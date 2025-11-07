BursaDEX+
Harga live Sidekick hari ini adalah 0.0186 USD. Lacak informasi harga aktual K ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga K dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Sidekick(K)

Harga Live 1 K ke USD:

$0.01854
-10.34%1D
USD
Grafik Harga Live Sidekick (K)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:54:43 (UTC+8)

Informasi Harga Sidekick (K) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01822
Low 24 Jam
$ 0.02497
High 24 Jam

$ 0.01822
$ 0.02497
$ 0.4426199144936866
$ 0.005467129564046467
-4.82%

-10.34%

-38.92%

-38.92%

Harga aktual Sidekick (K) adalah $ 0.0186. Selama 24 jam terakhir, K diperdagangkan antara low $ 0.01822 dan high $ 0.02497, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highK adalah $ 0.4426199144936866, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005467129564046467.

Dalam hal kinerja jangka pendek, K telah berubah sebesar -4.82% selama 1 jam terakhir, -10.34% selama 24 jam, dan -38.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sidekick (K)

No.1573

$ 2.56M
$ 104.25K
$ 18.60M
137.40M
1,000,000,000
999,999,978.8704059
13.73%

ETH

Kapitalisasi Pasar Sidekick saat ini adalah $ 2.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 104.25K. Suplai beredar K adalah 137.40M, dan total suplainya sebesar 999999978.8704059. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.60M.

Riwayat Harga Sidekick (K) USD

Pantau perubahan harga Sidekick untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0021381-10.34%
30 Days$ -0.0424-69.51%
60 Hari$ -0.138-88.13%
90 Hari$ -0.2318-92.58%
Perubahan Harga Sidekick Hari Ini

Hari ini, K tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0021381 (-10.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sidekick 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0424 (-69.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sidekick 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, K terlihat mengalami perubahan $ -0.138 (-88.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sidekick 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2318 (-92.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sidekick (K)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sidekick sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sidekick (K)

Sidekick Protocol sedang membangun platform streaming langsung terpadu, yang memungkinkan siapa pun berbagi wawasan pasar secara real-time dan menemukan aset digital. Dengan menggabungkan interaksi dengan konten terkini, Sidekick memberdayakan jutaan orang untuk terhubung, berkolaborasi, dan meraih peluang baru dengan mudah.

Sidekick tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sidekick Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa K ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sidekick di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sidekick dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sidekick (USD)

Berapa nilai Sidekick (K) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sidekick (K) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sidekick.

Cek prediksi harga Sidekick sekarang!

Tokenomi Sidekick (K)

Memahami tokenomi Sidekick (K) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token K sekarang!

Cara membeli Sidekick (K)

Ingin mengetahui cara membeli Sidekick? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sidekick di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

K ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Sidekick

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sidekick, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sidekick
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sidekick

Berapa nilai Sidekick (K) hari ini?
Harga live K dalam USD adalah 0.0186 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga K ke USD saat ini?
Harga K ke USD saat ini adalah $ 0.0186. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sidekick?
Kapitalisasi pasar K adalah $ 2.56M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar K?
Suplai beredar K adalah 137.40M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) K?
K mencapai harga ATH sebesar 0.4426199144936866 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) K?
K mencapai harga ATL 0.005467129564046467 USD.
Berapa volume perdagangan K?
Volume perdagangan 24 jam live K adalah $ 104.25K USD.
Akankah harga K naik lebih tinggi tahun ini?
K mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga K untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Sidekick (K)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

