Harga live Nosana hari ini adalah 0.36052 USD. Lacak informasi harga aktual NOS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NOS dengan mudah di MEXC sekarang.

Grafik Harga Live Nosana (NOS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:12:59 (UTC+8)

Informasi Harga Nosana (NOS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.35027
$ 0.35027$ 0.35027
Low 24 Jam
$ 0.37598
$ 0.37598$ 0.37598
High 24 Jam

$ 0.35027
$ 0.35027$ 0.35027

$ 0.37598
$ 0.37598$ 0.37598

$ 7.970056846401724
$ 7.970056846401724$ 7.970056846401724

$ 0.010607735410320299
$ 0.010607735410320299$ 0.010607735410320299

-1.60%

+2.44%

-11.87%

-11.87%

Harga aktual Nosana (NOS) adalah $ 0.36052. Selama 24 jam terakhir, NOS diperdagangkan antara low $ 0.35027 dan high $ 0.37598, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNOS adalah $ 7.970056846401724, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.010607735410320299.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NOS telah berubah sebesar -1.60% selama 1 jam terakhir, +2.44% selama 24 jam, dan -11.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nosana (NOS)

No.852

$ 17.38M
$ 17.38M$ 17.38M

$ 68.90K
$ 68.90K$ 68.90K

$ 36.05M
$ 36.05M$ 36.05M

48.20M
48.20M 48.20M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar Nosana saat ini adalah $ 17.38M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 68.90K. Suplai beredar NOS adalah 48.20M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.05M.

Riwayat Harga Nosana (NOS) USD

Pantau perubahan harga Nosana untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0085872+2.44%
30 Days$ -0.28963-44.55%
60 Hari$ -0.03818-9.58%
90 Hari$ -0.14476-28.65%
Perubahan Harga Nosana Hari Ini

Hari ini, NOS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0085872 (+2.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nosana 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.28963 (-44.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nosana 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NOS terlihat mengalami perubahan $ -0.03818 (-9.58%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nosana 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.14476 (-28.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nosana (NOS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nosana sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nosana (NOS)

Jaringan Nosana akan menjadi penyedia terkemuka solusi Dev(Ops) berbasis CPU terdesentralisasi, yang merevolusi proses pengembangan proyek Metaverse.

Nosana tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nosana Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NOS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nosana di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nosana dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nosana (USD)

Berapa nilai Nosana (NOS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nosana (NOS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nosana.

Cek prediksi harga Nosana sekarang!

Tokenomi Nosana (NOS)

Memahami tokenomi Nosana (NOS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NOS sekarang!

Cara membeli Nosana (NOS)

Ingin mengetahui cara membeli Nosana? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nosana di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NOS ke Mata Uang Lokal

