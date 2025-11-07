BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Microsoft hari ini adalah 497.71 USD. Lacak informasi harga aktual MSFTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MSFTON dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Microsoft hari ini adalah 497.71 USD. Lacak informasi harga aktual MSFTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MSFTON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MSFTON

Info Harga MSFTON

Penjelasan MSFTON

Situs Web Resmi MSFTON

Tokenomi MSFTON

Prakiraan Harga MSFTON

Riwayat MSFTON

Panduan Membeli MSFTON

Konverter MSFTON ke Mata Uang Fiat

Spot MSFTON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Microsoft

Harga Microsoft(MSFTON)

Harga Live 1 MSFTON ke USD:

$497.71
$497.71$497.71
+0.18%1D
USD
Grafik Harga Live Microsoft (MSFTON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:59:25 (UTC+8)

Informasi Harga Microsoft (MSFTON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 496.32
$ 496.32$ 496.32
Low 24 Jam
$ 508.05
$ 508.05$ 508.05
High 24 Jam

$ 496.32
$ 496.32$ 496.32

$ 508.05
$ 508.05$ 508.05

$ 554.1140723930895
$ 554.1140723930895$ 554.1140723930895

$ 492.8458515171225
$ 492.8458515171225$ 492.8458515171225

-0.12%

+0.18%

-5.51%

-5.51%

Harga aktual Microsoft (MSFTON) adalah $ 497.71. Selama 24 jam terakhir, MSFTON diperdagangkan antara low $ 496.32 dan high $ 508.05, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMSFTON adalah $ 554.1140723930895, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 492.8458515171225.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MSFTON telah berubah sebesar -0.12% selama 1 jam terakhir, +0.18% selama 24 jam, dan -5.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Microsoft (MSFTON)

No.1689

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

$ 58.34K
$ 58.34K$ 58.34K

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

4.90K
4.90K 4.90K

4,902.34127412
4,902.34127412 4,902.34127412

ETH

Kapitalisasi Pasar Microsoft saat ini adalah $ 2.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.34K. Suplai beredar MSFTON adalah 4.90K, dan total suplainya sebesar 4902.34127412. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.44M.

Riwayat Harga Microsoft (MSFTON) USD

Pantau perubahan harga Microsoft untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.8943+0.18%
30 Days$ -25.78-4.93%
60 Hari$ +47.71+10.60%
90 Hari$ +47.71+10.60%
Perubahan Harga Microsoft Hari Ini

Hari ini, MSFTON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.8943 (+0.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Microsoft 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -25.78 (-4.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Microsoft 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MSFTON terlihat mengalami perubahan $ +47.71 (+10.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Microsoft 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +47.71 (+10.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Microsoft (MSFTON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Microsoft sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Microsoft (MSFTON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Microsoft tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Microsoft Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MSFTON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Microsoft di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Microsoft dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Microsoft (USD)

Berapa nilai Microsoft (MSFTON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Microsoft (MSFTON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Microsoft.

Cek prediksi harga Microsoft sekarang!

Tokenomi Microsoft (MSFTON)

Memahami tokenomi Microsoft (MSFTON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MSFTON sekarang!

Cara membeli Microsoft (MSFTON)

Ingin mengetahui cara membeli Microsoft? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Microsoft di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MSFTON ke Mata Uang Lokal

