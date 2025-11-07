BursaDEX+
Harga live Life Crypto hari ini adalah 0.00002619 USD. Lacak informasi harga aktual LIFE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LIFE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LIFE

Info Harga LIFE

Penjelasan LIFE

Situs Web Resmi LIFE

Tokenomi LIFE

Prakiraan Harga LIFE

Riwayat LIFE

Panduan Membeli LIFE

Konverter LIFE ke Mata Uang Fiat

Spot LIFE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Life Crypto

Harga Life Crypto(LIFE)

Harga Live 1 LIFE ke USD:

$0.00002616
$0.00002616
-2.16%1D
USD
Grafik Harga Live Life Crypto (LIFE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:58:58 (UTC+8)

Informasi Harga Life Crypto (LIFE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002542
$ 0.00002542
Low 24 Jam
$ 0.00003083
$ 0.00003083
High 24 Jam

$ 0.00002542
$ 0.00002542

$ 0.00003083
$ 0.00003083

$ 0.041196202448284376
$ 0.041196202448284376

$ 0.000022428549565319
$ 0.000022428549565319

-0.08%

-2.16%

-9.00%

-9.00%

Harga aktual Life Crypto (LIFE) adalah $ 0.00002619. Selama 24 jam terakhir, LIFE diperdagangkan antara low $ 0.00002542 dan high $ 0.00003083, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLIFE adalah $ 0.041196202448284376, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000022428549565319.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LIFE telah berubah sebesar -0.08% selama 1 jam terakhir, -2.16% selama 24 jam, dan -9.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Life Crypto (LIFE)

No.3191

$ 68.91K
$ 68.91K

$ 54.93K
$ 54.93K

$ 261.90K
$ 261.90K

2.63B
2.63B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

26.31%

ETH

Kapitalisasi Pasar Life Crypto saat ini adalah $ 68.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.93K. Suplai beredar LIFE adalah 2.63B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 261.90K.

Riwayat Harga Life Crypto (LIFE) USD

Pantau perubahan harga Life Crypto untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000005775-2.16%
30 Days$ -0.00000788-23.13%
60 Hari$ -0.00000963-26.89%
90 Hari$ -0.00002393-47.75%
Perubahan Harga Life Crypto Hari Ini

Hari ini, LIFE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000005775 (-2.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Life Crypto 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000788 (-23.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Life Crypto 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LIFE terlihat mengalami perubahan $ -0.00000963 (-26.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Life Crypto 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00002393 (-47.75%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Life Crypto (LIFE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Life Crypto sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Life Crypto (LIFE)

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Life Crypto tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Life Crypto Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LIFE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Life Crypto di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Life Crypto dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Life Crypto (USD)

Berapa nilai Life Crypto (LIFE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Life Crypto (LIFE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Life Crypto.

Cek prediksi harga Life Crypto sekarang!

Tokenomi Life Crypto (LIFE)

Memahami tokenomi Life Crypto (LIFE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LIFE sekarang!

Cara membeli Life Crypto (LIFE)

Ingin mengetahui cara membeli Life Crypto? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Life Crypto di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LIFE ke Mata Uang Lokal

