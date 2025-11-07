BursaDEX+
Harga live NATIX Network hari ini adalah 0.000508 USD. Lacak informasi harga aktual NATIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NATIX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga NATIX Network(NATIX)

$0.000508
+0.79%1D
Grafik Harga Live NATIX Network (NATIX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:00:44 (UTC+8)

Informasi Harga NATIX Network (NATIX) (USD)

$ 0.000501
$ 0.000528
$ 0.000501
$ 0.000528
$ 0.001982067208685786
$ 0.000525046811656028
Harga aktual NATIX Network (NATIX) adalah $ 0.000508. Selama 24 jam terakhir, NATIX diperdagangkan antara low $ 0.000501 dan high $ 0.000528, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNATIX adalah $ 0.001982067208685786, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000525046811656028.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NATIX telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.79% selama 24 jam, dan -11.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NATIX Network (NATIX)

$ 20.63M
$ 34.39K
$ 50.80M
40.60B
100,000,000,000
99,991,483,316.62
Kapitalisasi Pasar NATIX Network saat ini adalah $ 20.63M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 34.39K. Suplai beredar NATIX adalah 40.60B, dan total suplainya sebesar 99991483316.62. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.80M.

Riwayat Harga NATIX Network (NATIX) USD

Pantau perubahan harga NATIX Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000398+0.79%
30 Days$ -0.000242-32.27%
60 Hari$ -0.000188-27.02%
90 Hari$ -0.000333-39.60%
Perubahan Harga NATIX Network Hari Ini

Hari ini, NATIX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000398 (+0.79%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NATIX Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000242 (-32.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NATIX Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NATIX terlihat mengalami perubahan $ -0.000188 (-27.02%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NATIX Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000333 (-39.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NATIX Network (NATIX)?

Lihat halaman Riwayat Harga NATIX Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NATIX Network (NATIX)

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

NATIX Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NATIX Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NATIX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NATIX Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NATIX Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NATIX Network (USD)

Berapa nilai NATIX Network (NATIX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NATIX Network (NATIX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NATIX Network.

Cek prediksi harga NATIX Network sekarang!

Tokenomi NATIX Network (NATIX)

Memahami tokenomi NATIX Network (NATIX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NATIX sekarang!

Cara membeli NATIX Network (NATIX)

Ingin mengetahui cara membeli NATIX Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NATIX Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NATIX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya NATIX Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NATIX Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NATIX Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NATIX Network

Berapa nilai NATIX Network (NATIX) hari ini?
Harga live NATIX dalam USD adalah 0.000508 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NATIX ke USD saat ini?
Harga NATIX ke USD saat ini adalah $ 0.000508. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NATIX Network?
Kapitalisasi pasar NATIX adalah $ 20.63M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NATIX?
Suplai beredar NATIX adalah 40.60B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NATIX?
NATIX mencapai harga ATH sebesar 0.001982067208685786 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NATIX?
NATIX mencapai harga ATL 0.000525046811656028 USD.
Berapa volume perdagangan NATIX?
Volume perdagangan 24 jam live NATIX adalah $ 34.39K USD.
Akankah harga NATIX naik lebih tinggi tahun ini?
NATIX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NATIX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting NATIX Network (NATIX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

