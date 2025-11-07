BursaDEX+
Harga live Merlin Chain hari ini adalah 0.3154 USD. Lacak informasi harga aktual MERL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MERL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Merlin Chain(MERL)

$0.31498
-2.33%1D
USD
Grafik Harga Live Merlin Chain (MERL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:20 (UTC+8)

Informasi Harga Merlin Chain (MERL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.30836
Low 24 Jam
$ 0.34214
High 24 Jam

$ 0.30836
$ 0.34214
$ 1.54701444602571
$ 0.07122948634211385
+1.60%

-2.33%

-8.04%

-8.04%

Harga aktual Merlin Chain (MERL) adalah $ 0.3154. Selama 24 jam terakhir, MERL diperdagangkan antara low $ 0.30836 dan high $ 0.34214, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMERL adalah $ 1.54701444602571, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07122948634211385.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MERL telah berubah sebesar +1.60% selama 1 jam terakhir, -2.33% selama 24 jam, dan -8.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Merlin Chain (MERL)

No.130

$ 331.79M
$ 640.95K
$ 662.34M
1.05B
2,100,000,000
2,100,000,000
50.09%

0.01%

MERLIN

Kapitalisasi Pasar Merlin Chain saat ini adalah $ 331.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 640.95K. Suplai beredar MERL adalah 1.05B, dan total suplainya sebesar 2100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 662.34M.

Riwayat Harga Merlin Chain (MERL) USD

Pantau perubahan harga Merlin Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0075141-2.33%
30 Days$ -0.05976-15.93%
60 Hari$ +0.16594+111.02%
90 Hari$ +0.20025+173.90%
Perubahan Harga Merlin Chain Hari Ini

Hari ini, MERL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0075141 (-2.33%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Merlin Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05976 (-15.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Merlin Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MERL terlihat mengalami perubahan $ +0.16594 (+111.02%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Merlin Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.20025 (+173.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Merlin Chain (MERL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Merlin Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Merlin Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Merlin Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MERL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Merlin Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Merlin Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Merlin Chain (USD)

Berapa nilai Merlin Chain (MERL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Merlin Chain (MERL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Merlin Chain.

Cek prediksi harga Merlin Chain sekarang!

Tokenomi Merlin Chain (MERL)

Memahami tokenomi Merlin Chain (MERL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MERL sekarang!

Cara membeli Merlin Chain (MERL)

Ingin mengetahui cara membeli Merlin Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Merlin Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MERL ke Mata Uang Lokal

