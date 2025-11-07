BursaDEX+
Harga live NFPrompt hari ini adalah 0.03533 USD. Lacak informasi harga aktual NFP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NFP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live NFPrompt hari ini adalah 0.03533 USD. Lacak informasi harga aktual NFP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NFP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga NFPrompt(NFP)

Harga Live 1 NFP ke USD:

$0.03533
+4.21%1D
USD
Grafik Harga Live NFPrompt (NFP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:53:25 (UTC+8)

Informasi Harga NFPrompt (NFP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03282
Low 24 Jam
$ 0.03574
High 24 Jam

$ 0.03282
$ 0.03574
$ 1.275538767289912
$ 0.024340040726933857
+2.02%

+4.21%

-5.44%

-5.44%

Harga aktual NFPrompt (NFP) adalah $ 0.03533. Selama 24 jam terakhir, NFP diperdagangkan antara low $ 0.03282 dan high $ 0.03574, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNFP adalah $ 1.275538767289912, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.024340040726933857.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NFP telah berubah sebesar +2.02% selama 1 jam terakhir, +4.21% selama 24 jam, dan -5.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NFPrompt (NFP)

No.870

$ 18.58M
$ 584.60K
$ 35.33M
525.92M
1,000,000,000
991,000,000
52.59%

BSC

Kapitalisasi Pasar NFPrompt saat ini adalah $ 18.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 584.60K. Suplai beredar NFP adalah 525.92M, dan total suplainya sebesar 991000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.33M.

Riwayat Harga NFPrompt (NFP) USD

Pantau perubahan harga NFPrompt untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0014273+4.21%
30 Days$ -0.0243-40.76%
60 Hari$ -0.03233-47.79%
90 Hari$ -0.0374-51.43%
Perubahan Harga NFPrompt Hari Ini

Hari ini, NFP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0014273 (+4.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NFPrompt 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0243 (-40.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NFPrompt 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NFP terlihat mengalami perubahan $ -0.03233 (-47.79%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NFPrompt 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0374 (-51.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NFPrompt (NFP)?

Lihat halaman Riwayat Harga NFPrompt sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NFPrompt (NFP)

NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators.

NFPrompt tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NFPrompt Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NFP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NFPrompt di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NFPrompt dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NFPrompt (USD)

Berapa nilai NFPrompt (NFP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NFPrompt (NFP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NFPrompt.

Cek prediksi harga NFPrompt sekarang!

Tokenomi NFPrompt (NFP)

Memahami tokenomi NFPrompt (NFP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NFP sekarang!

Cara membeli NFPrompt (NFP)

Ingin mengetahui cara membeli NFPrompt? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NFPrompt di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NFP ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya NFPrompt

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NFPrompt, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NFPrompt
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NFPrompt

Berapa nilai NFPrompt (NFP) hari ini?
Harga live NFP dalam USD adalah 0.03533 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NFP ke USD saat ini?
Harga NFP ke USD saat ini adalah $ 0.03533. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NFPrompt?
Kapitalisasi pasar NFP adalah $ 18.58M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NFP?
Suplai beredar NFP adalah 525.92M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NFP?
NFP mencapai harga ATH sebesar 1.275538767289912 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NFP?
NFP mencapai harga ATL 0.024340040726933857 USD.
Berapa volume perdagangan NFP?
Volume perdagangan 24 jam live NFP adalah $ 584.60K USD.
Akankah harga NFP naik lebih tinggi tahun ini?
NFP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NFP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

