Apa yang dimaksud dengan Kaia (KAIA)

Proyek blockchain publik global Kakao, Klaytn adalah platform layanan-sentris kelas perusahaan yang menghadirkan pengalaman blockchain yang ramah pengguna bagi jutaan orang. Proyek ini menggabungkan fitur terbaik dari kedua blokir publik (data & kontrol terdesentralisasi, tata kelola terdistribusi) dan blokir pribadi (latensi rendah, skalabilitas tinggi) melalui desain 'hibrida' yang efisien. Klaytn dijamin dengan partisipasi dari berbagai merek yang sangat bereputasi di seluruh dunia, bekerja sama untuk menciptakan platform bisnis yang andal di atas sistem kepercayaan terdesentralisasi yang kuat. Klaytn memungkinkan bisnis dan pengusaha saat ini untuk menangkap nilai menggunakan teknologi blockchain. Klaytn adalah masa depan, dirancang oleh Ground X.

Kaia tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kaia Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KAIA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Kaia di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kaia dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kaia (USD)

Berapa nilai Kaia (KAIA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kaia (KAIA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kaia.

Cek prediksi harga Kaia sekarang!

Tokenomi Kaia (KAIA)

Memahami tokenomi Kaia (KAIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KAIA sekarang!

Cara membeli Kaia (KAIA)

Ingin mengetahui cara membeli Kaia? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kaia di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KAIA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Kaia

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kaia, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kaia Berapa nilai Kaia (KAIA) hari ini? Harga live KAIA dalam USD adalah 0.09044 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KAIA ke USD saat ini? $ 0.09044 . Cobalah Harga KAIA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Kaia? Kapitalisasi pasar KAIA adalah $ 557.20M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KAIA? Suplai beredar KAIA adalah 6.16B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KAIA? KAIA mencapai harga ATH sebesar 0.4150242710323301 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KAIA? KAIA mencapai harga ATL 0.05080960730720231 USD . Berapa volume perdagangan KAIA? Volume perdagangan 24 jam live KAIA adalah $ 1.74M USD . Akankah harga KAIA naik lebih tinggi tahun ini? KAIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KAIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Kaia (KAIA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

