Harga live Metagalaxy Land hari ini adalah 0.000106 USD. Lacak informasi harga aktual MEGALAND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MEGALAND dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Metagalaxy Land(MEGALAND)

$0.0001058
-1.21%1D
Grafik Harga Live Metagalaxy Land (MEGALAND)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:57:08 (UTC+8)

Informasi Harga Metagalaxy Land (MEGALAND) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000105
Low 24 Jam
$ 0.0001078
High 24 Jam

$ 0.000105
$ 0.0001078
$ 0.000624642105956316
$ 0.000000000161726624
+0.85%

-1.21%

-0.75%

-0.75%

Harga aktual Metagalaxy Land (MEGALAND) adalah $ 0.000106. Selama 24 jam terakhir, MEGALAND diperdagangkan antara low $ 0.000105 dan high $ 0.0001078, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMEGALAND adalah $ 0.000624642105956316, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000161726624.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MEGALAND telah berubah sebesar +0.85% selama 1 jam terakhir, -1.21% selama 24 jam, dan -0.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Metagalaxy Land (MEGALAND)

No.3049

$ 106.00K
$ 56.33K
$ 106.00K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Metagalaxy Land saat ini adalah $ 106.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.33K. Suplai beredar MEGALAND adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 106.00K.

Riwayat Harga Metagalaxy Land (MEGALAND) USD

Pantau perubahan harga Metagalaxy Land untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000001296-1.21%
30 Days$ +0.0000001+0.09%
60 Hari$ -0.000008-7.02%
90 Hari$ +0.0000071+7.17%
Perubahan Harga Metagalaxy Land Hari Ini

Hari ini, MEGALAND tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000001296 (-1.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Metagalaxy Land 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0000001 (+0.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Metagalaxy Land 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MEGALAND terlihat mengalami perubahan $ -0.000008 (-7.02%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Metagalaxy Land 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0000071 (+7.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Metagalaxy Land (MEGALAND)?

Lihat halaman Riwayat Harga Metagalaxy Land sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Metagalaxy Land (MEGALAND)

MetaGalaxy Land menawarkan platform game generasi berikutnya dan pertukaran game berbasis blockchain di mana Investor dapat membuat dan menukar Planet mereka sendiri yang disesuaikan sebagai NFT dan berpartisipasi dalam Game sebagai Space Cowboys.

Metagalaxy Land tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Metagalaxy Land Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MEGALAND ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Metagalaxy Land di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Metagalaxy Land dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Metagalaxy Land (USD)

Berapa nilai Metagalaxy Land (MEGALAND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Metagalaxy Land (MEGALAND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Metagalaxy Land.

Cek prediksi harga Metagalaxy Land sekarang!

Tokenomi Metagalaxy Land (MEGALAND)

Memahami tokenomi Metagalaxy Land (MEGALAND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MEGALAND sekarang!

Cara membeli Metagalaxy Land (MEGALAND)

Ingin mengetahui cara membeli Metagalaxy Land? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Metagalaxy Land di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MEGALAND ke Mata Uang Lokal

