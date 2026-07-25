Harga Mintlayer Hari Ini

Harga live Mintlayer (ML) hari ini adalah Rp 0.00624, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ML ke IDR saat ini adalah Rp 0.00624 per ML.

Mintlayer saat ini berada di peringkat #2240 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 400.60K, dengan suplai yang beredar 64.20M ML. Selama 24 jam terakhir, ML diperdagangkan antara Rp 0.00615 (low) dan Rp 0.00695 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 17,667.376999826872385634, sementara all-time low aset ini adalah Rp 116.1670842096960525708.

Dalam kinerja jangka pendek, ML bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 33.85K.

Informasi Pasar Mintlayer (ML)

Peringkat No.2240 Kapitalisasi Pasar Rp 400.60KRp 400.60K Rp 400.60K Volume (24 Jam) Rp 33.85KRp 33.85K Rp 33.85K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 3.74MRp 3.74M Rp 3.74M Suplai Peredaran 64.20M 64.20M 64.20M Suplai Maks. 599,990,190 599,990,190 599,990,190 Total Suplai 503,505,434 503,505,434 503,505,434 Tingkat Peredaran 10.69% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Mintlayer saat ini adalah Rp 400.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 33.85K. Suplai beredar ML adalah 64.20M, dan total suplainya sebesar 503505434. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 3.74M.