BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live LIF3 hari ini adalah 0.008451 USD. Lacak informasi harga aktual LIF3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LIF3 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live LIF3 hari ini adalah 0.008451 USD. Lacak informasi harga aktual LIF3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LIF3 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LIF3

Info Harga LIF3

Penjelasan LIF3

Whitepaper LIF3

Situs Web Resmi LIF3

Tokenomi LIF3

Prakiraan Harga LIF3

Riwayat LIF3

Panduan Membeli LIF3

Konverter LIF3 ke Mata Uang Fiat

Spot LIF3

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo LIF3

Harga LIF3(LIF3)

Harga Live 1 LIF3 ke USD:

$0.008453
$0.008453$0.008453
-0.63%1D
USD
Grafik Harga Live LIF3 (LIF3)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:45:45 (UTC+8)

Informasi Harga LIF3 (LIF3) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.008249
$ 0.008249$ 0.008249
Low 24 Jam
$ 0.00863
$ 0.00863$ 0.00863
High 24 Jam

$ 0.008249
$ 0.008249$ 0.008249

$ 0.00863
$ 0.00863$ 0.00863

$ 0.6194009725902462
$ 0.6194009725902462$ 0.6194009725902462

$ 0.001446420316029474
$ 0.001446420316029474$ 0.001446420316029474

-0.03%

-0.63%

-9.75%

-9.75%

Harga aktual LIF3 (LIF3) adalah $ 0.008451. Selama 24 jam terakhir, LIF3 diperdagangkan antara low $ 0.008249 dan high $ 0.00863, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLIF3 adalah $ 0.6194009725902462, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001446420316029474.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LIF3 telah berubah sebesar -0.03% selama 1 jam terakhir, -0.63% selama 24 jam, dan -9.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LIF3 (LIF3)

No.3890

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 205.53K
$ 205.53K$ 205.53K

$ 75.12M
$ 75.12M$ 75.12M

0.00
0.00 0.00

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar LIF3 saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 205.53K. Suplai beredar LIF3 adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 8888888888. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 75.12M.

Riwayat Harga LIF3 (LIF3) USD

Pantau perubahan harga LIF3 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00005359-0.63%
30 Days$ -0.003667-30.27%
60 Hari$ -0.010724-55.93%
90 Hari$ -0.001618-16.07%
Perubahan Harga LIF3 Hari Ini

Hari ini, LIF3 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00005359 (-0.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LIF3 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003667 (-30.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LIF3 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LIF3 terlihat mengalami perubahan $ -0.010724 (-55.93%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LIF3 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001618 (-16.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LIF3 (LIF3)?

Lihat halaman Riwayat Harga LIF3 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LIF3 (LIF3)

Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles.

LIF3 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LIF3 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LIF3 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LIF3 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LIF3 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LIF3 (USD)

Berapa nilai LIF3 (LIF3) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LIF3 (LIF3) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LIF3.

Cek prediksi harga LIF3 sekarang!

Tokenomi LIF3 (LIF3)

Memahami tokenomi LIF3 (LIF3) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LIF3 sekarang!

Cara membeli LIF3 (LIF3)

Ingin mengetahui cara membeli LIF3? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LIF3 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LIF3 ke Mata Uang Lokal