1 Microsoft(MSFTON) ke VND
13,097,238.65
1 Microsoft(MSFTON) ke AUD
A$766.4734
1 Microsoft(MSFTON) ke GBP
378.2596
1 Microsoft(MSFTON) ke EUR
428.0306
1 Microsoft(MSFTON) ke USD
$497.71
1 Microsoft(MSFTON) ke MYR
RM2,075.4507
1 Microsoft(MSFTON) ke TRY
21,003.362
1 Microsoft(MSFTON) ke JPY
¥76,149.63
1 Microsoft(MSFTON) ke ARS
ARS$722,361.3627
1 Microsoft(MSFTON) ke RUB
40,433.9604
1 Microsoft(MSFTON) ke INR
44,131.9457
1 Microsoft(MSFTON) ke IDR
Rp8,295,163.3486
1 Microsoft(MSFTON) ke PHP
29,399.7297
1 Microsoft(MSFTON) ke EGP
￡E.23,541.683
1 Microsoft(MSFTON) ke BRL
R$2,662.7485
1 Microsoft(MSFTON) ke CAD
C$701.7711
1 Microsoft(MSFTON) ke BDT
60,725.5971
1 Microsoft(MSFTON) ke NGN
716,125.0564
1 Microsoft(MSFTON) ke COP
$1,906,931.0711
1 Microsoft(MSFTON) ke ZAR
R.8,650.1998
1 Microsoft(MSFTON) ke UAH
20,933.6826
1 Microsoft(MSFTON) ke TZS
T.Sh.1,222,873.47
1 Microsoft(MSFTON) ke VES
Bs112,980.17
1 Microsoft(MSFTON) ke CLP
$469,340.53
1 Microsoft(MSFTON) ke PKR
Rs140,672.7544
1 Microsoft(MSFTON) ke KZT
261,810.3913
1 Microsoft(MSFTON) ke THB
฿16,125.804
1 Microsoft(MSFTON) ke TWD
NT$15,424.0329
1 Microsoft(MSFTON) ke AED
د.إ1,826.5957
1 Microsoft(MSFTON) ke CHF
Fr398.168
1 Microsoft(MSFTON) ke HKD
HK$3,867.2067
1 Microsoft(MSFTON) ke AMD
֏190,324.304
1 Microsoft(MSFTON) ke MAD
.د.م4,628.703
1 Microsoft(MSFTON) ke MXN
$9,247.4518
1 Microsoft(MSFTON) ke SAR
ريال1,866.4125
1 Microsoft(MSFTON) ke ETB
Br76,592.5919
1 Microsoft(MSFTON) ke KES
KSh64,274.2694
1 Microsoft(MSFTON) ke JOD
د.أ352.87639
1 Microsoft(MSFTON) ke PLN
1,831.5728
1 Microsoft(MSFTON) ke RON
лв2,189.924
1 Microsoft(MSFTON) ke SEK
kr4,768.0618
1 Microsoft(MSFTON) ke BGN
лв841.1299
1 Microsoft(MSFTON) ke HUF
Ft166,678.1019
1 Microsoft(MSFTON) ke CZK
10,496.7039
1 Microsoft(MSFTON) ke KWD
د.ك152.29926
1 Microsoft(MSFTON) ke ILS
1,627.5117
1 Microsoft(MSFTON) ke BOB
Bs3,434.199
1 Microsoft(MSFTON) ke AZN
846.107
1 Microsoft(MSFTON) ke TJS
SM4,588.8862
1 Microsoft(MSFTON) ke GEL
1,348.7941
1 Microsoft(MSFTON) ke AOA
Kz456,196.0089
1 Microsoft(MSFTON) ke BHD
.د.ب187.63667
1 Microsoft(MSFTON) ke BMD
$497.71
1 Microsoft(MSFTON) ke DKK
kr3,220.1837
1 Microsoft(MSFTON) ke HNL
L13,109.6814
1 Microsoft(MSFTON) ke MUR
22,864.7974
1 Microsoft(MSFTON) ke NAD
$8,645.2227
1 Microsoft(MSFTON) ke NOK
kr5,081.6191
1 Microsoft(MSFTON) ke NZD
$880.9467
1 Microsoft(MSFTON) ke PAB
B/.497.71
1 Microsoft(MSFTON) ke PGK
K2,090.382
1 Microsoft(MSFTON) ke QAR
ر.ق1,811.6644
1 Microsoft(MSFTON) ke RSD
дин.50,562.3589
1 Microsoft(MSFTON) ke UZS
soʻm5,996,504.6449
1 Microsoft(MSFTON) ke ALL
L41,732.9835
1 Microsoft(MSFTON) ke ANG
ƒ890.9009
1 Microsoft(MSFTON) ke AWG
ƒ895.878
1 Microsoft(MSFTON) ke BBD
$995.42
1 Microsoft(MSFTON) ke BAM
KM841.1299
1 Microsoft(MSFTON) ke BIF
Fr1,467,746.79
1 Microsoft(MSFTON) ke BND
$647.023
1 Microsoft(MSFTON) ke BSD
$497.71
1 Microsoft(MSFTON) ke JMD
$79,807.7985
1 Microsoft(MSFTON) ke KHR
1,998,833.2226
1 Microsoft(MSFTON) ke KMF
Fr209,038.2
1 Microsoft(MSFTON) ke LAK
10,819,782.3923
1 Microsoft(MSFTON) ke LKR
රු151,736.8477
1 Microsoft(MSFTON) ke MDL
L8,461.07
1 Microsoft(MSFTON) ke MGA
Ar2,241,934.695
1 Microsoft(MSFTON) ke MOP
P3,981.68
1 Microsoft(MSFTON) ke MVR
7,664.734
1 Microsoft(MSFTON) ke MWK
MK864,079.3081
1 Microsoft(MSFTON) ke MZN
MT31,828.5545
1 Microsoft(MSFTON) ke NPR
रु70,525.507
1 Microsoft(MSFTON) ke PYG
3,529,759.32
1 Microsoft(MSFTON) ke RWF
Fr722,177.21
1 Microsoft(MSFTON) ke SBD
$4,096.1533
1 Microsoft(MSFTON) ke SCR
6,967.94
1 Microsoft(MSFTON) ke SRD
$19,161.835
1 Microsoft(MSFTON) ke SVC
$4,349.9854
1 Microsoft(MSFTON) ke SZL
L8,640.2456
1 Microsoft(MSFTON) ke TMT
m1,741.985
1 Microsoft(MSFTON) ke TND
د.ت1,472.72389
1 Microsoft(MSFTON) ke TTD
$3,369.4967
1 Microsoft(MSFTON) ke UGX
Sh1,739,994.16
1 Microsoft(MSFTON) ke XAF
Fr282,699.28
1 Microsoft(MSFTON) ke XCD
$1,343.817
1 Microsoft(MSFTON) ke XOF
Fr282,699.28
1 Microsoft(MSFTON) ke XPF
Fr51,264.13
1 Microsoft(MSFTON) ke BWP
P6,694.1995
1 Microsoft(MSFTON) ke BZD
$1,000.3971
1 Microsoft(MSFTON) ke CVE
$47,700.5264
1 Microsoft(MSFTON) ke DJF
Fr88,094.67
1 Microsoft(MSFTON) ke DOP
$32,007.7301
1 Microsoft(MSFTON) ke DZD
د.ج64,941.2008
1 Microsoft(MSFTON) ke FJD
$1,134.7788
1 Microsoft(MSFTON) ke GNF
Fr4,327,588.45
1 Microsoft(MSFTON) ke GTQ
Q3,812.4586
1 Microsoft(MSFTON) ke GYD
$104,101.0236
1 Microsoft(MSFTON) ke ISK
kr62,711.46