1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke VND
2.78939
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke AUD
A$0.00016324
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke GBP
0.00008056
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke EUR
0.00009116
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke USD
$0.000106
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke MYR
RM0.00044202
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke TRY
0.0044732
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke JPY
¥0.016218
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke ARS
ARS$0.15384522
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke RUB
0.00861144
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke INR
0.00939902
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke IDR
Rp1.76666596
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke PHP
0.00626142
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke EGP
￡E.0.0050138
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BRL
R$0.0005671
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke CAD
C$0.00014946
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BDT
0.01293306
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke NGN
0.15251704
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke COP
$0.40612946
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke ZAR
R.0.00184228
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke UAH
0.00445836
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke TZS
T.Sh.0.260442
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke VES
Bs0.024062
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke CLP
$0.099958
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke PKR
Rs0.02995984
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke KZT
0.05575918
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke THB
฿0.0034344
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke TWD
NT$0.00328494
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke AED
د.إ0.00038902
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke CHF
Fr0.0000848
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke HKD
HK$0.00082362
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke AMD
֏0.0405344
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke MAD
.د.م0.0009858
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke MXN
$0.00196948
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke SAR
ريال0.0003975
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke ETB
Br0.01631234
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke KES
KSh0.01368884
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke JOD
د.أ0.000075154
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke PLN
0.00039008
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke RON
лв0.0004664
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke SEK
kr0.00101548
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BGN
лв0.00017914
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke HUF
Ft0.03549834
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke CZK
0.00223554
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke KWD
د.ك0.000032436
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke ILS
0.00034662
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BOB
Bs0.0007314
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke AZN
0.0001802
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke TJS
SM0.00097732
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke GEL
0.00028726
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke AOA
Kz0.09715854
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BHD
.د.ب0.000039962
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BMD
$0.000106
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke DKK
kr0.00068582
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke HNL
L0.00279204
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke MUR
0.00486964
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke NAD
$0.00184122
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke NOK
kr0.00108226
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke NZD
$0.00018762
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke PAB
B/.0.000106
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke PGK
K0.0004452
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke QAR
ر.ق0.00038584
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke RSD
дин.0.01076854
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke UZS
soʻm1.27710814
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke ALL
L0.0088881
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke ANG
ƒ0.00018974
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke AWG
ƒ0.0001908
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BBD
$0.000212
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BAM
KM0.00017914
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BIF
Fr0.312594
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BND
$0.0001378
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BSD
$0.000106
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke JMD
$0.0169971
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke KHR
0.42570236
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke KMF
Fr0.04452
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke LAK
2.30434778
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke LKR
රු0.03231622
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke MDL
L0.001802
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke MGA
Ar0.477477
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke MOP
P0.000848
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke MVR
0.0016324
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke MWK
MK0.18402766
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke MZN
MT0.0067787
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke NPR
रु0.0150202
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke PYG
0.751752
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke RWF
Fr0.153806
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke SBD
$0.00087238
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke SCR
0.001484
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke SRD
$0.004081
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke SVC
$0.00092644
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke SZL
L0.00184016
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke TMT
m0.000371
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke TND
د.ت0.000313654
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke TTD
$0.00071762
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke UGX
Sh0.370576
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke XAF
Fr0.060208
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke XCD
$0.0002862
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke XOF
Fr0.060208
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke XPF
Fr0.010918
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BWP
P0.0014257
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke BZD
$0.00021306
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke CVE
$0.01015904
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke DJF
Fr0.018762
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke DOP
$0.00681686
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke DZD
د.ج0.01383088
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke FJD
$0.00024168
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke GNF
Fr0.92167
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke GTQ
Q0.00081196
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke GYD
$0.02217096
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ke ISK
kr0.013356

Sumber Daya Metagalaxy Land

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Metagalaxy Land, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Metagalaxy Land
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Metagalaxy Land

Berapa nilai Metagalaxy Land (MEGALAND) hari ini?
Harga live MEGALAND dalam USD adalah 0.000106 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MEGALAND ke USD saat ini?
Harga MEGALAND ke USD saat ini adalah $ 0.000106. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Metagalaxy Land?
Kapitalisasi pasar MEGALAND adalah $ 106.00K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MEGALAND?
Suplai beredar MEGALAND adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MEGALAND?
MEGALAND mencapai harga ATH sebesar 0.000624642105956316 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MEGALAND?
MEGALAND mencapai harga ATL 0.000000000161726624 USD.
Berapa volume perdagangan MEGALAND?
Volume perdagangan 24 jam live MEGALAND adalah $ 56.33K USD.
Akankah harga MEGALAND naik lebih tinggi tahun ini?
MEGALAND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MEGALAND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Metagalaxy Land (MEGALAND)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