1 LIF3(LIF3) ke VND
222.388065
1 LIF3(LIF3) ke AUD
A$0.01301454
1 LIF3(LIF3) ke GBP
0.00642276
1 LIF3(LIF3) ke EUR
0.00726786
1 LIF3(LIF3) ke USD
$0.008451
1 LIF3(LIF3) ke MYR
RM0.03532518
1 LIF3(LIF3) ke TRY
0.35654769
1 LIF3(LIF3) ke JPY
¥1.284552
1 LIF3(LIF3) ke ARS
ARS$12.26552787
1 LIF3(LIF3) ke RUB
0.68655924
1 LIF3(LIF3) ke INR
0.74935017
1 LIF3(LIF3) ke IDR
Rp140.84994366
1 LIF3(LIF3) ke PHP
0.49827096
1 LIF3(LIF3) ke EGP
￡E.0.3997323
1 LIF3(LIF3) ke BRL
R$0.04521285
1 LIF3(LIF3) ke CAD
C$0.01191591
1 LIF3(LIF3) ke BDT
1.03110651
1 LIF3(LIF3) ke NGN
12.15963684
1 LIF3(LIF3) ke COP
$32.37924591
1 LIF3(LIF3) ke ZAR
R.0.14687838
1 LIF3(LIF3) ke UAH
0.35544906
1 LIF3(LIF3) ke TZS
T.Sh.20.764107
1 LIF3(LIF3) ke VES
Bs1.918377
1 LIF3(LIF3) ke CLP
$7.969293
1 LIF3(LIF3) ke PKR
Rs2.38859064
1 LIF3(LIF3) ke KZT
4.44547953
1 LIF3(LIF3) ke THB
฿0.27364338
1 LIF3(LIF3) ke TWD
NT$0.26189649
1 LIF3(LIF3) ke AED
د.إ0.03101517
1 LIF3(LIF3) ke CHF
Fr0.0067608
1 LIF3(LIF3) ke HKD
HK$0.06566427
1 LIF3(LIF3) ke AMD
֏3.2316624
1 LIF3(LIF3) ke MAD
.د.م0.0785943
1 LIF3(LIF3) ke MXN
$0.15693507
1 LIF3(LIF3) ke SAR
ريال0.03169125
1 LIF3(LIF3) ke ETB
Br1.30052439
1 LIF3(LIF3) ke KES
KSh1.09136214
1 LIF3(LIF3) ke JOD
د.أ0.005991759
1 LIF3(LIF3) ke PLN
0.03109968
1 LIF3(LIF3) ke RON
лв0.0371844
1 LIF3(LIF3) ke SEK
kr0.08087607
1 LIF3(LIF3) ke BGN
лв0.01428219
1 LIF3(LIF3) ke HUF
Ft2.82736656
1 LIF3(LIF3) ke CZK
0.17814708
1 LIF3(LIF3) ke KWD
د.ك0.002586006
1 LIF3(LIF3) ke ILS
0.02763477
1 LIF3(LIF3) ke BOB
Bs0.0583119
1 LIF3(LIF3) ke AZN
0.0143667
1 LIF3(LIF3) ke TJS
SM0.07791822
1 LIF3(LIF3) ke GEL
0.02290221
1 LIF3(LIF3) ke AOA
Kz7.74610209
1 LIF3(LIF3) ke BHD
.د.ب0.003177576
1 LIF3(LIF3) ke BMD
$0.008451
1 LIF3(LIF3) ke DKK
kr0.05467797
1 LIF3(LIF3) ke HNL
L0.22259934
1 LIF3(LIF3) ke MUR
0.38849247
1 LIF3(LIF3) ke NAD
$0.14679387
1 LIF3(LIF3) ke NOK
kr0.0862002
1 LIF3(LIF3) ke NZD
$0.01495827
1 LIF3(LIF3) ke PAB
B/.0.008451
1 LIF3(LIF3) ke PGK
K0.0354942
1 LIF3(LIF3) ke QAR
ر.ق0.03076164
1 LIF3(LIF3) ke RSD
дин.0.85828356
1 LIF3(LIF3) ke UZS
soʻm101.81925369
1 LIF3(LIF3) ke ALL
L0.70861635
1 LIF3(LIF3) ke ANG
ƒ0.01512729
1 LIF3(LIF3) ke AWG
ƒ0.0152118
1 LIF3(LIF3) ke BBD
$0.016902
1 LIF3(LIF3) ke BAM
KM0.01428219
1 LIF3(LIF3) ke BIF
Fr24.921999
1 LIF3(LIF3) ke BND
$0.0109863
1 LIF3(LIF3) ke BSD
$0.008451
1 LIF3(LIF3) ke JMD
$1.35511785
1 LIF3(LIF3) ke KHR
33.93972306
1 LIF3(LIF3) ke KMF
Fr3.54942
1 LIF3(LIF3) ke LAK
183.71738763
1 LIF3(LIF3) ke LKR
රු2.57645637
1 LIF3(LIF3) ke MDL
L0.143667
1 LIF3(LIF3) ke MGA
Ar38.0675295
1 LIF3(LIF3) ke MOP
P0.067608
1 LIF3(LIF3) ke MVR
0.1301454
1 LIF3(LIF3) ke MWK
MK14.67186561
1 LIF3(LIF3) ke MZN
MT0.54044145
1 LIF3(LIF3) ke NPR
रु1.1975067
1 LIF3(LIF3) ke PYG
59.934492
1 LIF3(LIF3) ke RWF
Fr12.262401
1 LIF3(LIF3) ke SBD
$0.06955173
1 LIF3(LIF3) ke SCR
0.12194793
1 LIF3(LIF3) ke SRD
$0.3253635
1 LIF3(LIF3) ke SVC
$0.07386174
1 LIF3(LIF3) ke SZL
L0.14670936
1 LIF3(LIF3) ke TMT
m0.0295785
1 LIF3(LIF3) ke TND
د.ت0.025006509
1 LIF3(LIF3) ke TTD
$0.05721327
1 LIF3(LIF3) ke UGX
Sh29.544696
1 LIF3(LIF3) ke XAF
Fr4.800168
1 LIF3(LIF3) ke XCD
$0.0228177
1 LIF3(LIF3) ke XOF
Fr4.800168
1 LIF3(LIF3) ke XPF
Fr0.870453
1 LIF3(LIF3) ke BWP
P0.11366595
1 LIF3(LIF3) ke BZD
$0.01698651
1 LIF3(LIF3) ke CVE
$0.80994384
1 LIF3(LIF3) ke DJF
Fr1.495827
1 LIF3(LIF3) ke DOP
$0.54348381
1 LIF3(LIF3) ke DZD
د.ج1.10353158
1 LIF3(LIF3) ke FJD
$0.01926828
1 LIF3(LIF3) ke GNF
Fr73.481445
1 LIF3(LIF3) ke GTQ
Q0.06473466
1 LIF3(LIF3) ke GYD
$1.76761116
1 LIF3(LIF3) ke ISK
kr1.064826

