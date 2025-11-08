BursaDEX+
Harga live Belong hari ini adalah 0.0685 USD. Kapitalisasi pasar LONG adalah 4,861,216.621 USD. Lacak informasi harga aktual LONG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo Belong

Harga Belong(LONG)

Harga Live 1 LONG ke USD:

$0.0685
+4.42%1D
USD
Grafik Harga Live Belong (LONG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 07:38:41 (UTC+8)

Harga Belong Hari Ini

Harga live Belong (LONG) hari ini adalah $ 0.0685, dengan perubahan 4.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LONG ke USD saat ini adalah $ 0.0685 per LONG.

Belong saat ini berada di peringkat #1454 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4.86M, dengan suplai yang beredar 70.97M LONG. Selama 24 jam terakhir, LONG diperdagangkan antara $ 0.0497 (low) dan $ 0.1149 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.16054124197194466, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0354085838280473.

Dalam kinerja jangka pendek, LONG bergerak -3.93% dalam satu jam terakhir dan +37.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 91.35K.

Informasi Pasar Belong (LONG)

No.1454

$ 4.86M
$ 91.35K
$ 51.38M
70.97M
750,000,000
750,000,000
9.46%

BSC

Kapitalisasi Pasar Belong saat ini adalah $ 4.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 91.35K. Suplai beredar LONG adalah 70.97M, dan total suplainya sebesar 750000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.38M.

Riwayat Harga Belong USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0497
Low 24 Jam
$ 0.1149
High 24 Jam

$ 0.0497
$ 0.1149
$ 0.16054124197194466
$ 0.0354085838280473
-3.93%

+4.42%

+37.00%

+37.00%

Riwayat Harga Belong (LONG) USD

Pantau perubahan harga Belong untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0029+4.42%
30 Days$ +0.0185+37.00%
60 Hari$ +0.0185+37.00%
90 Hari$ +0.0185+37.00%
Perubahan Harga Belong Hari Ini

Hari ini, LONG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0029 (+4.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Belong 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0185 (+37.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Belong 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LONG terlihat mengalami perubahan $ +0.0185 (+37.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Belong 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0185 (+37.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Belong (LONG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Belong sekarang.

Analisis AI untuk Belong

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Belong, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Belong?

Several key factors influence Belong (LONG) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and roadmap milestones
4. Partnership announcements and integrations
5. Token utility and demand within the Belong ecosystem
6. Community adoption and user growth
7. Regulatory news affecting DeFi/gaming sectors
8. Supply dynamics including staking rewards and token burns
9. Competition from similar blockchain gaming projects
10. Technical analysis patterns and whale movements

Mengapa orang ingin tahu harga Belong hari ini?

People want to know Belong (LONG) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buy/sell orders, tracking investment performance, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors assess profit/loss.

Prediksi Harga untuk Belong

Prediksi Harga Belong (LONG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LONG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Belong (LONG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Belong berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga Belong yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga LONG untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Belong.

Cara membeli & berinvestasi Belong di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Belong? Pembelian LONG dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Belong. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Belong (LONG) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.

Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari 70.97M token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Belong akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Belong (LONG)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Belong

Dengan memiliki Belong, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Belong (LONG) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Belong (LONG)

Produk inti Belong, CheckIn, berfungsi sebagai jaringan afiliasi berbasis kinerja tempat berbagai tempat wisata terhubung dengan pengunjung melalui rekomendasi komunitas yang terverifikasi. Platform ini menggunakan sistem multi-verifikasi yang menggabungkan kode QR, teknologi NFC, dan geolokasi untuk mengonfirmasi keberadaan fisik di berbagai tempat wisata. Kontrak pintar secara otomatis menghitung dan mendistribusikan hadiah setelah pengunjung yang dirujuk melakukan pembelian, memastikan tempat wisata hanya memberikan kompensasi kepada promotor untuk kunjungan terverifikasi yang menghasilkan pendapatan.

Sumber Daya Belong

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Belong, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Belong
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Belong

Berapa nilai 1 Belong pada tahun 2030?
Jika Belong tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Belong tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 07:38:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Belong (LONG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Belong Selengkapnya

LONG USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada LONG dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures LONG USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Belong (LONG) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Belong secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LONG/USDT
$0.0685
+6.69%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

