Harga live MapNode hari ini adalah 0.01724 USD. Kapitalisasi pasar MAP adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual MAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Live 1 MAP ke USD:

$0.01724
$0.01724
-0.57%1D
Grafik Harga Live MapNode (MAP)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:18:49 (UTC+8)

Harga MapNode Hari Ini

Harga live MapNode (MAP) hari ini adalah $ 0.01724, dengan perubahan 0.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAP ke USD saat ini adalah $ 0.01724 per MAP.

MapNode saat ini berada di peringkat #5399 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 MAP. Selama 24 jam terakhir, MAP diperdagangkan antara $ 0.01724 (low) dan $ 0.01813 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.09310747380915738, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.014321269367905603.

Dalam kinerja jangka pendek, MAP bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -33.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.03K.

Informasi Pasar MapNode (MAP)

No.5399

$ 0.00
$ 0.00

$ 1.03K
$ 1.03K

$ 17.24M
$ 17.24M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

Kapitalisasi Pasar MapNode saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.03K. Suplai beredar MAP adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.24M.

Riwayat Harga MapNode USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01724
$ 0.01724
Low 24 Jam
$ 0.01813
$ 0.01813
High 24 Jam

$ 0.01724
$ 0.01724

$ 0.01813
$ 0.01813

$ 0.09310747380915738
$ 0.09310747380915738

$ 0.014321269367905603
$ 0.014321269367905603

0.00%

-0.57%

-33.00%

-33.00%

Riwayat Harga MapNode (MAP) USD

Pantau perubahan harga MapNode untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000988-0.57%
30 Days$ -0.02242-56.54%
60 Hari$ -0.01276-42.54%
90 Hari$ -0.01276-42.54%
Perubahan Harga MapNode Hari Ini

Hari ini, MAP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000988 (-0.57%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MapNode 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02242 (-56.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MapNode 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MAP terlihat mengalami perubahan $ -0.01276 (-42.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MapNode 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01276 (-42.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MapNode (MAP)?

Lihat halaman Riwayat Harga MapNode sekarang.

Analisis AI untuk MapNode

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk MapNode, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga MapNode?

Harga token MAP dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Adopsi dan penggunaan jaringan – Semakin banyak pengguna dan transaksi, semakin tinggi permintaan
2. Hadiah staking dan ekonomi token – Tingkat imbalan memengaruhi insentif untuk memegang token
3. Pengumuman kemitraan dan pertumbuhan ekosistem
4. Sentimen pasar kripto secara keseluruhan serta korelasi dengan Bitcoin
5. Perkembangan teknis dan peningkatan protokol
6. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
7. Berita regulasi yang memengaruhi proyek blockchain
8. Persaingan dari proyek kripto lainnya yang berbasis pemetaan/lokasi

Dinamika permintaan dan penawaran tetap menjadi pendorong utama harga.

Mengapa orang ingin tahu harga MapNode hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga MapNode (MAP) hari ini karena beberapa alasan utama:

Keputusan perdagangan – Para trader aktif memerlukan harga terkini untuk membeli/menjual pada momen yang optimal dan memaksimalkan keuntungan.

Pelacakan portofolio – Investor memantau nilai kepemilikan mereka serta kinerja keseluruhan portofolio.

Penentuan waktu pasar – Pengguna mencari titik masuk/keluar berdasarkan pergerakan harga dan analisis teknikal.

Perencanaan investasi – Harga terkini membantu menentukan ukuran posisi dan strategi pengelolaan risiko.

FOMO/peluang – Rasa takut ketinggalan peluang mendorong orang untuk memeriksa apakah harga sedang naik atau ada peluang pembelian.

Korelasi berita – Pemeriksaan harga sering kali dilakukan setelah pengumuman, kemitraan, atau perkembangan pasar yang memengaruhi MAP.

Kesadaran akan volatilitas – Volatilitas tinggi dalam dunia kripto membuat pemantauan harga secara rutin sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat.

Prediksi Harga untuk MapNode

Prediksi Harga MapNode (MAP) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MAP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga MapNode (MAP) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga MapNode berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga MapNode yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MAP pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga MapNode.

Cara membeli & berinvestasi MapNode di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan MapNode? Pembelian MAP dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli MapNode. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian MapNode (MAP) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari 0.00 token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan MapNode akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli MapNode (MAP)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan MapNode

Dengan memiliki MapNode, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Apa yang dimaksud dengan MapNode (MAP)

MapScan is the official blockchain explorer platform in the MapNode ecosystem, designed to provide transparent, fast, and accurate lookup of transactions, smart contracts, wallet activity, and on-chain staking information. MapScan works closely with ecosystem platforms such as MapWallet, MapCEX, MapSwap and MapScan's staking validator system, ensuring comprehensive transparency and investment efficiency. MAP is the main utility token used across the entire MapNode ecosystem, users can use MAP to: Staking and receive daily rewards; Pay for transaction fees, swaps, and DeFi services; Participate in the Savings to Earn system.

Sumber Daya MapNode

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MapNode, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MapNode
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MapNode

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:18:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MapNode (MAP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

MapNode Berita Populer

Adopsi Bitcoin di Spanyol Melonjak: Dari 1 Pedagang pada 2010 Menjadi Lebih dari 24.000 dalam 15 Tahun

Adopsi Bitcoin di Spanyol Melonjak: Dari 1 Pedagang pada 2010 Menjadi Lebih dari 24.000 dalam 15 Tahun

December 15, 2025
Bitcoin $56K Harga Realisasi, Siklus, dan Kluster Likuiditas

Bitcoin $56K Harga Realisasi, Siklus, dan Kluster Likuiditas

December 21, 2025
Korban Peretasan Trust Wallet? Ini Kompensasi Anda 101

Korban Peretasan Trust Wallet? Ini Kompensasi Anda 101

December 27, 2025
$0.01724
$0.00000

$0.00000

$0.3631

$0.02099

$0.00000000553

$0.0136

$0.000000000000000212

$0.0000026849

$0.3631

$0.72690

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

