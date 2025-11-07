BursaDEX+
Harga live MOG Coin hari ini adalah 0.0000003572 USD. Lacak informasi harga aktual MOG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MOG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga MOG Coin(MOG)

Harga Live 1 MOG ke USD:

$0.0000003572
+0.02%1D
USD
Grafik Harga Live MOG Coin (MOG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:07:23 (UTC+8)

Informasi Harga MOG Coin (MOG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000003512
Low 24 Jam
$ 0.0000004014
High 24 Jam

$ 0.0000003512
$ 0.0000004014
$ 0.000004021585869638
$ 0.000000000016402187
+0.70%

+0.02%

-8.88%

-8.88%

Harga aktual MOG Coin (MOG) adalah $ 0.0000003572. Selama 24 jam terakhir, MOG diperdagangkan antara low $ 0.0000003512 dan high $ 0.0000004014, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMOG adalah $ 0.000004021585869638, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000016402187.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MOG telah berubah sebesar +0.70% selama 1 jam terakhir, +0.02% selama 24 jam, dan -8.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MOG Coin (MOG)

No.243

$ 139.51M
$ 1.26M
$ 150.27M
390.57T
420,690,000,000,000
390,567,526,433,216.7
92.83%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar MOG Coin saat ini adalah $ 139.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.26M. Suplai beredar MOG adalah 390.57T, dan total suplainya sebesar 390567526433216.7. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 150.27M.

Riwayat Harga MOG Coin (MOG) USD

Pantau perubahan harga MOG Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000000071+0.02%
30 Days$ -0.0000004394-55.16%
60 Hari$ -0.0000004841-57.55%
90 Hari$ -0.0000010012-73.71%
Perubahan Harga MOG Coin Hari Ini

Hari ini, MOG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000000000071 (+0.02%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MOG Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000004394 (-55.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MOG Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MOG terlihat mengalami perubahan $ -0.0000004841 (-57.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MOG Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000010012 (-73.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MOG Coin (MOG)?

Lihat halaman Riwayat Harga MOG Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MOG Coin (MOG)

MOG Coin is a meme coin.

MOG Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MOG Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MOG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MOG Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MOG Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MOG Coin (USD)

Berapa nilai MOG Coin (MOG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MOG Coin (MOG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MOG Coin.

Cek prediksi harga MOG Coin sekarang!

Tokenomi MOG Coin (MOG)

Memahami tokenomi MOG Coin (MOG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MOG sekarang!

Cara membeli MOG Coin (MOG)

Ingin mengetahui cara membeli MOG Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MOG Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MOG ke Mata Uang Lokal

