Harga live Kyber Network hari ini adalah 0.29 USD. Lacak informasi harga aktual KNC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KNC dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Kyber Network

Harga Kyber Network(KNC)

Harga Live 1 KNC ke USD:

$0.29
$0.29$0.29
+0.93%1D
USD
Grafik Harga Live Kyber Network (KNC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:52:04 (UTC+8)

Informasi Harga Kyber Network (KNC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.275
$ 0.275$ 0.275
Low 24 Jam
$ 0.2952
$ 0.2952$ 0.2952
High 24 Jam

$ 0.275
$ 0.275$ 0.275

$ 0.2952
$ 0.2952$ 0.2952

$ 5.715659905177939
$ 5.715659905177939$ 5.715659905177939

$ 0.23703932326303429
$ 0.23703932326303429$ 0.23703932326303429

-0.49%

+0.93%

-0.18%

-0.18%

Harga aktual Kyber Network (KNC) adalah $ 0.29. Selama 24 jam terakhir, KNC diperdagangkan antara low $ 0.275 dan high $ 0.2952, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKNC adalah $ 5.715659905177939, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.23703932326303429.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KNC telah berubah sebesar -0.49% selama 1 jam terakhir, +0.93% selama 24 jam, dan -0.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kyber Network (KNC)

No.459

$ 55.25M
$ 55.25M$ 55.25M

$ 443.50K
$ 443.50K$ 443.50K

$ 69.76M
$ 69.76M$ 69.76M

190.52M
190.52M 190.52M

240,559,514.01221803
240,559,514.01221803 240,559,514.01221803

2017-09-25 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

ETH

Kapitalisasi Pasar Kyber Network saat ini adalah $ 55.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 443.50K. Suplai beredar KNC adalah 190.52M, dan total suplainya sebesar 240559514.01221803. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.76M.

Riwayat Harga Kyber Network (KNC) USD

Pantau perubahan harga Kyber Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002672+0.93%
30 Days$ -0.0371-11.35%
60 Hari$ -0.0822-22.09%
90 Hari$ -0.153-34.54%
Perubahan Harga Kyber Network Hari Ini

Hari ini, KNC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002672 (+0.93%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kyber Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0371 (-11.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kyber Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KNC terlihat mengalami perubahan $ -0.0822 (-22.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kyber Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.153 (-34.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kyber Network (KNC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kyber Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kyber Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KNC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kyber Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kyber Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kyber Network (USD)

Berapa nilai Kyber Network (KNC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kyber Network (KNC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kyber Network.

Cek prediksi harga Kyber Network sekarang!

Tokenomi Kyber Network (KNC)

Memahami tokenomi Kyber Network (KNC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KNC sekarang!

Cara membeli Kyber Network (KNC)

Ingin mengetahui cara membeli Kyber Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kyber Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KNC ke Mata Uang Lokal

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kyber Network

Berapa nilai Kyber Network (KNC) hari ini?
Harga live KNC dalam USD adalah 0.29 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KNC ke USD saat ini?
Harga KNC ke USD saat ini adalah $ 0.29. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kyber Network?
Kapitalisasi pasar KNC adalah $ 55.25M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KNC?
Suplai beredar KNC adalah 190.52M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KNC?
KNC mencapai harga ATH sebesar 5.715659905177939 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KNC?
KNC mencapai harga ATL 0.23703932326303429 USD.
Berapa volume perdagangan KNC?
Volume perdagangan 24 jam live KNC adalah $ 443.50K USD.
Akankah harga KNC naik lebih tinggi tahun ini?
KNC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KNC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Kyber Network (KNC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

