Apa yang dimaksud dengan Nimiq (NIM)

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

Prediksi Harga Nimiq (USD)

Berapa nilai Nimiq (NIM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nimiq (NIM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nimiq.

Cek prediksi harga Nimiq sekarang!

Tokenomi Nimiq (NIM)

Memahami tokenomi Nimiq (NIM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NIM sekarang!

Sumber Daya Nimiq

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nimiq, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nimiq Berapa nilai Nimiq (NIM) hari ini? Harga live NIM dalam USD adalah 0.000664 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NIM ke USD saat ini? $ 0.000664 . Cobalah Harga NIM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nimiq? Kapitalisasi pasar NIM adalah $ 9.01M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NIM? Suplai beredar NIM adalah 13.57B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NIM? NIM mencapai harga ATH sebesar 0.03470170125365257 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NIM? NIM mencapai harga ATL 0.000283365354978 USD . Berapa volume perdagangan NIM? Volume perdagangan 24 jam live NIM adalah $ 5.60K USD . Akankah harga NIM naik lebih tinggi tahun ini? NIM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NIM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

