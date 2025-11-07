Apa yang dimaksud dengan NEAR (NEAR)

NEARProtocol adalah protokol dasar yang sangat skalabel yang memastikan bahwa DApps dapat berjalan cukup cepat di perangkat seluler. NEARProtocol memungkinkan pengembang untuk membangun DApps blockchain seluler dan menjalankannya di mesin lokal pengguna, sambil memberi pengembang informasi penting tentang DApps. Melalui pengirisan negara, jumlah node di blockchain dan jaringan diizinkan untuk menskalakan secara linier, dan tujuannya adalah 100kTPS berdasarkan 1 juta node seluler. NEAR digunakan untuk membayar validator, yang menyediakan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang langka untuk jaringan.

Prediksi Harga NEAR (USD)

Berapa nilai NEAR (NEAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NEAR (NEAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NEAR.

Tokenomi NEAR (NEAR)

Memahami tokenomi NEAR (NEAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEAR sekarang!

Cara membeli NEAR (NEAR)

Sumber Daya NEAR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NEAR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NEAR Berapa nilai NEAR (NEAR) hari ini? Harga live NEAR dalam USD adalah 2.139 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NEAR ke USD saat ini? $ 2.139 . Cobalah Harga NEAR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar NEAR? Kapitalisasi pasar NEAR adalah $ 2.74B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NEAR? Suplai beredar NEAR adalah 1.28B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NEAR? NEAR mencapai harga ATH sebesar 20.41834471901754 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NEAR? NEAR mencapai harga ATL 0.52596364 USD . Berapa volume perdagangan NEAR? Volume perdagangan 24 jam live NEAR adalah $ 13.86M USD . Akankah harga NEAR naik lebih tinggi tahun ini? NEAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting NEAR (NEAR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