Sumber Daya Microsoft

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Microsoft, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Microsoft
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Microsoft

Berapa nilai Microsoft (MSFTON) hari ini?
Harga live MSFTON dalam USD adalah 497.71 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MSFTON ke USD saat ini?
Harga MSFTON ke USD saat ini adalah $ 497.71. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Microsoft?
Kapitalisasi pasar MSFTON adalah $ 2.44M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MSFTON?
Suplai beredar MSFTON adalah 4.90K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MSFTON?
MSFTON mencapai harga ATH sebesar 554.1140723930895 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MSFTON?
MSFTON mencapai harga ATL 492.8458515171225 USD.
Berapa volume perdagangan MSFTON?
Volume perdagangan 24 jam live MSFTON adalah $ 58.34K USD.
Akankah harga MSFTON naik lebih tinggi tahun ini?
MSFTON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MSFTON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:59:25 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Microsoft (MSFTON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MSFTON ke USD

Jumlah

MSFTON
MSFTON
USD
USD

1 MSFTON = 497.71 USD

Perdagangkan MSFTON

MSFTON/USDT
$497.71
$497.71$497.71
+0.19%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,518.08
$101,518.08$101,518.08

-0.47%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.16
$3,323.16$3,323.16

+0.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.89
$156.89$156.89

+0.62%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0232
$1.0232$1.0232

+19.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,518.08
$101,518.08$101,518.08

-0.47%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.16
$3,323.16$3,323.16

+0.70%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2167
$2.2167$2.2167

-0.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.89
$156.89$156.89

+0.62%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0152
$1.0152$1.0152

-0.08%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0823
$0.0823$0.0823

+64.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012094
$0.012094$0.012094

+1,109.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.366
$4.366$4.366

+336.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008941
$0.008941$0.008941

+318.97%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0823
$0.0823$0.0823

+64.60%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001776
$0.00001776$0.00001776

+64.90%