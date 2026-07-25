Harga Mintlayer(ML)
Harga live Mintlayer (ML) hari ini adalah Rp 0.00624, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ML ke IDR saat ini adalah Rp 0.00624 per ML.
Mintlayer saat ini berada di peringkat #2240 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 400.60K, dengan suplai yang beredar 64.20M ML. Selama 24 jam terakhir, ML diperdagangkan antara Rp 0.00615 (low) dan Rp 0.00695 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 17,667.376999826872385634, sementara all-time low aset ini adalah Rp 116.1670842096960525708.
Dalam kinerja jangka pendek, ML bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 33.85K.
No.2240
10.69%
ETH
Kapitalisasi Pasar Mintlayer saat ini adalah Rp 400.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 33.85K. Suplai beredar ML adalah 64.20M, dan total suplainya sebesar 503505434. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 3.74M.
0.00%
--
-0.64%
-0.64%
Pantau perubahan harga Mintlayer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (IDR)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|--
|--
|30 Days
|Rp -0.00043
|-6.45%
|60 Hari
|Rp -0.00048
|-7.15%
|90 Hari
|Rp -0.00098
|-13.58%
Hari ini, ML tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.00043 (-6.45%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ML terlihat mengalami perubahan Rp -0.00048 (-7.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.00098 (-13.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mintlayer (ML)?
Lihat halaman Riwayat Harga Mintlayer sekarang.
Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Mintlayer terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.
Pada tahun 2040, harga Mintlayer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.
ML (Market Liquidity) adalah aset digital yang dirancang untuk memfasilitasi proses pembelian dan penjualan di pasar cryptocurrency. Ini berfungsi sebagai ukuran kemudahan dan kecepatan relatif di mana cryptocurrency dapat dibeli atau dijual tanpa mempengaruhi stabilitas harganya. Token ML biasanya digunakan dalam konteks kolam likuiditas, bursa desentralisasi, dan pembuat pasar otomatis, di mana ia memainkan peran penting dalam memastikan operasi pasar yang lancar dan efisien. Mekanisme konsensus dan model pasokannya tidak banyak diketahui, tetapi fungsi utamanya dalam menyediakan likuiditas di ekosistem crypto diakui secara universal.
Siap untuk memulai kripto dengan Mintlayer? Pembelian ML dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Mintlayer. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Mintlayer (ML) Anda.
Dengan memiliki Mintlayer, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
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Mintlayer is a protocol focused on developing a decentralized finance (DeFi) ecosystem that leverages the Bitcoin and Lightning Network.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mintlayer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|02-11 14:20:00
|Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
|02-04 11:04:00
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
|02-04 00:48:00
|Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
|02-01 01:12:00
|Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
|01-28 07:44:00
|Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli
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