MetFi adalah organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) yang menyediakan akses tahap awal kepada startup Web3 dan Metaverse yang menjanjikan, serta berbagi keuntungan dengan komunitas. Ini adalah ekosistem utilitas NFT yang memungkinkan para peserta membeli NFT, sehingga mendapatkan akses ke proyek-proyek dengan pertumbuhan tinggi. MetFi bertujuan untuk menjadi inkubator terkemuka di dunia bagi proyek-proyek Metaverse, AI, dan Web3, serta berbagi hasil pengembalian dengan komunitasnya.

Berapa harga saat ini dari MetFi?

Harga langsung dari MetFi (METFI) adalah Rp160.57345269107250000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi MetFi di pasar?

MetFi saat ini berada pada peringkat pasar #1907, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp52504549080.1388250000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari METFI?

Jumlah token yang beredar dari METFI adalah 326981602.21807617 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari MetFi?

Dalam 24 jam terakhir, MetFi diperdagangkan dalam kisaran Rp159.852990351097875000 (terendah 24 jam) hingga Rp165.941215455703125000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak MetFi dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

MetFi mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp98080.61470875000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp158.317942695279000000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan METFI hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk MetFi?

Pergeseran harga saat ini sebesar -2.51% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Governance. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.