Harga Talus Hari Ini

Harga live Talus (US) hari ini adalah $ 0.00699, dengan perubahan 1.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi US ke USD saat ini adalah $ 0.00699 per US.

Talus saat ini berada di peringkat #872 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15.38M, dengan suplai yang beredar 2.20B US. Selama 24 jam terakhir, US diperdagangkan antara $ 0.0067 (low) dan $ 0.00709 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.026400949844460824, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.005661719333763996.

Dalam kinerja jangka pendek, US bergerak +0.86% dalam satu jam terakhir dan +6.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 97.59K.

Informasi Pasar Talus (US)

Peringkat No.872 Kapitalisasi Pasar $ 15.38M$ 15.38M $ 15.38M Volume (24 Jam) $ 97.59K$ 97.59K $ 97.59K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 69.90M$ 69.90M $ 69.90M Suplai Peredaran 2.20B 2.20B 2.20B Suplai Maks. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tingkat Peredaran 22.00% Blockchain Publik SUI

Kapitalisasi Pasar Talus saat ini adalah $ 15.38M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 97.59K. Suplai beredar US adalah 2.20B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.90M.