Harga MapNode Hari Ini

Harga live MapNode (MAP) hari ini adalah $ 0.01724, dengan perubahan 0.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAP ke USD saat ini adalah $ 0.01724 per MAP.

MapNode saat ini berada di peringkat #5399 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 MAP. Selama 24 jam terakhir, MAP diperdagangkan antara $ 0.01724 (low) dan $ 0.01813 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.09310747380915738, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.014321269367905603.

Dalam kinerja jangka pendek, MAP bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -33.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.03K.

Informasi Pasar MapNode (MAP)

Peringkat No.5399 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 1.03K$ 1.03K $ 1.03K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.24M$ 17.24M $ 17.24M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik MATIC

Kapitalisasi Pasar MapNode saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.03K. Suplai beredar MAP adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.24M.