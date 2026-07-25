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Harga live Mintlayer hari ini adalah 0.00624 IDR. Kapitalisasi pasar ML adalah 400,599.3264 IDR. Lacak informasi harga aktual ML ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Mintlayer hari ini adalah 0.00624 IDR. Kapitalisasi pasar ML adalah 400,599.3264 IDR. Lacak informasi harga aktual ML ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga Mintlayer(ML)

Harga Live 1 ML ke IDR:

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1D
IDR
Grafik Harga Live Mintlayer (ML)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-25 13:28:17 (UTC+8)

Harga Mintlayer Hari Ini

Harga live Mintlayer (ML) hari ini adalah Rp 0.00624, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ML ke IDR saat ini adalah Rp 0.00624 per ML.

Mintlayer saat ini berada di peringkat #2240 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 400.60K, dengan suplai yang beredar 64.20M ML. Selama 24 jam terakhir, ML diperdagangkan antara Rp 0.00615 (low) dan Rp 0.00695 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 17,667.376999826872385634, sementara all-time low aset ini adalah Rp 116.1670842096960525708.

Dalam kinerja jangka pendek, ML bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 33.85K.

Informasi Pasar Mintlayer (ML)

No.2240

Rp 400.60K
Rp 400.60KRp 400.60K

Rp 33.85K
Rp 33.85KRp 33.85K

Rp 3.74M
Rp 3.74MRp 3.74M

64.20M
64.20M 64.20M

599,990,190
599,990,190 599,990,190

503,505,434
503,505,434 503,505,434

10.69%

ETH

Kapitalisasi Pasar Mintlayer saat ini adalah Rp 400.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 33.85K. Suplai beredar ML adalah 64.20M, dan total suplainya sebesar 503505434. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 3.74M.

Riwayat Harga Mintlayer IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.00615
Rp 0.00615Rp 0.00615
Low 24 Jam
Rp 0.00695
Rp 0.00695Rp 0.00695
High 24 Jam

Rp 0.00615
Rp 0.00615Rp 0.00615

Rp 0.00695
Rp 0.00695Rp 0.00695

Rp 17,667.376999826872385634
Rp 17,667.376999826872385634Rp 17,667.376999826872385634

Rp 116.1670842096960525708
Rp 116.1670842096960525708Rp 116.1670842096960525708

0.00%

--

-0.64%

-0.64%

Riwayat Harga Mintlayer (ML) IDR

Pantau perubahan harga Mintlayer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp -0.00043-6.45%
60 HariRp -0.00048-7.15%
90 HariRp -0.00098-13.58%
Perubahan Harga Mintlayer Hari Ini

Hari ini, ML tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mintlayer 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.00043 (-6.45%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mintlayer 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ML terlihat mengalami perubahan Rp -0.00048 (-7.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mintlayer 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.00098 (-13.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mintlayer (ML)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mintlayer sekarang.

Analisis untuk Mintlayer

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Mintlayer terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Mintlayer?

Harga Mintlayer (ML) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Adopsi teknologi sidechain Mintlayer serta aplikasi DeFi
3. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
4. Pengumuman kemitraan dan pengembangan ekosistem
5. Berita regulasi yang memengaruhi proyek blockchain
6. Pergerakan harga Bitcoin (karena ML beroperasi sebagai sidechain Bitcoin)
7. Aktivitas pengembang dan pembaruan protokol
8. Minat institusional serta aliran investasi

Mengapa orang ingin tahu harga Mintlayer hari ini?

Orang ingin mengetahui harga Mintlayer (ML) hari ini karena beberapa alasan utama: keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, analisis pasar, dan penentuan waktu investasi. Harga real-time membantu para pedagang mengidentifikasi titik masuk/keluar, melacak laba/rugi, menilai volatilitas pasar, serta membuat keputusan beli/jual yang tepat.

Prediksi Harga untuk Mintlayer

Prediksi Harga Mintlayer (ML) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ML pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Mintlayer (ML) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Mintlayer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Mintlayer yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ML pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Mintlayer.

Tentang Mintlayer

ML (Market Liquidity) adalah aset digital yang dirancang untuk memfasilitasi proses pembelian dan penjualan di pasar cryptocurrency. Ini berfungsi sebagai ukuran kemudahan dan kecepatan relatif di mana cryptocurrency dapat dibeli atau dijual tanpa mempengaruhi stabilitas harganya. Token ML biasanya digunakan dalam konteks kolam likuiditas, bursa desentralisasi, dan pembuat pasar otomatis, di mana ia memainkan peran penting dalam memastikan operasi pasar yang lancar dan efisien. Mekanisme konsensus dan model pasokannya tidak banyak diketahui, tetapi fungsi utamanya dalam menyediakan likuiditas di ekosistem crypto diakui secara universal.

Cara membeli & berinvestasi Mintlayer di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Mintlayer? Pembelian ML dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Mintlayer. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Mintlayer (ML) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Mintlayer akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Mintlayer (ML)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Mintlayer

Dengan memiliki Mintlayer, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Mintlayer (ML) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
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Biaya perdagangan Futures:
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Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Mintlayer (ML)

Mintlayer is a protocol focused on developing a decentralized finance (DeFi) ecosystem that leverages the Bitcoin and Lightning Network.

Sumber Daya Mintlayer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mintlayer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Mintlayer
Explorer Blok

Kategori :

Bitcoin SidechainsDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mintlayer

Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-25 13:28:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Mintlayer (ML)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi Mintlayer Selengkapnya

ML USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada ML dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ML USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Mintlayer (ML) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Mintlayer secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ML/USDT
Rp111.4285536
Rp111.4285536Rp111.4285536
0.00%
0.00% (USDT)

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RAZOR

Rp0.000
Rp0.000Rp0.000

0.00%

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Cloudfare(Ondo)

NETON

Rp4,640,892.1146
Rp4,640,892.1146Rp4,640,892.1146

-2.12%

Maxlinear(Ondo)

Maxlinear(Ondo)

MXLON

Rp1,294,642.65
Rp1,294,642.65Rp1,294,642.65

-3.01%

GlobalFoundries

GlobalFoundries

GFSON

Rp977,856.9864
Rp977,856.9864Rp977,856.9864

-0.63%

FirstMajesticSilver

FirstMajesticSilver

AGON

Rp291,785.6676
Rp291,785.6676Rp291,785.6676

-1.50%

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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