Apa yang dimaksud dengan Kyber Network (KNC)

"KyberNetwork", an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and "trustlessly".

Kyber Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kyber Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KNC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Kyber Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kyber Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kyber Network (USD)

Berapa nilai Kyber Network (KNC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kyber Network (KNC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kyber Network.

Cek prediksi harga Kyber Network sekarang!

Tokenomi Kyber Network (KNC)

Memahami tokenomi Kyber Network (KNC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KNC sekarang!

Cara membeli Kyber Network (KNC)

Ingin mengetahui cara membeli Kyber Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kyber Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KNC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Kyber Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kyber Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kyber Network Berapa nilai Kyber Network (KNC) hari ini? Harga live KNC dalam USD adalah 0.29 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KNC ke USD saat ini? $ 0.29 . Cobalah Harga KNC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Kyber Network? Kapitalisasi pasar KNC adalah $ 55.25M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KNC? Suplai beredar KNC adalah 190.52M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KNC? KNC mencapai harga ATH sebesar 5.715659905177939 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KNC? KNC mencapai harga ATL 0.23703932326303429 USD . Berapa volume perdagangan KNC? Volume perdagangan 24 jam live KNC adalah $ 443.50K USD . Akankah harga KNC naik lebih tinggi tahun ini? KNC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KNC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Kyber Network (KNC)

