Harga live Atlas Navi hari ini adalah 0.02434 USD. Lacak informasi harga aktual NAVI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NAVI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NAVI

Info Harga NAVI

Penjelasan NAVI

Whitepaper NAVI

Situs Web Resmi NAVI

Tokenomi NAVI

Prakiraan Harga NAVI

Riwayat NAVI

Panduan Membeli NAVI

Konverter NAVI ke Mata Uang Fiat

Spot NAVI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Atlas Navi

Harga Atlas Navi(NAVI)

Harga Live 1 NAVI ke USD:

$0.02434
-3.60%1D
USD
Grafik Harga Live Atlas Navi (NAVI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:45:22 (UTC+8)

Informasi Harga Atlas Navi (NAVI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02282
Low 24 Jam
$ 0.02706
High 24 Jam

$ 0.02282
$ 0.02706
$ 0.5365511930513228
$ 0.014185779862416587
-0.62%

-3.59%

-2.29%

-2.29%

Harga aktual Atlas Navi (NAVI) adalah $ 0.02434. Selama 24 jam terakhir, NAVI diperdagangkan antara low $ 0.02282 dan high $ 0.02706, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNAVI adalah $ 0.5365511930513228, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.014185779862416587.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NAVI telah berubah sebesar -0.62% selama 1 jam terakhir, -3.59% selama 24 jam, dan -2.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Atlas Navi (NAVI)

No.1469

$ 3.94M
$ 73.43K
$ 7.30M
161.71M
300,000,000
300,000,000
53.90%

ETH

Kapitalisasi Pasar Atlas Navi saat ini adalah $ 3.94M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 73.43K. Suplai beredar NAVI adalah 161.71M, dan total suplainya sebesar 300000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.30M.

Riwayat Harga Atlas Navi (NAVI) USD

Pantau perubahan harga Atlas Navi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000909-3.59%
30 Days$ -0.02076-46.04%
60 Hari$ -0.00866-26.25%
90 Hari$ -0.01146-32.02%
Perubahan Harga Atlas Navi Hari Ini

Hari ini, NAVI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000909 (-3.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Atlas Navi 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02076 (-46.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Atlas Navi 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NAVI terlihat mengalami perubahan $ -0.00866 (-26.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Atlas Navi 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01146 (-32.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Atlas Navi (NAVI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Atlas Navi sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Atlas Navi Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NAVI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Atlas Navi di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Atlas Navi dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Atlas Navi (USD)

Berapa nilai Atlas Navi (NAVI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Atlas Navi (NAVI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Atlas Navi.

Cek prediksi harga Atlas Navi sekarang!

Tokenomi Atlas Navi (NAVI)

Memahami tokenomi Atlas Navi (NAVI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NAVI sekarang!

Cara membeli Atlas Navi (NAVI)

Ingin mengetahui cara membeli Atlas Navi? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Atlas Navi di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NAVI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Atlas Navi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Atlas Navi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Atlas Navi
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Atlas Navi

Berapa nilai Atlas Navi (NAVI) hari ini?
Harga live NAVI dalam USD adalah 0.02434 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NAVI ke USD saat ini?
Harga NAVI ke USD saat ini adalah $ 0.02434. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Atlas Navi?
Kapitalisasi pasar NAVI adalah $ 3.94M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NAVI?
Suplai beredar NAVI adalah 161.71M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NAVI?
NAVI mencapai harga ATH sebesar 0.5365511930513228 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NAVI?
NAVI mencapai harga ATL 0.014185779862416587 USD.
Berapa volume perdagangan NAVI?
Volume perdagangan 24 jam live NAVI adalah $ 73.43K USD.
Akankah harga NAVI naik lebih tinggi tahun ini?
NAVI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAVI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Atlas Navi (NAVI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

