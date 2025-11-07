BursaDEX+
Harga live Keeta hari ini adalah 0.3665 USD. Lacak informasi harga aktual KTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KTA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Keeta(KTA)

$0.3665
+13.36%1D
USD
Grafik Harga Live Keeta (KTA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:37:37 (UTC+8)

Informasi Harga Keeta (KTA) (USD)

Harga aktual Keeta (KTA) adalah $ 0.3665. Selama 24 jam terakhir, KTA diperdagangkan antara low $ 0.3199 dan high $ 0.434, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKTA adalah $ 1.6916917214873683, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.08456738547527073.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KTA telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, +13.36% selama 24 jam, dan -10.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Keeta (KTA)

Kapitalisasi Pasar Keeta saat ini adalah $ 160.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 273.06K. Suplai beredar KTA adalah 437.12M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 366.50M.

Riwayat Harga Keeta (KTA) USD

Pantau perubahan harga Keeta untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.043194+13.36%
30 Days$ -0.1656-31.13%
60 Hari$ -0.6311-63.27%
90 Hari$ -0.1335-26.70%
Perubahan Harga Keeta Hari Ini

Hari ini, KTA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.043194 (+13.36%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Keeta 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1656 (-31.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Keeta 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KTA terlihat mengalami perubahan $ -0.6311 (-63.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Keeta 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1335 (-26.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Keeta (KTA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Keeta sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Keeta Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KTA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Keeta di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Keeta dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Keeta (USD)

Berapa nilai Keeta (KTA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Keeta (KTA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Keeta.

Cek prediksi harga Keeta sekarang!

Tokenomi Keeta (KTA)

Memahami tokenomi Keeta (KTA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KTA sekarang!

Cara membeli Keeta (KTA)

Ingin mengetahui cara membeli Keeta? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Keeta di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KTA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Keeta

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Keeta, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Keeta
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Keeta

Berapa nilai Keeta (KTA) hari ini?
Harga live KTA dalam USD adalah 0.3665 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KTA ke USD saat ini?
Harga KTA ke USD saat ini adalah $ 0.3665. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Keeta?
Kapitalisasi pasar KTA adalah $ 160.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KTA?
Suplai beredar KTA adalah 437.12M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KTA?
KTA mencapai harga ATH sebesar 1.6916917214873683 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KTA?
KTA mencapai harga ATL 0.08456738547527073 USD.
Berapa volume perdagangan KTA?
Volume perdagangan 24 jam live KTA adalah $ 273.06K USD.
Akankah harga KTA naik lebih tinggi tahun ini?
KTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Keeta (KTA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

