Harga live Katana Inu hari ini adalah 0.00006801 USD. Lacak informasi harga aktual KATA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KATA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 KATA ke USD:

$0.00006801
+0.01%1D
USD
Grafik Harga Live Katana Inu (KATA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:55:26 (UTC+8)

Informasi Harga Katana Inu (KATA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00006502
Low 24 Jam
$ 0.0000763
High 24 Jam

$ 0.00006502
$ 0.0000763
$ 0.00829882791721224
$ 0.000062871656954695
-1.10%

+0.01%

-14.99%

-14.99%

Harga aktual Katana Inu (KATA) adalah $ 0.00006801. Selama 24 jam terakhir, KATA diperdagangkan antara low $ 0.00006502 dan high $ 0.0000763, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKATA adalah $ 0.00829882791721224, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000062871656954695.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KATA telah berubah sebesar -1.10% selama 1 jam terakhir, +0.01% selama 24 jam, dan -14.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Katana Inu (KATA)

No.1656

$ 2.54M
$ 71.88K
$ 3.40M
37.30B
50,000,000,000
50,000,000,000
74.59%

BSC

Kapitalisasi Pasar Katana Inu saat ini adalah $ 2.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 71.88K. Suplai beredar KATA adalah 37.30B, dan total suplainya sebesar 50000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.40M.

Riwayat Harga Katana Inu (KATA) USD

Pantau perubahan harga Katana Inu untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000068+0.01%
30 Days$ -0.00006339-48.25%
60 Hari$ -0.00007124-51.16%
90 Hari$ -0.0000768-53.04%
Perubahan Harga Katana Inu Hari Ini

Hari ini, KATA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000000068 (+0.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Katana Inu 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00006339 (-48.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Katana Inu 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KATA terlihat mengalami perubahan $ -0.00007124 (-51.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Katana Inu 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000768 (-53.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Katana Inu (KATA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Katana Inu sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Katana Inu (KATA)

Katana Inu adalah game NFT-Game metaverse play2earn di dunia terbuka interaktif - Semua skin dan senjata adalah NFT. Sebuah proyek yang berfokus pada mendorong inovasi kripto Game &NFT melalui penawaran game inovatifnya dengan staking otomatis dalam metode hadiah dalam game.

Katana Inu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Katana Inu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KATA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Katana Inu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Katana Inu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Katana Inu (USD)

Berapa nilai Katana Inu (KATA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Katana Inu (KATA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Katana Inu.

Cek prediksi harga Katana Inu sekarang!

Tokenomi Katana Inu (KATA)

Memahami tokenomi Katana Inu (KATA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KATA sekarang!

Cara membeli Katana Inu (KATA)

Ingin mengetahui cara membeli Katana Inu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Katana Inu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KATA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Katana Inu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Katana Inu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Katana Inu
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Katana Inu

Berapa nilai Katana Inu (KATA) hari ini?
Harga live KATA dalam USD adalah 0.00006801 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KATA ke USD saat ini?
Harga KATA ke USD saat ini adalah $ 0.00006801. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Katana Inu?
Kapitalisasi pasar KATA adalah $ 2.54M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KATA?
Suplai beredar KATA adalah 37.30B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KATA?
KATA mencapai harga ATH sebesar 0.00829882791721224 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KATA?
KATA mencapai harga ATL 0.000062871656954695 USD.
Berapa volume perdagangan KATA?
Volume perdagangan 24 jam live KATA adalah $ 71.88K USD.
Akankah harga KATA naik lebih tinggi tahun ini?
KATA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KATA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:55:26 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

