Harga live Black Mirror hari ini adalah 0.008346 USD. Lacak informasi harga aktual MIRROR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MIRROR dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Black Mirror

Harga Black Mirror(MIRROR)

Harga Live 1 MIRROR ke USD:

$0.008346
$0.008346$0.008346
+4.39%1D
USD
Grafik Harga Live Black Mirror (MIRROR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:58:27 (UTC+8)

Informasi Harga Black Mirror (MIRROR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007225
$ 0.007225$ 0.007225
Low 24 Jam
$ 0.008889
$ 0.008889$ 0.008889
High 24 Jam

$ 0.007225
$ 0.007225$ 0.007225

$ 0.008889
$ 0.008889$ 0.008889

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.007441531396149088
$ 0.007441531396149088$ 0.007441531396149088

-0.40%

+4.39%

-6.51%

-6.51%

Harga aktual Black Mirror (MIRROR) adalah $ 0.008346. Selama 24 jam terakhir, MIRROR diperdagangkan antara low $ 0.007225 dan high $ 0.008889, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMIRROR adalah $ 0.08619121021102388, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007441531396149088.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MIRROR telah berubah sebesar -0.40% selama 1 jam terakhir, +4.39% selama 24 jam, dan -6.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Black Mirror (MIRROR)

No.2282

$ 801.02K
$ 801.02K$ 801.02K

$ 76.84K
$ 76.84K$ 76.84K

$ 8.35M
$ 8.35M$ 8.35M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

Kapitalisasi Pasar Black Mirror saat ini adalah $ 801.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 76.84K. Suplai beredar MIRROR adalah 95.98M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.35M.

Riwayat Harga Black Mirror (MIRROR) USD

Pantau perubahan harga Black Mirror untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00035098+4.39%
30 Days$ -0.009574-53.43%
60 Hari$ -0.011654-58.27%
90 Hari$ -0.011654-58.27%
Perubahan Harga Black Mirror Hari Ini

Hari ini, MIRROR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00035098 (+4.39%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Black Mirror 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.009574 (-53.43%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Black Mirror 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MIRROR terlihat mengalami perubahan $ -0.011654 (-58.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Black Mirror 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.011654 (-58.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Black Mirror (MIRROR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Black Mirror sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Black Mirror (MIRROR)

Ekspansi onchain resmi dari dunia Black Mirror—mengubah waralaba TV ikonik menjadi ekosistem hiburan interaktif yang dimiliki, dibentuk, dan digerakkan oleh komunitasnya.

Black Mirror tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Black Mirror Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MIRROR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Black Mirror di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Black Mirror dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Black Mirror (USD)

Berapa nilai Black Mirror (MIRROR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Black Mirror (MIRROR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Black Mirror.

Cek prediksi harga Black Mirror sekarang!

Tokenomi Black Mirror (MIRROR)

Memahami tokenomi Black Mirror (MIRROR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MIRROR sekarang!

Cara membeli Black Mirror (MIRROR)

Ingin mengetahui cara membeli Black Mirror? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Black Mirror di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Black Mirror

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Black Mirror, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Black Mirror
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Black Mirror

Berapa nilai Black Mirror (MIRROR) hari ini?
Harga live MIRROR dalam USD adalah 0.008346 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MIRROR ke USD saat ini?
Harga MIRROR ke USD saat ini adalah $ 0.008346. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Black Mirror?
Kapitalisasi pasar MIRROR adalah $ 801.02K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MIRROR?
Suplai beredar MIRROR adalah 95.98M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MIRROR?
MIRROR mencapai harga ATH sebesar 0.08619121021102388 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MIRROR?
MIRROR mencapai harga ATL 0.007441531396149088 USD.
Berapa volume perdagangan MIRROR?
Volume perdagangan 24 jam live MIRROR adalah $ 76.84K USD.
Akankah harga MIRROR naik lebih tinggi tahun ini?
MIRROR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MIRROR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:58:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

