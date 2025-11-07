BursaDEX+
Harga live Nigella Diamond Club hari ini adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual NDC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NDC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 NDC ke USD:

$0.00261
$0.00261$0.00261
-2.61%1D
USD
Grafik Harga Live Nigella Diamond Club (NDC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:00:56 (UTC+8)

Informasi Harga Nigella Diamond Club (NDC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
--
----
Low 24 Jam
--
----
High 24 Jam

--
----

--
----

$ 1.6974301396700509
$ 1.6974301396700509$ 1.6974301396700509

$ 0.00001097267523913
$ 0.00001097267523913$ 0.00001097267523913

--

-2.61%

--

--

Harga aktual Nigella Diamond Club (NDC) adalah --. Selama 24 jam terakhir, NDC diperdagangkan antara low -- dan high --, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNDC adalah $ 1.6974301396700509, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00001097267523913.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NDC telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -2.61% selama 24 jam, dan -- dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nigella Diamond Club (NDC)

No.3445

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

88,000,000
88,000,000 88,000,000

88,000,000
88,000,000 88,000,000

8.36%

NIGELLA

Kapitalisasi Pasar Nigella Diamond Club saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NDC adalah --, dan total suplainya sebesar 88000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Nigella Diamond Club (NDC) USD

Pantau perubahan harga Nigella Diamond Club untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
No Data
Perubahan Harga Nigella Diamond Club Hari Ini

Hari ini, NDC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000699 (-2.61%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nigella Diamond Club 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar -- (--) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nigella Diamond Club 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NDC terlihat mengalami perubahan -- (--) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nigella Diamond Club 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar -- (--) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nigella Diamond Club (NDC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nigella Diamond Club sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Nigella Diamond Club tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nigella Diamond Club Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NDC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nigella Diamond Club di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nigella Diamond Club dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nigella Diamond Club (USD)

Berapa nilai Nigella Diamond Club (NDC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nigella Diamond Club (NDC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nigella Diamond Club.

Cek prediksi harga Nigella Diamond Club sekarang!

Tokenomi Nigella Diamond Club (NDC)

Memahami tokenomi Nigella Diamond Club (NDC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NDC sekarang!

Cara membeli Nigella Diamond Club (NDC)

Ingin mengetahui cara membeli Nigella Diamond Club? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nigella Diamond Club di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NDC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Nigella Diamond Club

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nigella Diamond Club, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Nigella Diamond Club
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nigella Diamond Club

Berapa nilai Nigella Diamond Club (NDC) hari ini?
Harga live NDC dalam USD adalah -- USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NDC ke USD saat ini?
Harga NDC ke USD saat ini adalah --. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nigella Diamond Club?
Kapitalisasi pasar NDC adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NDC?
Suplai beredar NDC adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NDC?
NDC mencapai harga ATH sebesar 1.6974301396700509 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NDC?
NDC mencapai harga ATL 0.00001097267523913 USD.
Berapa volume perdagangan NDC?
Volume perdagangan 24 jam live NDC adalah -- USD.
Akankah harga NDC naik lebih tinggi tahun ini?
NDC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NDC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Nigella Diamond Club (NDC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

