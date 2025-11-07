Apa yang dimaksud dengan MultiVAC (MTV)

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It's a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world's first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

Prediksi Harga MultiVAC (USD)

Berapa nilai MultiVAC (MTV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MultiVAC (MTV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MultiVAC Berapa nilai MultiVAC (MTV) hari ini? Harga live MTV dalam USD adalah 0.0003326 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MTV ke USD saat ini? $ 0.0003326 . Cobalah Harga MTV ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MultiVAC? Kapitalisasi pasar MTV adalah $ 1.19M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MTV? Suplai beredar MTV adalah 3.59B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MTV? MTV mencapai harga ATH sebesar 0.029173896178550714 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MTV? MTV mencapai harga ATL 0.000147627103478 USD . Berapa volume perdagangan MTV? Volume perdagangan 24 jam live MTV adalah $ 63.82K USD . Akankah harga MTV naik lebih tinggi tahun ini? MTV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MTV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting MultiVAC (MTV)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

