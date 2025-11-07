Apa yang dimaksud dengan Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Merlin Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MERL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Merlin Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Merlin Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat.

Berapa nilai Merlin Chain (MERL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Merlin Chain (MERL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Merlin Chain.

Tokenomi Merlin Chain (MERL)

Memahami tokenomi Merlin Chain (MERL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MERL sekarang!

Cara membeli Merlin Chain (MERL)

MERL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Merlin Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Merlin Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Merlin Chain Berapa nilai Merlin Chain (MERL) hari ini? Harga live MERL dalam USD adalah 0.3154 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MERL ke USD saat ini? $ 0.3154 . Cobalah Harga MERL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Merlin Chain? Kapitalisasi pasar MERL adalah $ 331.79M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MERL? Suplai beredar MERL adalah 1.05B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MERL? MERL mencapai harga ATH sebesar 1.54701444602571 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MERL? MERL mencapai harga ATL 0.07122948634211385 USD . Berapa volume perdagangan MERL? Volume perdagangan 24 jam live MERL adalah $ 640.95K USD . Akankah harga MERL naik lebih tinggi tahun ini? MERL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MERL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Merlin Chain (MERL)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

