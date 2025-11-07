Apa yang dimaksud dengan Katana Inu (KATA)

Katana Inu adalah game NFT-Game metaverse play2earn di dunia terbuka interaktif - Semua skin dan senjata adalah NFT. Sebuah proyek yang berfokus pada mendorong inovasi kripto Game &NFT melalui penawaran game inovatifnya dengan staking otomatis dalam metode hadiah dalam game.

Katana Inu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KATA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Katana Inu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Katana Inu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Katana Inu (USD)

Berapa nilai Katana Inu (KATA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Katana Inu (KATA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Katana Inu.

Tokenomi Katana Inu (KATA)

Memahami tokenomi Katana Inu (KATA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KATA sekarang!

Cara membeli Katana Inu (KATA)

KATA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Katana Inu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Katana Inu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Katana Inu Berapa nilai Katana Inu (KATA) hari ini? Harga live KATA dalam USD adalah 0.00006801 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KATA ke USD saat ini? $ 0.00006801 . Cobalah Harga KATA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Katana Inu? Kapitalisasi pasar KATA adalah $ 2.54M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KATA? Suplai beredar KATA adalah 37.30B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KATA? KATA mencapai harga ATH sebesar 0.00829882791721224 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KATA? KATA mencapai harga ATL 0.000062871656954695 USD . Berapa volume perdagangan KATA? Volume perdagangan 24 jam live KATA adalah $ 71.88K USD . Akankah harga KATA naik lebih tinggi tahun ini? KATA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KATA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

