga INJ ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Injective? Kapitalisasi pasar INJ adalah $ 633.82M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar INJ? Suplai beredar INJ adalah 99.97M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) INJ? INJ mencapai harga ATH sebesar 52.74994573512556 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) INJ? INJ mencapai harga ATL 0.65567454 USD . Berapa volume perdagangan INJ? Volume perdagangan 24 jam live INJ adalah $ 3.00M USD . Akankah harga INJ naik lebih tinggi tahun ini? INJ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga INJ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Injective (INJ)

