Apa yang dimaksud dengan Nomina (NOM)

Nomina is the first unified trading platform for perpetual future DEXs. Our trading terminal enables users to outperform the market using pre-built advanced strategies — all found in one place. Nomina is the first unified trading platform for perpetual future DEXs. Our trading terminal enables users to outperform the market using pre-built advanced strategies — all found in one place.

Nomina tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nomina Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa NOM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Nomina di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nomina dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nomina (USD)

Berapa nilai Nomina (NOM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nomina (NOM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nomina.

Cek prediksi harga Nomina sekarang!

Tokenomi Nomina (NOM)

Memahami tokenomi Nomina (NOM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NOM sekarang!

Cara membeli Nomina (NOM)

Ingin mengetahui cara membeli Nomina? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nomina di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NOM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Nomina

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nomina, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nomina Berapa nilai Nomina (NOM) hari ini? Harga live NOM dalam USD adalah 0.01334 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NOM ke USD saat ini? $ 0.01334 . Cobalah Harga NOM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nomina? Kapitalisasi pasar NOM adalah $ 38.69M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NOM? Suplai beredar NOM adalah 2.90B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NOM? NOM mencapai harga ATH sebesar 0.061215281682652715 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NOM? NOM mencapai harga ATL 0.006899363039322475 USD . Berapa volume perdagangan NOM? Volume perdagangan 24 jam live NOM adalah $ 153.07K USD . Akankah harga NOM naik lebih tinggi tahun ini? NOM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NOM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

