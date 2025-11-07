BursaDEX+
Harga live KMD hari ini adalah 0.04828 USD. Lacak informasi harga aktual KMD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KMD dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga KMD(KMD)

Harga Live 1 KMD ke USD:

$0.04828
$0.04828
+0.43%1D
USD
Grafik Harga Live KMD (KMD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:43:35 (UTC+8)

Informasi Harga KMD (KMD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04767
$ 0.04767$ 0.04767
Low 24 Jam
$ 0.04848
$ 0.04848$ 0.04848
High 24 Jam

$ 0.04767
$ 0.04767$ 0.04767

$ 0.04848
$ 0.04848$ 0.04848

--
----

--
----

+1.27%

+0.43%

+11.01%

+11.01%

Harga aktual KMD (KMD) adalah $ 0.04828. Selama 24 jam terakhir, KMD diperdagangkan antara low $ 0.04767 dan high $ 0.04848, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKMD adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KMD telah berubah sebesar +1.27% selama 1 jam terakhir, +0.43% selama 24 jam, dan +11.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar KMD (KMD)

--
----

$ 2.90K
$ 2.90K$ 2.90K

$ 6.56M
$ 6.56M$ 6.56M

--
----

135,950,000
135,950,000 135,950,000

KOMODO

Kapitalisasi Pasar KMD saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.90K. Suplai beredar KMD adalah --, dan total suplainya sebesar 135950000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.56M.

Riwayat Harga KMD (KMD) USD

Pantau perubahan harga KMD untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002067+0.43%
30 Days$ +0.01018+26.71%
60 Hari$ +0.01675+53.12%
90 Hari$ +0.01463+43.47%
Perubahan Harga KMD Hari Ini

Hari ini, KMD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002067 (+0.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga KMD 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01018 (+26.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga KMD 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KMD terlihat mengalami perubahan $ +0.01675 (+53.12%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga KMD 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01463 (+43.47%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari KMD (KMD)?

Lihat halaman Riwayat Harga KMD sekarang.

Apa yang dimaksud dengan KMD (KMD)

Komodo adalah penyedia teknologi open source yang menawarkan solusi blockchain lengkap bagi para pengembang dan perusahaan. Komodo membangun teknologi yang memungkinkan siapa pun untuk meluncurkan bursa terdesentralisasi bermerek, aplikasi keuangan lintas protokol, dan blockchain independen.

KMD tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi KMD Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KMD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang KMD di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli KMD dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga KMD (USD)

Berapa nilai KMD (KMD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KMD (KMD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KMD.

Cek prediksi harga KMD sekarang!

Tokenomi KMD (KMD)

Memahami tokenomi KMD (KMD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KMD sekarang!

Cara membeli KMD (KMD)

Ingin mengetahui cara membeli KMD? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli KMD di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KMD ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya KMD

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KMD, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi KMD
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KMD

Berapa nilai KMD (KMD) hari ini?
Harga live KMD dalam USD adalah 0.04828 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KMD ke USD saat ini?
Harga KMD ke USD saat ini adalah $ 0.04828. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar KMD?
Kapitalisasi pasar KMD adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KMD?
Suplai beredar KMD adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KMD?
KMD mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KMD?
KMD mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan KMD?
Volume perdagangan 24 jam live KMD adalah $ 2.90K USD.
Akankah harga KMD naik lebih tinggi tahun ini?
KMD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KMD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:43:35 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

