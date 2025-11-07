Apa yang dimaksud dengan Life Crypto (LIFE)

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Life Crypto tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Life Crypto Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa LIFE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Life Crypto di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Life Crypto dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Life Crypto (USD)

Berapa nilai Life Crypto (LIFE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Life Crypto (LIFE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Life Crypto.

Cek prediksi harga Life Crypto sekarang!

Tokenomi Life Crypto (LIFE)

Memahami tokenomi Life Crypto (LIFE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LIFE sekarang!

Cara membeli Life Crypto (LIFE)

Ingin mengetahui cara membeli Life Crypto? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Life Crypto di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LIFE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Life Crypto

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Life Crypto, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Life Crypto Berapa nilai Life Crypto (LIFE) hari ini? Harga live LIFE dalam USD adalah 0.00002619 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LIFE ke USD saat ini? $ 0.00002619 . Cobalah Harga LIFE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Life Crypto? Kapitalisasi pasar LIFE adalah $ 68.91K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LIFE? Suplai beredar LIFE adalah 2.63B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LIFE? LIFE mencapai harga ATH sebesar 0.041196202448284376 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LIFE? LIFE mencapai harga ATL 0.000022428549565319 USD . Berapa volume perdagangan LIFE? Volume perdagangan 24 jam live LIFE adalah $ 54.93K USD . Akankah harga LIFE naik lebih tinggi tahun ini? LIFE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LIFE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Life Crypto (LIFE)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

