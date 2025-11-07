BursaDEX+
Harga live Milady Meme Coin hari ini adalah 0.00000001406 USD. Lacak informasi harga aktual LADYS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LADYS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LADYS

Info Harga LADYS

Penjelasan LADYS

Situs Web Resmi LADYS

Tokenomi LADYS

Prakiraan Harga LADYS

Riwayat LADYS

Panduan Membeli LADYS

Konverter LADYS ke Mata Uang Fiat

Spot LADYS

Futures USDT-M LADYS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Milady Meme Coin

Harga Milady Meme Coin(LADYS)

Harga Live 1 LADYS ke USD:

$0.00000001407
$0.00000001407$0.00000001407
-0.35%1D
USD
Grafik Harga Live Milady Meme Coin (LADYS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:38:06 (UTC+8)

Informasi Harga Milady Meme Coin (LADYS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000001385
$ 0.00000001385$ 0.00000001385
Low 24 Jam
$ 0.00000001502
$ 0.00000001502$ 0.00000001502
High 24 Jam

$ 0.00000001385
$ 0.00000001385$ 0.00000001385

$ 0.00000001502
$ 0.00000001502$ 0.00000001502

$ 0.000706677852880379
$ 0.000706677852880379$ 0.000706677852880379

$ 0.000000000291162732
$ 0.000000000291162732$ 0.000000000291162732

-0.36%

-0.35%

-18.17%

-18.17%

Harga aktual Milady Meme Coin (LADYS) adalah $ 0.00000001406. Selama 24 jam terakhir, LADYS diperdagangkan antara low $ 0.00000001385 dan high $ 0.00000001502, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLADYS adalah $ 0.000706677852880379, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000291162732.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LADYS telah berubah sebesar -0.36% selama 1 jam terakhir, -0.35% selama 24 jam, dan -18.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Milady Meme Coin (LADYS)

No.1067

$ 10.33M
$ 10.33M$ 10.33M

$ 56.90K
$ 56.90K$ 56.90K

$ 12.49M
$ 12.49M$ 12.49M

734.37T
734.37T 734.37T

888,000,888,000,888
888,000,888,000,888 888,000,888,000,888

888,000,888,000,888
888,000,888,000,888 888,000,888,000,888

82.69%

ETH

Kapitalisasi Pasar Milady Meme Coin saat ini adalah $ 10.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.90K. Suplai beredar LADYS adalah 734.37T, dan total suplainya sebesar 888000888000888. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.49M.

Riwayat Harga Milady Meme Coin (LADYS) USD

Pantau perubahan harga Milady Meme Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000000494-0.35%
30 Days$ -0.00000000639-31.25%
60 Hari$ -0.00000001681-54.46%
90 Hari$ -0.0000000185-56.82%
Perubahan Harga Milady Meme Coin Hari Ini

Hari ini, LADYS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000000000494 (-0.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Milady Meme Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000000639 (-31.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Milady Meme Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LADYS terlihat mengalami perubahan $ -0.00000001681 (-54.46%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Milady Meme Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000000185 (-56.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Milady Meme Coin (LADYS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Milady Meme Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Milady Meme Coin (LADYS)

LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection.

Milady Meme Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Milady Meme Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LADYS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Milady Meme Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Milady Meme Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Milady Meme Coin (USD)

Berapa nilai Milady Meme Coin (LADYS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Milady Meme Coin (LADYS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Milady Meme Coin.

Cek prediksi harga Milady Meme Coin sekarang!

Tokenomi Milady Meme Coin (LADYS)

Memahami tokenomi Milady Meme Coin (LADYS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LADYS sekarang!

Cara membeli Milady Meme Coin (LADYS)

Ingin mengetahui cara membeli Milady Meme Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Milady Meme Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LADYS ke Mata Uang Lokal

