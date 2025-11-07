Apa yang dimaksud dengan Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income. Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Nakamoto Games tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nakamoto Games Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa NAKA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Nakamoto Games di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nakamoto Games dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nakamoto Games (USD)

Berapa nilai Nakamoto Games (NAKA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nakamoto Games (NAKA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nakamoto Games.

Cek prediksi harga Nakamoto Games sekarang!

Tokenomi Nakamoto Games (NAKA)

Memahami tokenomi Nakamoto Games (NAKA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NAKA sekarang!

Cara membeli Nakamoto Games (NAKA)

Ingin mengetahui cara membeli Nakamoto Games? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nakamoto Games di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NAKA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Nakamoto Games

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nakamoto Games, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nakamoto Games Berapa nilai Nakamoto Games (NAKA) hari ini? Harga live NAKA dalam USD adalah 0.0883 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NAKA ke USD saat ini? $ 0.0883 . Cobalah Harga NAKA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nakamoto Games? Kapitalisasi pasar NAKA adalah $ 9.34M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NAKA? Suplai beredar NAKA adalah 105.76M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NAKA? NAKA mencapai harga ATH sebesar 7.00098225266129 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NAKA? NAKA mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan NAKA? Volume perdagangan 24 jam live NAKA adalah $ 524.19K USD . Akankah harga NAKA naik lebih tinggi tahun ini? NAKA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAKA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Nakamoto Games (NAKA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi