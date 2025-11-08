Harga Belong Hari Ini

Harga live Belong (LONG) hari ini adalah $ 0.0685, dengan perubahan 4.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LONG ke USD saat ini adalah $ 0.0685 per LONG.

Belong saat ini berada di peringkat #1454 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4.86M, dengan suplai yang beredar 70.97M LONG. Selama 24 jam terakhir, LONG diperdagangkan antara $ 0.0497 (low) dan $ 0.1149 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.16054124197194466, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0354085838280473.

Dalam kinerja jangka pendek, LONG bergerak -3.93% dalam satu jam terakhir dan +37.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 91.35K.

Informasi Pasar Belong (LONG)

Peringkat No.1454 Kapitalisasi Pasar $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M Volume (24 Jam) $ 91.35K$ 91.35K $ 91.35K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.38M$ 51.38M $ 51.38M Suplai Peredaran 70.97M 70.97M 70.97M Suplai Maks. 750,000,000 750,000,000 750,000,000 Total Suplai 750,000,000 750,000,000 750,000,000 Tingkat Peredaran 9.46% Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Belong saat ini adalah $ 4.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 91.35K. Suplai beredar LONG adalah 70.97M, dan total suplainya sebesar 750000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.38M.