1 Merlin Chain(MERL) ke VND
8,299.751
1 Merlin Chain(MERL) ke AUD
A$0.485716
1 Merlin Chain(MERL) ke GBP
0.239704
1 Merlin Chain(MERL) ke EUR
0.271244
1 Merlin Chain(MERL) ke USD
$0.3154
1 Merlin Chain(MERL) ke MYR
RM1.318372
1 Merlin Chain(MERL) ke TRY
13.27834
1 Merlin Chain(MERL) ke JPY
¥48.2562
1 Merlin Chain(MERL) ke ARS
ARS$457.762098
1 Merlin Chain(MERL) ke RUB
25.629404
1 Merlin Chain(MERL) ke INR
27.966518
1 Merlin Chain(MERL) ke IDR
Rp5,256.664564
1 Merlin Chain(MERL) ke PHP
18.618062
1 Merlin Chain(MERL) ke EGP
￡E.14.915266
1 Merlin Chain(MERL) ke BRL
R$1.68739
1 Merlin Chain(MERL) ke CAD
C$0.444714
1 Merlin Chain(MERL) ke BDT
38.481954
1 Merlin Chain(MERL) ke NGN
453.810136
1 Merlin Chain(MERL) ke COP
$1,208.426714
1 Merlin Chain(MERL) ke ZAR
R.5.475344
1 Merlin Chain(MERL) ke UAH
13.265724
1 Merlin Chain(MERL) ke TZS
T.Sh.774.9378
1 Merlin Chain(MERL) ke VES
Bs70.3342
1 Merlin Chain(MERL) ke CLP
$297.1068
1 Merlin Chain(MERL) ke PKR
Rs89.144656
1 Merlin Chain(MERL) ke KZT
165.909862
1 Merlin Chain(MERL) ke THB
฿10.21896
1 Merlin Chain(MERL) ke TWD
NT$9.774246
1 Merlin Chain(MERL) ke AED
د.إ1.157518
1 Merlin Chain(MERL) ke CHF
Fr0.25232
1 Merlin Chain(MERL) ke HKD
HK$2.450658
1 Merlin Chain(MERL) ke AMD
֏120.60896
1 Merlin Chain(MERL) ke MAD
.د.م2.936374
1 Merlin Chain(MERL) ke MXN
$5.856978
1 Merlin Chain(MERL) ke SAR
ريال1.18275
1 Merlin Chain(MERL) ke ETB
Br48.410746
1 Merlin Chain(MERL) ke KES
KSh40.730756
1 Merlin Chain(MERL) ke JOD
د.أ0.2236186
1 Merlin Chain(MERL) ke PLN
1.160672
1 Merlin Chain(MERL) ke RON
лв1.38776
1 Merlin Chain(MERL) ke SEK
kr3.015224
1 Merlin Chain(MERL) ke BGN
лв0.533026
1 Merlin Chain(MERL) ke HUF
Ft105.447682
1 Merlin Chain(MERL) ke CZK
6.651786
1 Merlin Chain(MERL) ke KWD
د.ك0.0965124
1 Merlin Chain(MERL) ke ILS
1.031358
1 Merlin Chain(MERL) ke BOB
Bs2.17626
1 Merlin Chain(MERL) ke AZN
0.53618
1 Merlin Chain(MERL) ke TJS
SM2.907988
1 Merlin Chain(MERL) ke GEL
0.854734
1 Merlin Chain(MERL) ke AOA
Kz287.77096
1 Merlin Chain(MERL) ke BHD
.د.ب0.1185904
1 Merlin Chain(MERL) ke BMD
$0.3154
1 Merlin Chain(MERL) ke DKK
kr2.037484
1 Merlin Chain(MERL) ke HNL
L8.288712
1 Merlin Chain(MERL) ke MUR
14.5084
1 Merlin Chain(MERL) ke NAD
$5.478498
1 Merlin Chain(MERL) ke NOK
kr3.21708
1 Merlin Chain(MERL) ke NZD
$0.558258
1 Merlin Chain(MERL) ke PAB
B/.0.3154
1 Merlin Chain(MERL) ke PGK
K1.346758
1 Merlin Chain(MERL) ke QAR
ر.ق1.148056
1 Merlin Chain(MERL) ke RSD
дин.32.016254
1 Merlin Chain(MERL) ke UZS
soʻm3,754.761304
1 Merlin Chain(MERL) ke ALL
L26.452598
1 Merlin Chain(MERL) ke ANG
ƒ0.564566
1 Merlin Chain(MERL) ke AWG
ƒ0.56772
1 Merlin Chain(MERL) ke BBD
$0.6308
1 Merlin Chain(MERL) ke BAM
KM0.533026
1 Merlin Chain(MERL) ke BIF
Fr930.1146
1 Merlin Chain(MERL) ke BND
$0.41002
1 Merlin Chain(MERL) ke BSD
$0.3154
1 Merlin Chain(MERL) ke JMD
$50.57439
1 Merlin Chain(MERL) ke KHR
1,266.665324
1 Merlin Chain(MERL) ke KMF
Fr134.6758
1 Merlin Chain(MERL) ke LAK
6,856.521602
1 Merlin Chain(MERL) ke LKR
රු96.155998
1 Merlin Chain(MERL) ke MDL
L5.396494
1 Merlin Chain(MERL) ke MGA
Ar1,420.7193
1 Merlin Chain(MERL) ke MOP
P2.5232
1 Merlin Chain(MERL) ke MVR
4.85716
1 Merlin Chain(MERL) ke MWK
MK546.61974
1 Merlin Chain(MERL) ke MZN
MT20.16983
1 Merlin Chain(MERL) ke NPR
रु44.69218
1 Merlin Chain(MERL) ke PYG
2,236.8168
1 Merlin Chain(MERL) ke RWF
Fr458.2762
1 Merlin Chain(MERL) ke SBD
$2.592588
1 Merlin Chain(MERL) ke SCR
4.749924
1 Merlin Chain(MERL) ke SRD
$12.1429
1 Merlin Chain(MERL) ke SVC
$2.756596
1 Merlin Chain(MERL) ke SZL
L5.47219
1 Merlin Chain(MERL) ke TMT
m1.1039
1 Merlin Chain(MERL) ke TND
د.ت0.9332686
1 Merlin Chain(MERL) ke TTD
$2.135258
1 Merlin Chain(MERL) ke UGX
Sh1,102.6384
1 Merlin Chain(MERL) ke XAF
Fr179.1472
1 Merlin Chain(MERL) ke XCD
$0.85158
1 Merlin Chain(MERL) ke XOF
Fr179.1472
1 Merlin Chain(MERL) ke XPF
Fr32.4862
1 Merlin Chain(MERL) ke BWP
P4.24213
1 Merlin Chain(MERL) ke BZD
$0.633954
1 Merlin Chain(MERL) ke CVE
$30.227936
1 Merlin Chain(MERL) ke DJF
Fr56.1412
1 Merlin Chain(MERL) ke DOP
$20.28022
1 Merlin Chain(MERL) ke DZD
د.ج41.153392
1 Merlin Chain(MERL) ke FJD
$0.719112
1 Merlin Chain(MERL) ke GNF
Fr2,742.403
1 Merlin Chain(MERL) ke GTQ
Q2.415964
1 Merlin Chain(MERL) ke GYD
$65.969064
1 Merlin Chain(MERL) ke ISK
kr39.7404

Sumber Daya Merlin Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Merlin Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Merlin Chain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Merlin Chain

Berapa nilai Merlin Chain (MERL) hari ini?
Harga live MERL dalam USD adalah 0.3154 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MERL ke USD saat ini?
Harga MERL ke USD saat ini adalah $ 0.3154. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Merlin Chain?
Kapitalisasi pasar MERL adalah $ 331.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MERL?
Suplai beredar MERL adalah 1.05B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MERL?
MERL mencapai harga ATH sebesar 1.54701444602571 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MERL?
MERL mencapai harga ATL 0.07122948634211385 USD.
Berapa volume perdagangan MERL?
Volume perdagangan 24 jam live MERL adalah $ 640.95K USD.
Akankah harga MERL naik lebih tinggi tahun ini?
MERL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MERL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Merlin Chain (MERL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

