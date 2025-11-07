Apa yang dimaksud dengan MVL (MVL)

Kami membangun ekosistem mobilitas Web3 yang berkelanjutan. MVL, token asli kami, memberi insentif kepada pengguna yang berpartisipasi dalam platform mobilitas kami (TADA (Taksi), ONiON (E-Vehicle), Clutch (Wallet)) dan lebih banyak utilitas ditambahkan ke MVL dalam ekosistem NFT dan Game. Kami membangun ekosistem mobilitas Web3 yang berkelanjutan. MVL, token asli kami, memberi insentif kepada pengguna yang berpartisipasi dalam platform mobilitas kami (TADA (Taksi), ONiON (E-Vehicle), Clutch (Wallet)) dan lebih banyak utilitas ditambahkan ke MVL dalam ekosistem NFT dan Game.

MVL tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MVL Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MVL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang MVL di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MVL dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MVL (USD)

Berapa nilai MVL (MVL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MVL (MVL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MVL.

Cek prediksi harga MVL sekarang!

Tokenomi MVL (MVL)

Memahami tokenomi MVL (MVL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MVL sekarang!

Cara membeli MVL (MVL)

Ingin mengetahui cara membeli MVL? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MVL di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MVL ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya MVL

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MVL, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MVL Berapa nilai MVL (MVL) hari ini? Harga live MVL dalam USD adalah 0.001756 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MVL ke USD saat ini? $ 0.001756 . Cobalah Harga MVL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MVL? Kapitalisasi pasar MVL adalah $ 48.30M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MVL? Suplai beredar MVL adalah 27.50B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MVL? MVL mencapai harga ATH sebesar 0.07053784 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MVL? MVL mencapai harga ATL 0.000161802782004 USD . Berapa volume perdagangan MVL? Volume perdagangan 24 jam live MVL adalah $ 20.49K USD . Akankah harga MVL naik lebih tinggi tahun ini? MVL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MVL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting MVL (MVL)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi