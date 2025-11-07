Apa yang dimaksud dengan Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Atlas Navi Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa NAVI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Atlas Navi di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Atlas Navi dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Atlas Navi (USD)

Berapa nilai Atlas Navi (NAVI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Atlas Navi (NAVI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Atlas Navi.

Cek prediksi harga Atlas Navi sekarang!

Tokenomi Atlas Navi (NAVI)

Memahami tokenomi Atlas Navi (NAVI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NAVI sekarang!

Cara membeli Atlas Navi (NAVI)

Ingin mengetahui cara membeli Atlas Navi? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Atlas Navi di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NAVI ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Atlas Navi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Atlas Navi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Atlas Navi Berapa nilai Atlas Navi (NAVI) hari ini? Harga live NAVI dalam USD adalah 0.02434 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NAVI ke USD saat ini? $ 0.02434 . Cobalah Harga NAVI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Atlas Navi? Kapitalisasi pasar NAVI adalah $ 3.94M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NAVI? Suplai beredar NAVI adalah 161.71M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NAVI? NAVI mencapai harga ATH sebesar 0.5365511930513228 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NAVI? NAVI mencapai harga ATL 0.014185779862416587 USD . Berapa volume perdagangan NAVI? Volume perdagangan 24 jam live NAVI adalah $ 73.43K USD . Akankah harga NAVI naik lebih tinggi tahun ini? NAVI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAVI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Atlas Navi (NAVI)