Sumber Daya LIF3

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LIF3, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi LIF3
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LIF3

Berapa nilai LIF3 (LIF3) hari ini?
Harga live LIF3 dalam USD adalah 0.008451 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LIF3 ke USD saat ini?
Harga LIF3 ke USD saat ini adalah $ 0.008451. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LIF3?
Kapitalisasi pasar LIF3 adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LIF3?
Suplai beredar LIF3 adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LIF3?
LIF3 mencapai harga ATH sebesar 0.6194009725902462 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LIF3?
LIF3 mencapai harga ATL 0.001446420316029474 USD.
Berapa volume perdagangan LIF3?
Volume perdagangan 24 jam live LIF3 adalah $ 205.53K USD.
Akankah harga LIF3 naik lebih tinggi tahun ini?
LIF3 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LIF3 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:45:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting LIF3 (LIF3)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LIF3 ke USD

Jumlah

LIF3
LIF3
USD
USD

1 LIF3 = 0.008451 USD

Perdagangkan LIF3

LIF3/USDT
$0.008453
$0.008453$0.008453
-0.51%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,328.57
$101,328.57$101,328.57

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.46
$3,323.46$3,323.46

+0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.42
$156.42$156.42

+0.32%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0539
$1.0539$1.0539

+22.83%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,328.57
$101,328.57$101,328.57

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.46
$3,323.46$3,323.46

+0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.42
$156.42$156.42

+0.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2208
$2.2208$2.2208

-0.61%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0325
$1.0325$1.0325

+1.61%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0817
$0.0817$0.0817

+63.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017400
$0.017400$0.017400

+1,640.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009597
$0.009597$0.009597

+349.71%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.227
$4.227$4.227

+322.70%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.210
$2.210$2.210

+60.26%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0817
$0.0817$0.0817

+63.40%