Apa yang dimaksud dengan Nobody Sausage (NOBODY)

Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture. Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.

Prediksi Harga Nobody Sausage (USD)

Berapa nilai Nobody Sausage (NOBODY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nobody Sausage (NOBODY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nobody Sausage.

Tokenomi Nobody Sausage (NOBODY)

Memahami tokenomi Nobody Sausage (NOBODY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NOBODY sekarang!

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nobody Sausage, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nobody Sausage Berapa nilai Nobody Sausage (NOBODY) hari ini? Harga live NOBODY dalam USD adalah 0.022044 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NOBODY ke USD saat ini? $ 0.022044 . Cobalah Harga NOBODY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nobody Sausage? Kapitalisasi pasar NOBODY adalah $ 20.63M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NOBODY? Suplai beredar NOBODY adalah 936.07M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NOBODY? NOBODY mencapai harga ATH sebesar 0.09389557239630161 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NOBODY? NOBODY mencapai harga ATL 0.002331259005071561 USD . Berapa volume perdagangan NOBODY? Volume perdagangan 24 jam live NOBODY adalah $ 90.46K USD . Akankah harga NOBODY naik lebih tinggi tahun ini? NOBODY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NOBODY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

