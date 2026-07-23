Apakah itu Kakaxa?

Kakaxa adalah memecoin unik yang berfokus pada unsur inti yang mendefinisikan semua shitcoin, sehingga membedakannya dari yang lain di pasar.

Apa yang membuat Kakaxa unik?

Kakaxa menonjol dengan merangkul esensi dari shitcoin, menyoroti bahan utama mereka alih-alih mengikuti tren meniru meme-meme terkenal.

Untuk apa Kakaxa bisa digunakan?

Kakaxa dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam presale-nya, menawarkan kesempatan untuk menghasilkan uang dengan ketentuan-ketentuan khusus, termasuk batas minimal dan maksimal kontribusi serta rincian distribusi token.

Berapa harga saat ini dari Kakaxa?

Harga langsung dari Kakaxa (KAKAXA) adalah Rp IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Kakaxa di pasar?

Kakaxa saat ini berada pada peringkat pasar #8002, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp486411020.4538500000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari KAKAXA?

Jumlah token yang beredar dari KAKAXA adalah 99415059.99 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Kakaxa?

Dalam 24 jam terakhir, Kakaxa diperdagangkan dalam kisaran Rp (terendah 24 jam) hingga Rp (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Kakaxa dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Kakaxa mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp5414.3768673053625000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan KAKAXA hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Kakaxa?

Pergeseran harga saat ini sebesar --% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Meme,TON Ecosystem,TON Meme. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.