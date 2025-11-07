BursaDEX+
Harga live NEAR hari ini adalah 2.139 USD. Lacak informasi harga aktual NEAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEAR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NEAR

Info Harga NEAR

Penjelasan NEAR

Whitepaper NEAR

Situs Web Resmi NEAR

Tokenomi NEAR

Prakiraan Harga NEAR

Riwayat NEAR

Panduan Membeli NEAR

Konverter NEAR ke Mata Uang Fiat

Spot NEAR

Futures USDT-M NEAR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo NEAR

Harga NEAR(NEAR)

Harga Live 1 NEAR ke USD:

$2.14
+8.51%1D
USD
Grafik Harga Live NEAR (NEAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:52:56 (UTC+8)

Informasi Harga NEAR (NEAR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.887
Low 24 Jam
$ 2.156
High 24 Jam

$ 1.887
$ 2.156
$ 20.41834471901754
$ 0.52596364
+2.44%

+8.51%

+1.03%

+1.03%

Harga aktual NEAR (NEAR) adalah $ 2.139. Selama 24 jam terakhir, NEAR diperdagangkan antara low $ 1.887 dan high $ 2.156, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEAR adalah $ 20.41834471901754, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.52596364.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEAR telah berubah sebesar +2.44% selama 1 jam terakhir, +8.51% selama 24 jam, dan +1.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NEAR (NEAR)

No.39

$ 2.74B
$ 13.86M
$ 2.74B
1.28B
1,279,211,718
0.07%

NEAR

Kapitalisasi Pasar NEAR saat ini adalah $ 2.74B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 13.86M. Suplai beredar NEAR adalah 1.28B, dan total suplainya sebesar 1279211718. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.74B.

Riwayat Harga NEAR (NEAR) USD

Pantau perubahan harga NEAR untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.16783+8.51%
30 Days$ -0.852-28.49%
60 Hari$ -0.356-14.27%
90 Hari$ -0.597-21.83%
Perubahan Harga NEAR Hari Ini

Hari ini, NEAR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.16783 (+8.51%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NEAR 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.852 (-28.49%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NEAR 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NEAR terlihat mengalami perubahan $ -0.356 (-14.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NEAR 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.597 (-21.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NEAR (NEAR)?

Lihat halaman Riwayat Harga NEAR sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NEAR (NEAR)

NEARProtocol adalah protokol dasar yang sangat skalabel yang memastikan bahwa DApps dapat berjalan cukup cepat di perangkat seluler. NEARProtocol memungkinkan pengembang untuk membangun DApps blockchain seluler dan menjalankannya di mesin lokal pengguna, sambil memberi pengembang informasi penting tentang DApps. Melalui pengirisan negara, jumlah node di blockchain dan jaringan diizinkan untuk menskalakan secara linier, dan tujuannya adalah 100kTPS berdasarkan 1 juta node seluler. NEAR digunakan untuk membayar validator, yang menyediakan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang langka untuk jaringan.

NEAR tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NEAR Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NEAR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NEAR di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NEAR dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NEAR (USD)

Berapa nilai NEAR (NEAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NEAR (NEAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NEAR.

Cek prediksi harga NEAR sekarang!

Tokenomi NEAR (NEAR)

Memahami tokenomi NEAR (NEAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEAR sekarang!

Cara membeli NEAR (NEAR)

Ingin mengetahui cara membeli NEAR? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NEAR di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya NEAR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NEAR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NEAR
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NEAR

Berapa nilai NEAR (NEAR) hari ini?
Harga live NEAR dalam USD adalah 2.139 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEAR ke USD saat ini?
Harga NEAR ke USD saat ini adalah $ 2.139. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NEAR?
Kapitalisasi pasar NEAR adalah $ 2.74B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEAR?
Suplai beredar NEAR adalah 1.28B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEAR?
NEAR mencapai harga ATH sebesar 20.41834471901754 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEAR?
NEAR mencapai harga ATL 0.52596364 USD.
Berapa volume perdagangan NEAR?
Volume perdagangan 24 jam live NEAR adalah $ 13.86M USD.
Akankah harga NEAR naik lebih tinggi tahun ini?
NEAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting NEAR (NEAR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

