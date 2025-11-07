Apa yang dimaksud dengan Jupiter (JUP)

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network. Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Jupiter tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Jupiter Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa JUP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Jupiter di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Jupiter dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Jupiter (USD)

Berapa nilai Jupiter (JUP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Jupiter (JUP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jupiter.

Cek prediksi harga Jupiter sekarang!

Tokenomi Jupiter (JUP)

Memahami tokenomi Jupiter (JUP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JUP sekarang!

Cara membeli Jupiter (JUP)

Ingin mengetahui cara membeli Jupiter? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Jupiter di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JUP ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Jupiter

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Jupiter, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Jupiter Berapa nilai Jupiter (JUP) hari ini? Harga live JUP dalam USD adalah 0.3397 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga JUP ke USD saat ini? $ 0.3397 . Cobalah Harga JUP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Jupiter? Kapitalisasi pasar JUP adalah $ 1.09B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar JUP? Suplai beredar JUP adalah 3.22B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) JUP? JUP mencapai harga ATH sebesar 2.0433053112987576 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) JUP? JUP mencapai harga ATL 0.13003047620648273 USD . Berapa volume perdagangan JUP? Volume perdagangan 24 jam live JUP adalah $ 505.45K USD . Akankah harga JUP naik lebih tinggi tahun ini? JUP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JUP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Jupiter (JUP)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi