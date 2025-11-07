BursaDEX+
Harga live John Tsubasa Rivals hari ini adalah 0.01194 USD. Lacak informasi harga aktual JOHN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JOHN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga John Tsubasa Rivals(JOHN)

Harga Live 1 JOHN ke USD:

$0.01194
-5.16%1D
USD
Grafik Harga Live John Tsubasa Rivals (JOHN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:53:35 (UTC+8)

Informasi Harga John Tsubasa Rivals (JOHN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01101
Low 24 Jam
$ 0.01323
High 24 Jam

$ 0.01101
$ 0.01323
--
--
+2.13%

-5.16%

-13.04%

-13.04%

Harga aktual John Tsubasa Rivals (JOHN) adalah $ 0.01194. Selama 24 jam terakhir, JOHN diperdagangkan antara low $ 0.01101 dan high $ 0.01323, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJOHN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JOHN telah berubah sebesar +2.13% selama 1 jam terakhir, -5.16% selama 24 jam, dan -13.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar John Tsubasa Rivals (JOHN)

--
$ 66.20K
$ 66.20K$ 66.20K

$ 11.94M
$ 11.94M$ 11.94M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

Kapitalisasi Pasar John Tsubasa Rivals saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 66.20K. Suplai beredar JOHN adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.94M.

Riwayat Harga John Tsubasa Rivals (JOHN) USD

Pantau perubahan harga John Tsubasa Rivals untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006496-5.16%
30 Days$ -0.0032-21.14%
60 Hari$ -0.00499-29.48%
90 Hari$ -0.0089-42.71%
Perubahan Harga John Tsubasa Rivals Hari Ini

Hari ini, JOHN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0006496 (-5.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga John Tsubasa Rivals 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0032 (-21.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga John Tsubasa Rivals 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JOHN terlihat mengalami perubahan $ -0.00499 (-29.48%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga John Tsubasa Rivals 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0089 (-42.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Lihat halaman Riwayat Harga John Tsubasa Rivals sekarang.

Apa yang dimaksud dengan John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi John Tsubasa Rivals Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JOHN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang John Tsubasa Rivals di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli John Tsubasa Rivals dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga John Tsubasa Rivals (USD)

Berapa nilai John Tsubasa Rivals (JOHN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda John Tsubasa Rivals (JOHN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk John Tsubasa Rivals.

Cek prediksi harga John Tsubasa Rivals sekarang!

Tokenomi John Tsubasa Rivals (JOHN)

Memahami tokenomi John Tsubasa Rivals (JOHN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JOHN sekarang!

Cara membeli John Tsubasa Rivals (JOHN)

Ingin mengetahui cara membeli John Tsubasa Rivals? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli John Tsubasa Rivals di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JOHN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya John Tsubasa Rivals

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai John Tsubasa Rivals, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi John Tsubasa Rivals
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang John Tsubasa Rivals

Berapa nilai John Tsubasa Rivals (JOHN) hari ini?
Harga live JOHN dalam USD adalah 0.01194 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JOHN ke USD saat ini?
Harga JOHN ke USD saat ini adalah $ 0.01194. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar John Tsubasa Rivals?
Kapitalisasi pasar JOHN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JOHN?
Suplai beredar JOHN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JOHN?
JOHN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JOHN?
JOHN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan JOHN?
Volume perdagangan 24 jam live JOHN adalah $ 66.20K USD.
Akankah harga JOHN naik lebih tinggi tahun ini?
JOHN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JOHN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:53:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting John Tsubasa Rivals (JOHN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

