Harga live Netflix hari ini adalah 1095.24 USD. Lacak informasi harga aktual NFLXON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NFLXON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 NFLXON ke USD:

$1,095.34
-0.44%1D
USD
Grafik Harga Live Netflix (NFLXON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:11:47 (UTC+8)

Informasi Harga Netflix (NFLXON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1,086.89
Low 24 Jam
$ 1,103.87
High 24 Jam

$ 1,086.89
$ 1,103.87
$ 1,265.3897261967002
$ 1,077.977531807699
-0.19%

-0.44%

-2.94%

-2.94%

Harga aktual Netflix (NFLXON) adalah $ 1,095.24. Selama 24 jam terakhir, NFLXON diperdagangkan antara low $ 1,086.89 dan high $ 1,103.87, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNFLXON adalah $ 1,265.3897261967002, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1,077.977531807699.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NFLXON telah berubah sebesar -0.19% selama 1 jam terakhir, -0.44% selama 24 jam, dan -2.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Netflix (NFLXON)

No.2117

$ 1.00M
$ 57.43K
$ 1.00M
916.79
916.79183601
ETH

Kapitalisasi Pasar Netflix saat ini adalah $ 1.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.43K. Suplai beredar NFLXON adalah 916.79, dan total suplainya sebesar 916.79183601. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.00M.

Riwayat Harga Netflix (NFLXON) USD

Pantau perubahan harga Netflix untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -4.8408-0.44%
30 Days$ -96.93-8.14%
60 Hari$ -4.76-0.44%
90 Hari$ -4.76-0.44%
Perubahan Harga Netflix Hari Ini

Hari ini, NFLXON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -4.8408 (-0.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Netflix 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -96.93 (-8.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Netflix 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NFLXON terlihat mengalami perubahan $ -4.76 (-0.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Netflix 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -4.76 (-0.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Netflix (NFLXON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Netflix sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Netflix (NFLXON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Netflix tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Netflix Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NFLXON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Netflix di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Netflix dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Netflix (USD)

Berapa nilai Netflix (NFLXON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Netflix (NFLXON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Netflix.

Cek prediksi harga Netflix sekarang!

Tokenomi Netflix (NFLXON)

Memahami tokenomi Netflix (NFLXON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NFLXON sekarang!

Cara membeli Netflix (NFLXON)

Ingin mengetahui cara membeli Netflix? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Netflix di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NFLXON ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Netflix

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Netflix, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Netflix
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Netflix

Berapa nilai Netflix (NFLXON) hari ini?
Harga live NFLXON dalam USD adalah 1,095.24 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NFLXON ke USD saat ini?
Harga NFLXON ke USD saat ini adalah $ 1,095.24. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Netflix?
Kapitalisasi pasar NFLXON adalah $ 1.00M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NFLXON?
Suplai beredar NFLXON adalah 916.79 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NFLXON?
NFLXON mencapai harga ATH sebesar 1,265.3897261967002 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NFLXON?
NFLXON mencapai harga ATL 1,077.977531807699 USD.
Berapa volume perdagangan NFLXON?
Volume perdagangan 24 jam live NFLXON adalah $ 57.43K USD.
Akankah harga NFLXON naik lebih tinggi tahun ini?
NFLXON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NFLXON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:11:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Netflix (NFLXON)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