1 Life Crypto(LIFE) ke VND
0.68918985
1 Life Crypto(LIFE) ke AUD
A$0.0000403326
1 Life Crypto(LIFE) ke GBP
0.0000199044
1 Life Crypto(LIFE) ke EUR
0.0000225234
1 Life Crypto(LIFE) ke USD
$0.00002619
1 Life Crypto(LIFE) ke MYR
RM0.0001094742
1 Life Crypto(LIFE) ke TRY
0.001102599
1 Life Crypto(LIFE) ke JPY
¥0.00400707
1 Life Crypto(LIFE) ke ARS
ARS$0.0380113803
1 Life Crypto(LIFE) ke RUB
0.0021276756
1 Life Crypto(LIFE) ke INR
0.0023222673
1 Life Crypto(LIFE) ke IDR
Rp0.4364998254
1 Life Crypto(LIFE) ke PHP
0.0015459957
1 Life Crypto(LIFE) ke EGP
￡E.0.0012385251
1 Life Crypto(LIFE) ke BRL
R$0.0001398546
1 Life Crypto(LIFE) ke CAD
C$0.0000369279
1 Life Crypto(LIFE) ke BDT
0.0031954419
1 Life Crypto(LIFE) ke NGN
0.0376832196
1 Life Crypto(LIFE) ke COP
$0.1003446279
1 Life Crypto(LIFE) ke ZAR
R.0.0004546584
1 Life Crypto(LIFE) ke UAH
0.0011015514
1 Life Crypto(LIFE) ke TZS
T.Sh.0.06434883
1 Life Crypto(LIFE) ke VES
Bs0.00584037
1 Life Crypto(LIFE) ke CLP
$0.02467098
1 Life Crypto(LIFE) ke PKR
Rs0.0074023416
1 Life Crypto(LIFE) ke KZT
0.0137767257
1 Life Crypto(LIFE) ke THB
฿0.000848556
1 Life Crypto(LIFE) ke TWD
NT$0.0008116281
1 Life Crypto(LIFE) ke AED
د.إ0.0000961173
1 Life Crypto(LIFE) ke CHF
Fr0.000020952
1 Life Crypto(LIFE) ke HKD
HK$0.0002034963
1 Life Crypto(LIFE) ke AMD
֏0.010015056
1 Life Crypto(LIFE) ke MAD
.د.م0.0002438289
1 Life Crypto(LIFE) ke MXN
$0.0004863483
1 Life Crypto(LIFE) ke SAR
ريال0.0000982125
1 Life Crypto(LIFE) ke ETB
Br0.0040199031
1 Life Crypto(LIFE) ke KES
KSh0.0033821766
1 Life Crypto(LIFE) ke JOD
د.أ0.00001856871
1 Life Crypto(LIFE) ke PLN
0.0000963792
1 Life Crypto(LIFE) ke RON
лв0.000115236
1 Life Crypto(LIFE) ke SEK
kr0.0002503764
1 Life Crypto(LIFE) ke BGN
лв0.0000442611
1 Life Crypto(LIFE) ke HUF
Ft0.0087561027
1 Life Crypto(LIFE) ke CZK
0.0005523471
1 Life Crypto(LIFE) ke KWD
د.ك0.00000801414
1 Life Crypto(LIFE) ke ILS
0.0000856413
1 Life Crypto(LIFE) ke BOB
Bs0.000180711
1 Life Crypto(LIFE) ke AZN
0.000044523
1 Life Crypto(LIFE) ke TJS
SM0.0002414718
1 Life Crypto(LIFE) ke GEL
0.0000709749
1 Life Crypto(LIFE) ke AOA
Kz0.023895756
1 Life Crypto(LIFE) ke BHD
.د.ب0.00000984744
1 Life Crypto(LIFE) ke BMD
$0.00002619
1 Life Crypto(LIFE) ke DKK
kr0.0001691874
1 Life Crypto(LIFE) ke HNL
L0.0006882732
1 Life Crypto(LIFE) ke MUR
0.00120474
1 Life Crypto(LIFE) ke NAD
$0.0004549203
1 Life Crypto(LIFE) ke NOK
kr0.000267138
1 Life Crypto(LIFE) ke NZD
$0.0000463563
1 Life Crypto(LIFE) ke PAB
B/.0.00002619
1 Life Crypto(LIFE) ke PGK
K0.0001118313
1 Life Crypto(LIFE) ke QAR
ر.ق0.0000953316
1 Life Crypto(LIFE) ke RSD
дин.0.0026585469
1 Life Crypto(LIFE) ke UZS
soʻm0.3117856644
1 Life Crypto(LIFE) ke ALL
L0.0021965553
1 Life Crypto(LIFE) ke ANG
ƒ0.0000468801
1 Life Crypto(LIFE) ke AWG
ƒ0.000047142
1 Life Crypto(LIFE) ke BBD
$0.00005238
1 Life Crypto(LIFE) ke BAM
KM0.0000442611
1 Life Crypto(LIFE) ke BIF
Fr0.07723431
1 Life Crypto(LIFE) ke BND
$0.000034047
1 Life Crypto(LIFE) ke BSD
$0.00002619
1 Life Crypto(LIFE) ke JMD
$0.0041995665
1 Life Crypto(LIFE) ke KHR
0.1051806114
1 Life Crypto(LIFE) ke KMF
Fr0.01118313
1 Life Crypto(LIFE) ke LAK
0.5693478147
1 Life Crypto(LIFE) ke LKR
රු0.0079845453
1 Life Crypto(LIFE) ke MDL
L0.0004481109
1 Life Crypto(LIFE) ke MGA
Ar0.117972855
1 Life Crypto(LIFE) ke MOP
P0.00020952
1 Life Crypto(LIFE) ke MVR
0.000403326
1 Life Crypto(LIFE) ke MWK
MK0.045389889
1 Life Crypto(LIFE) ke MZN
MT0.0016748505
1 Life Crypto(LIFE) ke NPR
रु0.003711123
1 Life Crypto(LIFE) ke PYG
0.18573948
1 Life Crypto(LIFE) ke RWF
Fr0.03805407
1 Life Crypto(LIFE) ke SBD
$0.0002152818
1 Life Crypto(LIFE) ke SCR
0.0003944214
1 Life Crypto(LIFE) ke SRD
$0.001008315
1 Life Crypto(LIFE) ke SVC
$0.0002289006
1 Life Crypto(LIFE) ke SZL
L0.0004543965
1 Life Crypto(LIFE) ke TMT
m0.000091665
1 Life Crypto(LIFE) ke TND
د.ت0.00007749621
1 Life Crypto(LIFE) ke TTD
$0.0001773063
1 Life Crypto(LIFE) ke UGX
Sh0.09156024
1 Life Crypto(LIFE) ke XAF
Fr0.01487592
1 Life Crypto(LIFE) ke XCD
$0.000070713
1 Life Crypto(LIFE) ke XOF
Fr0.01487592
1 Life Crypto(LIFE) ke XPF
Fr0.00269757
1 Life Crypto(LIFE) ke BWP
P0.0003522555
1 Life Crypto(LIFE) ke BZD
$0.0000526419
1 Life Crypto(LIFE) ke CVE
$0.0025100496
1 Life Crypto(LIFE) ke DJF
Fr0.00466182
1 Life Crypto(LIFE) ke DOP
$0.001684017
1 Life Crypto(LIFE) ke DZD
د.ج0.0034172712
1 Life Crypto(LIFE) ke FJD
$0.0000597132
1 Life Crypto(LIFE) ke GNF
Fr0.22772205
1 Life Crypto(LIFE) ke GTQ
Q0.0002006154
1 Life Crypto(LIFE) ke GYD
$0.0054779004
1 Life Crypto(LIFE) ke ISK
kr0.00329994