1 Milady Meme Coin(LADYS) ke VND
0.0003699889
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke AUD
A$0.0000000216524
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke GBP
0.0000000106856
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke EUR
0.0000000120916
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke USD
$0.00000001406
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke MYR
RM0.0000000587708
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke TRY
0.0000005931914
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke JPY
¥0.00000213712
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke ARS
ARS$0.0000204062622
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke RUB
0.0000011422344
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke INR
0.0000012467002
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke IDR
Rp0.0002343332396
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke PHP
0.0000008298212
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke EGP
￡E.0.000000665038
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BRL
R$0.000000075221
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke CAD
C$0.0000000198246
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BDT
0.0000017154606
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke NGN
0.0000202300904
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke COP
$0.0000538696246
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke ZAR
R.0.0000002442222
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke UAH
0.0000005913636
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke TZS
T.Sh.0.00003454542
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke VES
Bs0.00000319162
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke CLP
$0.00001325858
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke PKR
Rs0.0000039739184
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke KZT
0.0000073959818
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke THB
฿0.000000455544
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke TWD
NT$0.0000004357194
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke AED
د.إ0.0000000516002
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke CHF
Fr0.000000011248
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke HKD
HK$0.0000001092462
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke AMD
֏0.000005376544
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke MAD
.د.م0.000000130758
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke MXN
$0.0000002610942
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke SAR
ريال0.000000052725
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke ETB
Br0.0000021636934
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke KES
KSh0.0000018159896
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke JOD
د.أ0.00000000996854
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke PLN
0.0000000516002
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke RON
лв0.000000061864
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke SEK
kr0.0000001345542
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BGN
лв0.0000000237614
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke HUF
Ft0.0000047006798
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke CZK
0.0000002961036
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke KWD
د.ك0.00000000430236
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke ILS
0.0000000459762
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BOB
Bs0.000000097014
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke AZN
0.000000023902
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke TJS
SM0.0000001296332
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke GEL
0.0000000381026
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke AOA
Kz0.0000128872554
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BHD
.د.ب0.00000000528656
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BMD
$0.00000001406
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke DKK
kr0.0000000908276
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke HNL
L0.0000003703404
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke MUR
0.00000064676
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke NAD
$0.0000002442222
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke NOK
kr0.0000001432714
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke NZD
$0.0000000248862
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke PAB
B/.0.00000001406
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke PGK
K0.000000059052
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke QAR
ر.ق0.0000000511784
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke RSD
дин.0.0000014266682
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke UZS
soʻm0.0001693975514
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke ALL
L0.000001178931
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke ANG
ƒ0.0000000251674
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke AWG
ƒ0.000000025308
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BBD
$0.00000002812
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BAM
KM0.0000000237614
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BIF
Fr0.00004146294
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BND
$0.000000018278
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BSD
$0.00000001406
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke JMD
$0.000002254521
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke KHR
0.0000564658036
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke KMF
Fr0.0000059052
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke LAK
0.0003056521678
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke LKR
රු0.0000042864722
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke MDL
L0.00000023902
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke MGA
Ar0.00006333327
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke MOP
P0.00000011248
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke MVR
0.000000216524
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke MWK
MK0.0000244097066
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke MZN
MT0.000000899137
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke NPR
रु0.000001992302
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke PYG
0.00009971352
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke RWF
Fr0.00002040106
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke SBD
$0.0000001157138
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke SCR
0.000000211603
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke SRD
$0.00000054131
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke SVC
$0.0000001228844
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke SZL
L0.0000002440816
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke TMT
m0.00000004921
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke TND
د.ت0.00000004160354
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke TTD
$0.0000000951862
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke UGX
Sh0.00004915376
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke XAF
Fr0.00000797202
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke XCD
$0.000000037962
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke XOF
Fr0.00000797202
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke XPF
Fr0.00000144818
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BWP
P0.000000189107
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke BZD
$0.0000000282606
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke CVE
$0.0000013475104
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke DJF
Fr0.00000248862
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke DOP
$0.0000009041986
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke DZD
د.ج0.0000018356736
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke FJD
$0.0000000320568
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke GNF
Fr0.0001222517
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke GTQ
Q0.0000001076996
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke GYD
$0.0000029407896
1 Milady Meme Coin(LADYS) ke ISK
kr0.00000177156

Sumber Daya Milady Meme Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Milady Meme Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Milady Meme Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Milady Meme Coin

Berapa nilai Milady Meme Coin (LADYS) hari ini?
Harga live LADYS dalam USD adalah 0.00000001406 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LADYS ke USD saat ini?
Harga LADYS ke USD saat ini adalah $ 0.00000001406. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Milady Meme Coin?
Kapitalisasi pasar LADYS adalah $ 10.33M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LADYS?
Suplai beredar LADYS adalah 734.37T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LADYS?
LADYS mencapai harga ATH sebesar 0.000706677852880379 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LADYS?
LADYS mencapai harga ATL 0.000000000291162732 USD.
Berapa volume perdagangan LADYS?
Volume perdagangan 24 jam live LADYS adalah $ 56.90K USD.
Akankah harga LADYS naik lebih tinggi tahun ini?
LADYS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LADYS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:38:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Milady Meme Coin (LADYS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

