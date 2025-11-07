BursaDEX+
Harga live Kaia hari ini adalah 0.09044 USD. Lacak informasi harga aktual KAIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KAIA dengan mudah di MEXC sekarang.

Grafik Harga Live Kaia (KAIA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:42:24 (UTC+8)

Informasi Harga Kaia (KAIA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.08672
$ 0.08672$ 0.08672
Low 24 Jam
$ 0.09268
$ 0.09268$ 0.09268
High 24 Jam

$ 0.08672
$ 0.08672$ 0.08672

$ 0.09268
$ 0.09268$ 0.09268

$ 0.4150242710323301
$ 0.4150242710323301$ 0.4150242710323301

$ 0.05080960730720231
$ 0.05080960730720231$ 0.05080960730720231

+1.39%

+1.44%

-11.46%

-11.46%

Harga aktual Kaia (KAIA) adalah $ 0.09044. Selama 24 jam terakhir, KAIA diperdagangkan antara low $ 0.08672 dan high $ 0.09268, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKAIA adalah $ 0.4150242710323301, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05080960730720231.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KAIA telah berubah sebesar +1.39% selama 1 jam terakhir, +1.44% selama 24 jam, dan -11.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kaia (KAIA)

No.93

$ 557.20M
$ 557.20M$ 557.20M

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 557.20M
$ 557.20M$ 557.20M

6.16B
6.16B 6.16B

--
----

6,161,003,767.830066
6,161,003,767.830066 6,161,003,767.830066

0.01%

2019-09-01 00:00:00

KLAY

Kapitalisasi Pasar Kaia saat ini adalah $ 557.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.74M. Suplai beredar KAIA adalah 6.16B, dan total suplainya sebesar 6161003767.830066. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 557.20M.

Riwayat Harga Kaia (KAIA) USD

Pantau perubahan harga Kaia untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0012833+1.44%
30 Days$ -0.05141-36.25%
60 Hari$ -0.06424-41.54%
90 Hari$ -0.06084-40.22%
Perubahan Harga Kaia Hari Ini

Hari ini, KAIA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0012833 (+1.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kaia 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05141 (-36.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kaia 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KAIA terlihat mengalami perubahan $ -0.06424 (-41.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kaia 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06084 (-40.22%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kaia (KAIA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kaia sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kaia (KAIA)

Proyek blockchain publik global Kakao, Klaytn adalah platform layanan-sentris kelas perusahaan yang menghadirkan pengalaman blockchain yang ramah pengguna bagi jutaan orang. Proyek ini menggabungkan fitur terbaik dari kedua blokir publik (data & kontrol terdesentralisasi, tata kelola terdistribusi) dan blokir pribadi (latensi rendah, skalabilitas tinggi) melalui desain 'hibrida' yang efisien. Klaytn dijamin dengan partisipasi dari berbagai merek yang sangat bereputasi di seluruh dunia, bekerja sama untuk menciptakan platform bisnis yang andal di atas sistem kepercayaan terdesentralisasi yang kuat. Klaytn memungkinkan bisnis dan pengusaha saat ini untuk menangkap nilai menggunakan teknologi blockchain. Klaytn adalah masa depan, dirancang oleh Ground X.

Kaia tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kaia Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KAIA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kaia di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kaia dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kaia (USD)

Berapa nilai Kaia (KAIA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kaia (KAIA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kaia.

Cek prediksi harga Kaia sekarang!

Tokenomi Kaia (KAIA)

Memahami tokenomi Kaia (KAIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KAIA sekarang!

Cara membeli Kaia (KAIA)

Ingin mengetahui cara membeli Kaia? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kaia di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Kaia

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kaia, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Kaia
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kaia

Berapa nilai Kaia (KAIA) hari ini?
Harga live KAIA dalam USD adalah 0.09044 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KAIA ke USD saat ini?
Harga KAIA ke USD saat ini adalah $ 0.09044. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kaia?
Kapitalisasi pasar KAIA adalah $ 557.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KAIA?
Suplai beredar KAIA adalah 6.16B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KAIA?
KAIA mencapai harga ATH sebesar 0.4150242710323301 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KAIA?
KAIA mencapai harga ATL 0.05080960730720231 USD.
Berapa volume perdagangan KAIA?
Volume perdagangan 24 jam live KAIA adalah $ 1.74M USD.
Akankah harga KAIA naik lebih tinggi tahun ini?
KAIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KAIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:42:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

