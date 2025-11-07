BursaDEX+
Harga live Bitlight Labs hari ini adalah 1.5339 USD. Lacak informasi harga aktual LIGHT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LIGHT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bitlight Labs hari ini adalah 1.5339 USD. Lacak informasi harga aktual LIGHT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LIGHT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Bitlight Labs(LIGHT)

Harga Live 1 LIGHT ke USD:

$1.5348
+0.43%1D
USD
Grafik Harga Live Bitlight Labs (LIGHT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:45:49 (UTC+8)

Informasi Harga Bitlight Labs (LIGHT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.488
Low 24 Jam
$ 1.5847
High 24 Jam

$ 1.488
$ 1.5847
$ 2.619557835411834
$ 0.5392876430024418
-1.13%

+0.43%

-20.98%

-20.98%

Harga aktual Bitlight Labs (LIGHT) adalah $ 1.5339. Selama 24 jam terakhir, LIGHT diperdagangkan antara low $ 1.488 dan high $ 1.5847, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLIGHT adalah $ 2.619557835411834, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.5392876430024418.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LIGHT telah berubah sebesar -1.13% selama 1 jam terakhir, +0.43% selama 24 jam, dan -20.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bitlight Labs (LIGHT)

No.390

$ 66.05M
$ 91.68K
$ 644.24M
43.06M
420,000,000
420,000,000
10.25%

BSC

Kapitalisasi Pasar Bitlight Labs saat ini adalah $ 66.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 91.68K. Suplai beredar LIGHT adalah 43.06M, dan total suplainya sebesar 420000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 644.24M.

Riwayat Harga Bitlight Labs (LIGHT) USD

Pantau perubahan harga Bitlight Labs untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006571+0.43%
30 Days$ +0.683+80.26%
60 Hari$ +1.4339+1,433.90%
90 Hari$ +1.4339+1,433.90%
Perubahan Harga Bitlight Labs Hari Ini

Hari ini, LIGHT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.006571 (+0.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bitlight Labs 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.683 (+80.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bitlight Labs 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LIGHT terlihat mengalami perubahan $ +1.4339 (+1,433.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bitlight Labs 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1.4339 (+1,433.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bitlight Labs (LIGHT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bitlight Labs sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, kontributor utama dan tim pengembangan terbesar di balik Protokol RGB, sedang membangun smart contract asli dan protokol fiat tokenisasi di Lightning Network.

Bitlight Labs tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bitlight Labs Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LIGHT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bitlight Labs di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bitlight Labs dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bitlight Labs (USD)

Berapa nilai Bitlight Labs (LIGHT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitlight Labs (LIGHT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitlight Labs.

Cek prediksi harga Bitlight Labs sekarang!

Tokenomi Bitlight Labs (LIGHT)

Memahami tokenomi Bitlight Labs (LIGHT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LIGHT sekarang!

Cara membeli Bitlight Labs (LIGHT)

Ingin mengetahui cara membeli Bitlight Labs? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bitlight Labs di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LIGHT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Bitlight Labs

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bitlight Labs, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bitlight Labs
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bitlight Labs

Berapa nilai Bitlight Labs (LIGHT) hari ini?
Harga live LIGHT dalam USD adalah 1.5339 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LIGHT ke USD saat ini?
Harga LIGHT ke USD saat ini adalah $ 1.5339. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bitlight Labs?
Kapitalisasi pasar LIGHT adalah $ 66.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LIGHT?
Suplai beredar LIGHT adalah 43.06M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LIGHT?
LIGHT mencapai harga ATH sebesar 2.619557835411834 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LIGHT?
LIGHT mencapai harga ATL 0.5392876430024418 USD.
Berapa volume perdagangan LIGHT?
Volume perdagangan 24 jam live LIGHT adalah $ 91.68K USD.
Akankah harga LIGHT naik lebih tinggi tahun ini?
LIGHT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LIGHT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Bitlight Labs (LIGHT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

