Harga live Nakamoto Games hari ini adalah 0.0883 USD. Lacak informasi harga aktual NAKA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NAKA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NAKA

Info Harga NAKA

Penjelasan NAKA

Situs Web Resmi NAKA

Tokenomi NAKA

Prakiraan Harga NAKA

Riwayat NAKA

Panduan Membeli NAKA

Konverter NAKA ke Mata Uang Fiat

Spot NAKA

Futures USDT-M NAKA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Nakamoto Games

Harga Nakamoto Games(NAKA)

Harga Live 1 NAKA ke USD:

$0.0881
-13.03%1D
USD
Grafik Harga Live Nakamoto Games (NAKA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:00:30 (UTC+8)

Informasi Harga Nakamoto Games (NAKA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0824
Low 24 Jam
$ 0.1147
High 24 Jam

$ 0.0824
$ 0.1147
$ 7.00098225266129
$ 0
-2.54%

-13.03%

-38.90%

-38.90%

Harga aktual Nakamoto Games (NAKA) adalah $ 0.0883. Selama 24 jam terakhir, NAKA diperdagangkan antara low $ 0.0824 dan high $ 0.1147, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNAKA adalah $ 7.00098225266129, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NAKA telah berubah sebesar -2.54% selama 1 jam terakhir, -13.03% selama 24 jam, dan -38.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nakamoto Games (NAKA)

No.1035

$ 9.34M
$ 524.19K
$ 15.89M
105.76M
180,000,000
180,000,000
58.75%

MATIC

Kapitalisasi Pasar Nakamoto Games saat ini adalah $ 9.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 524.19K. Suplai beredar NAKA adalah 105.76M, dan total suplainya sebesar 180000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.89M.

Riwayat Harga Nakamoto Games (NAKA) USD

Pantau perubahan harga Nakamoto Games untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.013199-13.03%
30 Days$ -0.134-60.28%
60 Hari$ -0.2137-70.77%
90 Hari$ -0.3134-78.02%
Perubahan Harga Nakamoto Games Hari Ini

Hari ini, NAKA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.013199 (-13.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nakamoto Games 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.134 (-60.28%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nakamoto Games 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NAKA terlihat mengalami perubahan $ -0.2137 (-70.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nakamoto Games 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3134 (-78.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nakamoto Games (NAKA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nakamoto Games sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Nakamoto Games tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nakamoto Games Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NAKA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nakamoto Games di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nakamoto Games dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nakamoto Games (USD)

Berapa nilai Nakamoto Games (NAKA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nakamoto Games (NAKA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nakamoto Games.

Cek prediksi harga Nakamoto Games sekarang!

Tokenomi Nakamoto Games (NAKA)

Memahami tokenomi Nakamoto Games (NAKA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NAKA sekarang!

Cara membeli Nakamoto Games (NAKA)

Ingin mengetahui cara membeli Nakamoto Games? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nakamoto Games di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NAKA ke Mata Uang Lokal

