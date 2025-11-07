BursaDEX+
Harga live LooksRare hari ini adalah 0.005993 USD. Lacak informasi harga aktual LOOKS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LOOKS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LOOKS

Info Harga LOOKS

Penjelasan LOOKS

Situs Web Resmi LOOKS

Tokenomi LOOKS

Prakiraan Harga LOOKS

Riwayat LOOKS

Panduan Membeli LOOKS

Konverter LOOKS ke Mata Uang Fiat

Spot LOOKS

Futures USDT-M LOOKS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Harga LooksRare(LOOKS)

$0.005993
-3.89%1D
Grafik Harga Live LooksRare (LOOKS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:54:10 (UTC+8)

Informasi Harga LooksRare (LOOKS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.005825
Low 24 Jam
$ 0.006512
High 24 Jam

$ 0.005825
$ 0.006512
$ 7.0726771343446515
$ 0.005583740740919179
-0.90%

-3.88%

-14.56%

-14.56%

Harga aktual LooksRare (LOOKS) adalah $ 0.005993. Selama 24 jam terakhir, LOOKS diperdagangkan antara low $ 0.005825 dan high $ 0.006512, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLOOKS adalah $ 7.0726771343446515, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005583740740919179.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LOOKS telah berubah sebesar -0.90% selama 1 jam terakhir, -3.88% selama 24 jam, dan -14.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LooksRare (LOOKS)

No.1307

$ 5.99M
$ 60.85K
$ 5.99M
999.94M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.99%

ETH

Kapitalisasi Pasar LooksRare saat ini adalah $ 5.99M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.85K. Suplai beredar LOOKS adalah 999.94M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.99M.

Riwayat Harga LooksRare (LOOKS) USD

Pantau perubahan harga LooksRare untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00024256-3.88%
30 Days$ -0.007558-55.78%
60 Hari$ -0.008444-58.49%
90 Hari$ -0.012089-66.86%
Perubahan Harga LooksRare Hari Ini

Hari ini, LOOKS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00024256 (-3.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LooksRare 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.007558 (-55.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LooksRare 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LOOKS terlihat mengalami perubahan $ -0.008444 (-58.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LooksRare 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.012089 (-66.86%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LooksRare (LOOKS)?

Lihat halaman Riwayat Harga LooksRare sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LooksRare (LOOKS)

LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating.

LooksRare tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LooksRare Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LOOKS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LooksRare di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LooksRare dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LooksRare (USD)

Berapa nilai LooksRare (LOOKS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LooksRare (LOOKS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LooksRare.

Cek prediksi harga LooksRare sekarang!

Tokenomi LooksRare (LOOKS)

Memahami tokenomi LooksRare (LOOKS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LOOKS sekarang!

Cara membeli LooksRare (LOOKS)

Ingin mengetahui cara membeli LooksRare? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LooksRare di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LOOKS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya LooksRare

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LooksRare, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi LooksRare
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LooksRare

Berapa nilai LooksRare (LOOKS) hari ini?
Harga live LOOKS dalam USD adalah 0.005993 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LOOKS ke USD saat ini?
Harga LOOKS ke USD saat ini adalah $ 0.005993. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LooksRare?
Kapitalisasi pasar LOOKS adalah $ 5.99M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LOOKS?
Suplai beredar LOOKS adalah 999.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LOOKS?
LOOKS mencapai harga ATH sebesar 7.0726771343446515 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LOOKS?
LOOKS mencapai harga ATL 0.005583740740919179 USD.
Berapa volume perdagangan LOOKS?
Volume perdagangan 24 jam live LOOKS adalah $ 60.85K USD.
Akankah harga LOOKS naik lebih tinggi tahun ini?
LOOKS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LOOKS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:54:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