Sumber Daya Life Crypto

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Life Crypto, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Life Crypto
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Life Crypto

Berapa nilai Life Crypto (LIFE) hari ini?
Harga live LIFE dalam USD adalah 0.00002619 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LIFE ke USD saat ini?
Harga LIFE ke USD saat ini adalah $ 0.00002619. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Life Crypto?
Kapitalisasi pasar LIFE adalah $ 68.91K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LIFE?
Suplai beredar LIFE adalah 2.63B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LIFE?
LIFE mencapai harga ATH sebesar 0.041196202448284376 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LIFE?
LIFE mencapai harga ATL 0.000022428549565319 USD.
Berapa volume perdagangan LIFE?
Volume perdagangan 24 jam live LIFE adalah $ 54.93K USD.
Akankah harga LIFE naik lebih tinggi tahun ini?
LIFE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LIFE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:58:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Life Crypto (LIFE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LIFE ke USD

Jumlah

LIFE
LIFE
USD
USD

1 LIFE = 0.00002619 USD

Perdagangkan LIFE

LIFE/USDT
$0.00002616
$0.00002616
-2.09%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,122.83

$3,327.31

$156.55

$1.0003

$1.1227

$101,122.83

$3,327.31

$156.55

$2.2144

$1.0166

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.1128

$0.0003999

$0.013569

$4.458

$0.006552

$0.1128

$0.00000000005436