1 Nakamoto Games(NAKA) ke VND
2,323.6145
1 Nakamoto Games(NAKA) ke AUD
A$0.135982
1 Nakamoto Games(NAKA) ke GBP
0.067108
1 Nakamoto Games(NAKA) ke EUR
0.075938
1 Nakamoto Games(NAKA) ke USD
$0.0883
1 Nakamoto Games(NAKA) ke MYR
RM0.368211
1 Nakamoto Games(NAKA) ke TRY
3.72626
1 Nakamoto Games(NAKA) ke JPY
¥13.5099
1 Nakamoto Games(NAKA) ke ARS
ARS$128.155971
1 Nakamoto Games(NAKA) ke RUB
7.173492
1 Nakamoto Games(NAKA) ke INR
7.829561
1 Nakamoto Games(NAKA) ke IDR
Rp1,471.666078
1 Nakamoto Games(NAKA) ke PHP
5.215881
1 Nakamoto Games(NAKA) ke EGP
￡E.4.17659
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BRL
R$0.472405
1 Nakamoto Games(NAKA) ke CAD
C$0.124503
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BDT
10.773483
1 Nakamoto Games(NAKA) ke NGN
127.049572
1 Nakamoto Games(NAKA) ke COP
$338.313503
1 Nakamoto Games(NAKA) ke ZAR
R.1.534654
1 Nakamoto Games(NAKA) ke UAH
3.713898
1 Nakamoto Games(NAKA) ke TZS
T.Sh.216.9531
1 Nakamoto Games(NAKA) ke VES
Bs20.0441
1 Nakamoto Games(NAKA) ke CLP
$83.2669
1 Nakamoto Games(NAKA) ke PKR
Rs24.957112
1 Nakamoto Games(NAKA) ke KZT
46.448449
1 Nakamoto Games(NAKA) ke THB
฿2.86092
1 Nakamoto Games(NAKA) ke TWD
NT$2.736417
1 Nakamoto Games(NAKA) ke AED
د.إ0.324061
1 Nakamoto Games(NAKA) ke CHF
Fr0.07064
1 Nakamoto Games(NAKA) ke HKD
HK$0.686091
1 Nakamoto Games(NAKA) ke AMD
֏33.76592
1 Nakamoto Games(NAKA) ke MAD
.د.م0.82119
1 Nakamoto Games(NAKA) ke MXN
$1.640614
1 Nakamoto Games(NAKA) ke SAR
ريال0.331125
1 Nakamoto Games(NAKA) ke ETB
Br13.588487
1 Nakamoto Games(NAKA) ke KES
KSh11.403062
1 Nakamoto Games(NAKA) ke JOD
د.أ0.0626047
1 Nakamoto Games(NAKA) ke PLN
0.324944
1 Nakamoto Games(NAKA) ke RON
лв0.38852
1 Nakamoto Games(NAKA) ke SEK
kr0.845914
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BGN
лв0.149227
1 Nakamoto Games(NAKA) ke HUF
Ft29.570787
1 Nakamoto Games(NAKA) ke CZK
1.862247
1 Nakamoto Games(NAKA) ke KWD
د.ك0.0270198
1 Nakamoto Games(NAKA) ke ILS
0.288741
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BOB
Bs0.60927
1 Nakamoto Games(NAKA) ke AZN
0.15011
1 Nakamoto Games(NAKA) ke TJS
SM0.814126
1 Nakamoto Games(NAKA) ke GEL
0.239293
1 Nakamoto Games(NAKA) ke AOA
Kz80.934897
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BHD
.د.ب0.0332891
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BMD
$0.0883
1 Nakamoto Games(NAKA) ke DKK
kr0.571301
1 Nakamoto Games(NAKA) ke HNL
L2.325822
1 Nakamoto Games(NAKA) ke MUR
4.056502
1 Nakamoto Games(NAKA) ke NAD
$1.533771
1 Nakamoto Games(NAKA) ke NOK
kr0.901543
1 Nakamoto Games(NAKA) ke NZD
$0.156291
1 Nakamoto Games(NAKA) ke PAB
B/.0.0883
1 Nakamoto Games(NAKA) ke PGK
K0.37086
1 Nakamoto Games(NAKA) ke QAR
ر.ق0.321412
1 Nakamoto Games(NAKA) ke RSD
дин.8.970397
1 Nakamoto Games(NAKA) ke UZS
soʻm1,063.855177
1 Nakamoto Games(NAKA) ke ALL
L7.403955
1 Nakamoto Games(NAKA) ke ANG
ƒ0.158057
1 Nakamoto Games(NAKA) ke AWG
ƒ0.15894
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BBD
$0.1766
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BAM
KM0.149227
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BIF
Fr260.3967
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BND
$0.11479
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BSD
$0.0883
1 Nakamoto Games(NAKA) ke JMD
$14.158905
1 Nakamoto Games(NAKA) ke KHR
354.618098
1 Nakamoto Games(NAKA) ke KMF
Fr37.086
1 Nakamoto Games(NAKA) ke LAK
1,919.565179
1 Nakamoto Games(NAKA) ke LKR
රු26.920021
1 Nakamoto Games(NAKA) ke MDL
L1.5011
1 Nakamoto Games(NAKA) ke MGA
Ar397.74735
1 Nakamoto Games(NAKA) ke MOP
P0.7064
1 Nakamoto Games(NAKA) ke MVR
1.35982
1 Nakamoto Games(NAKA) ke MWK
MK153.298513
1 Nakamoto Games(NAKA) ke MZN
MT5.646785
1 Nakamoto Games(NAKA) ke NPR
रु12.51211
1 Nakamoto Games(NAKA) ke PYG
626.2236
1 Nakamoto Games(NAKA) ke RWF
Fr128.1233
1 Nakamoto Games(NAKA) ke SBD
$0.726709
1 Nakamoto Games(NAKA) ke SCR
1.2362
1 Nakamoto Games(NAKA) ke SRD
$3.39955
1 Nakamoto Games(NAKA) ke SVC
$0.771742
1 Nakamoto Games(NAKA) ke SZL
L1.532888
1 Nakamoto Games(NAKA) ke TMT
m0.30905
1 Nakamoto Games(NAKA) ke TND
د.ت0.2612797
1 Nakamoto Games(NAKA) ke TTD
$0.597791
1 Nakamoto Games(NAKA) ke UGX
Sh308.6968
1 Nakamoto Games(NAKA) ke XAF
Fr50.1544
1 Nakamoto Games(NAKA) ke XCD
$0.23841
1 Nakamoto Games(NAKA) ke XOF
Fr50.1544
1 Nakamoto Games(NAKA) ke XPF
Fr9.0949
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BWP
P1.187635
1 Nakamoto Games(NAKA) ke BZD
$0.177483
1 Nakamoto Games(NAKA) ke CVE
$8.462672
1 Nakamoto Games(NAKA) ke DJF
Fr15.6291
1 Nakamoto Games(NAKA) ke DOP
$5.678573
1 Nakamoto Games(NAKA) ke DZD
د.ج11.521384
1 Nakamoto Games(NAKA) ke FJD
$0.201324
1 Nakamoto Games(NAKA) ke GNF
Fr767.7685
1 Nakamoto Games(NAKA) ke GTQ
Q0.676378
1 Nakamoto Games(NAKA) ke GYD
$18.468828
1 Nakamoto Games(NAKA) ke ISK
kr11.1258

Sumber Daya Nakamoto Games

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nakamoto Games, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Nakamoto Games
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nakamoto Games

Berapa nilai Nakamoto Games (NAKA) hari ini?
Harga live NAKA dalam USD adalah 0.0883 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NAKA ke USD saat ini?
Harga NAKA ke USD saat ini adalah $ 0.0883. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nakamoto Games?
Kapitalisasi pasar NAKA adalah $ 9.34M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NAKA?
Suplai beredar NAKA adalah 105.76M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NAKA?
NAKA mencapai harga ATH sebesar 7.00098225266129 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NAKA?
NAKA mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan NAKA?
Volume perdagangan 24 jam live NAKA adalah $ 524.19K USD.
Akankah harga NAKA naik lebih tinggi tahun ini?
NAKA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAKA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:00:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nakamoto Games (NAKA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