1 MOG Coin(MOG) ke VND
0.009399718
1 MOG Coin(MOG) ke AUD
A$0.000000550088
1 MOG Coin(MOG) ke GBP
0.000000271472
1 MOG Coin(MOG) ke EUR
0.000000307192
1 MOG Coin(MOG) ke USD
$0.0000003572
1 MOG Coin(MOG) ke MYR
RM0.000001493096
1 MOG Coin(MOG) ke TRY
0.00001503812
1 MOG Coin(MOG) ke JPY
¥0.0000546516
1 MOG Coin(MOG) ke ARS
ARS$0.000518429364
1 MOG Coin(MOG) ke RUB
0.000029015356
1 MOG Coin(MOG) ke INR
0.000031672924
1 MOG Coin(MOG) ke IDR
Rp0.005953330952
1 MOG Coin(MOG) ke PHP
0.000021081944
1 MOG Coin(MOG) ke EGP
￡E.0.00001689556
1 MOG Coin(MOG) ke BRL
R$0.00000191102
1 MOG Coin(MOG) ke CAD
C$0.000000503652
1 MOG Coin(MOG) ke BDT
0.000043581972
1 MOG Coin(MOG) ke NGN
0.000513953648
1 MOG Coin(MOG) ke COP
$0.001368579652
1 MOG Coin(MOG) ke ZAR
R.0.000006208136
1 MOG Coin(MOG) ke UAH
0.000015023832
1 MOG Coin(MOG) ke TZS
T.Sh.0.0008776404
1 MOG Coin(MOG) ke VES
Bs0.0000810844
1 MOG Coin(MOG) ke CLP
$0.0003368396
1 MOG Coin(MOG) ke PKR
Rs0.000100959008
1 MOG Coin(MOG) ke KZT
0.000187897916
1 MOG Coin(MOG) ke THB
฿0.000011576852
1 MOG Coin(MOG) ke TWD
NT$0.000011069628
1 MOG Coin(MOG) ke AED
د.إ0.000001310924
1 MOG Coin(MOG) ke CHF
Fr0.00000028576
1 MOG Coin(MOG) ke HKD
HK$0.000002775444
1 MOG Coin(MOG) ke AMD
֏0.00013659328
1 MOG Coin(MOG) ke MAD
.د.م0.00000332196
1 MOG Coin(MOG) ke MXN
$0.000006636776
1 MOG Coin(MOG) ke SAR
ريال0.0000013395
1 MOG Coin(MOG) ke ETB
Br0.000054826628
1 MOG Coin(MOG) ke KES
KSh0.000046135952
1 MOG Coin(MOG) ke JOD
د.أ0.0000002532548
1 MOG Coin(MOG) ke PLN
0.000001314496
1 MOG Coin(MOG) ke RON
лв0.00000157168
1 MOG Coin(MOG) ke SEK
kr0.000003414832
1 MOG Coin(MOG) ke BGN
лв0.000000603668
1 MOG Coin(MOG) ke HUF
Ft0.000119422676
1 MOG Coin(MOG) ke CZK
0.000007529776
1 MOG Coin(MOG) ke KWD
د.ك0.0000001093032
1 MOG Coin(MOG) ke ILS
0.000001168044
1 MOG Coin(MOG) ke BOB
Bs0.00000246468
1 MOG Coin(MOG) ke AZN
0.00000060724
1 MOG Coin(MOG) ke TJS
SM0.000003293384
1 MOG Coin(MOG) ke GEL
0.000000968012
1 MOG Coin(MOG) ke AOA
Kz0.00032590928
1 MOG Coin(MOG) ke BHD
.د.ب0.0000001343072
1 MOG Coin(MOG) ke BMD
$0.0000003572
1 MOG Coin(MOG) ke DKK
kr0.000002307512
1 MOG Coin(MOG) ke HNL
L0.000009387216
1 MOG Coin(MOG) ke MUR
0.0000164312
1 MOG Coin(MOG) ke NAD
$0.000006204564
1 MOG Coin(MOG) ke NOK
kr0.00000364344
1 MOG Coin(MOG) ke NZD
$0.000000632244
1 MOG Coin(MOG) ke PAB
B/.0.0000003572
1 MOG Coin(MOG) ke PGK
K0.000001525244
1 MOG Coin(MOG) ke QAR
ر.ق0.000001300208
1 MOG Coin(MOG) ke RSD
дин.0.000036270088
1 MOG Coin(MOG) ke UZS
soʻm0.004252380272
1 MOG Coin(MOG) ke ALL
L0.000029958364
1 MOG Coin(MOG) ke ANG
ƒ0.000000639388
1 MOG Coin(MOG) ke AWG
ƒ0.00000064296
1 MOG Coin(MOG) ke BBD
$0.0000007144
1 MOG Coin(MOG) ke BAM
KM0.000000603668
1 MOG Coin(MOG) ke BIF
Fr0.0010533828
1 MOG Coin(MOG) ke BND
$0.00000046436
1 MOG Coin(MOG) ke BSD
$0.0000003572
1 MOG Coin(MOG) ke JMD
$0.00005727702
1 MOG Coin(MOG) ke KHR
0.001434536632
1 MOG Coin(MOG) ke KMF
Fr0.000150024
1 MOG Coin(MOG) ke LAK
0.007765217236
1 MOG Coin(MOG) ke LKR
රු0.000108899564
1 MOG Coin(MOG) ke MDL
L0.000006111692
1 MOG Coin(MOG) ke MGA
Ar0.0016090074
1 MOG Coin(MOG) ke MOP
P0.0000028576
1 MOG Coin(MOG) ke MVR
0.00000550088
1 MOG Coin(MOG) ke MWK
MK0.00061906332
1 MOG Coin(MOG) ke MZN
MT0.00002284294
1 MOG Coin(MOG) ke NPR
रु0.00005061524
1 MOG Coin(MOG) ke PYG
0.0025332624
1 MOG Coin(MOG) ke RWF
Fr0.0005182972
1 MOG Coin(MOG) ke SBD
$0.000002936184
1 MOG Coin(MOG) ke SCR
0.000005379432
1 MOG Coin(MOG) ke SRD
$0.0000137522
1 MOG Coin(MOG) ke SVC
$0.000003121928
1 MOG Coin(MOG) ke SZL
L0.000006200992
1 MOG Coin(MOG) ke TMT
m0.0000012502
1 MOG Coin(MOG) ke TND
د.ت0.0000010569548
1 MOG Coin(MOG) ke TTD
$0.000002418244
1 MOG Coin(MOG) ke UGX
Sh0.0012487712
1 MOG Coin(MOG) ke XAF
Fr0.0002028896
1 MOG Coin(MOG) ke XCD
$0.00000096444
1 MOG Coin(MOG) ke XOF
Fr0.0002028896
1 MOG Coin(MOG) ke XPF
Fr0.0000367916
1 MOG Coin(MOG) ke BWP
P0.00000480434
1 MOG Coin(MOG) ke BZD
$0.000000717972
1 MOG Coin(MOG) ke CVE
$0.000034234048
1 MOG Coin(MOG) ke DJF
Fr0.0000632244
1 MOG Coin(MOG) ke DOP
$0.000022971532
1 MOG Coin(MOG) ke DZD
د.ج0.000046628888
1 MOG Coin(MOG) ke FJD
$0.000000814416
1 MOG Coin(MOG) ke GNF
Fr0.003105854
1 MOG Coin(MOG) ke GTQ
Q0.000002736152
1 MOG Coin(MOG) ke GYD
$0.000074711952
1 MOG Coin(MOG) ke ISK
kr0.0000450072

Sumber Daya MOG Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MOG Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi MOG Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MOG Coin

Berapa nilai MOG Coin (MOG) hari ini?
Harga live MOG dalam USD adalah 0.0000003572 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MOG ke USD saat ini?
Harga MOG ke USD saat ini adalah $ 0.0000003572. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MOG Coin?
Kapitalisasi pasar MOG adalah $ 139.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MOG?
Suplai beredar MOG adalah 390.57T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MOG?
MOG mencapai harga ATH sebesar 0.000004021585869638 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MOG?
MOG mencapai harga ATL 0.000000000016402187 USD.
Berapa volume perdagangan MOG?
Volume perdagangan 24 jam live MOG adalah $ 1.26M USD.
Akankah harga MOG naik lebih tinggi tahun ini?
MOG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MOG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MOG Coin (MOG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