1 Nosana(NOS) ke VND
9,487.0838
1 Nosana(NOS) ke AUD
A$0.5552008
1 Nosana(NOS) ke GBP
0.2739952
1 Nosana(NOS) ke EUR
0.3100472
1 Nosana(NOS) ke USD
$0.36052
1 Nosana(NOS) ke MYR
RM1.5069736
1 Nosana(NOS) ke TRY
15.177892
1 Nosana(NOS) ke JPY
¥55.15956
1 Nosana(NOS) ke ARS
ARS$523.2479124
1 Nosana(NOS) ke RUB
29.2850396
1 Nosana(NOS) ke INR
31.9673084
1 Nosana(NOS) ke IDR
Rp6,008.6642632
1 Nosana(NOS) ke PHP
21.2778904
1 Nosana(NOS) ke EGP
￡E.17.052596
1 Nosana(NOS) ke BRL
R$1.928782
1 Nosana(NOS) ke CAD
C$0.5083332
1 Nosana(NOS) ke BDT
43.9870452
1 Nosana(NOS) ke NGN
518.7305968
1 Nosana(NOS) ke COP
$1,381.2999332
1 Nosana(NOS) ke ZAR
R.6.2658376
1 Nosana(NOS) ke UAH
15.1634712
1 Nosana(NOS) ke TZS
T.Sh.885.79764
1 Nosana(NOS) ke VES
Bs81.83804
1 Nosana(NOS) ke CLP
$339.97036
1 Nosana(NOS) ke PKR
Rs101.8973728
1 Nosana(NOS) ke KZT
189.6443356
1 Nosana(NOS) ke THB
฿11.6844532
1 Nosana(NOS) ke TWD
NT$11.1725148
1 Nosana(NOS) ke AED
د.إ1.3231084
1 Nosana(NOS) ke CHF
Fr0.288416
1 Nosana(NOS) ke HKD
HK$2.8012404
1 Nosana(NOS) ke AMD
֏137.862848
1 Nosana(NOS) ke MAD
.د.م3.352836
1 Nosana(NOS) ke MXN
$6.6984616
1 Nosana(NOS) ke SAR
ريال1.35195
1 Nosana(NOS) ke ETB
Br55.3362148
1 Nosana(NOS) ke KES
KSh46.5647632
1 Nosana(NOS) ke JOD
د.أ0.25560868
1 Nosana(NOS) ke PLN
1.3267136
1 Nosana(NOS) ke RON
лв1.586288
1 Nosana(NOS) ke SEK
kr3.4465712
1 Nosana(NOS) ke BGN
лв0.6092788
1 Nosana(NOS) ke HUF
Ft120.5326516
1 Nosana(NOS) ke CZK
7.5997616
1 Nosana(NOS) ke KWD
د.ك0.11031912
1 Nosana(NOS) ke ILS
1.1789004
1 Nosana(NOS) ke BOB
Bs2.487588
1 Nosana(NOS) ke AZN
0.612884
1 Nosana(NOS) ke TJS
SM3.3239944
1 Nosana(NOS) ke GEL
0.9770092
1 Nosana(NOS) ke AOA
Kz328.938448
1 Nosana(NOS) ke BHD
.د.ب0.13555552
1 Nosana(NOS) ke BMD
$0.36052
1 Nosana(NOS) ke DKK
kr2.3289592
1 Nosana(NOS) ke HNL
L9.4744656
1 Nosana(NOS) ke MUR
16.58392
1 Nosana(NOS) ke NAD
$6.2622324
1 Nosana(NOS) ke NOK
kr3.677304
1 Nosana(NOS) ke NZD
$0.6381204
1 Nosana(NOS) ke PAB
B/.0.36052
1 Nosana(NOS) ke PGK
K1.5394204
1 Nosana(NOS) ke QAR
ر.ق1.3122928
1 Nosana(NOS) ke RSD
дин.36.6072008
1 Nosana(NOS) ke UZS
soʻm4,291.9040752
1 Nosana(NOS) ke ALL
L30.2368124
1 Nosana(NOS) ke ANG
ƒ0.6453308
1 Nosana(NOS) ke AWG
ƒ0.648936
1 Nosana(NOS) ke BBD
$0.72104
1 Nosana(NOS) ke BAM
KM0.6092788
1 Nosana(NOS) ke BIF
Fr1,063.17348
1 Nosana(NOS) ke BND
$0.468676
1 Nosana(NOS) ke BSD
$0.36052
1 Nosana(NOS) ke JMD
$57.809382
1 Nosana(NOS) ke KHR
1,447.8699512
1 Nosana(NOS) ke KMF
Fr151.4184
1 Nosana(NOS) ke LAK
7,837.3911476
1 Nosana(NOS) ke LKR
රු109.9117324
1 Nosana(NOS) ke MDL
L6.1684972
1 Nosana(NOS) ke MGA
Ar1,623.96234
1 Nosana(NOS) ke MOP
P2.88416
1 Nosana(NOS) ke MVR
5.552008
1 Nosana(NOS) ke MWK
MK624.817212
1 Nosana(NOS) ke MZN
MT23.055254
1 Nosana(NOS) ke NPR
रु51.085684
1 Nosana(NOS) ke PYG
2,556.80784
1 Nosana(NOS) ke RWF
Fr523.11452
1 Nosana(NOS) ke SBD
$2.9634744
1 Nosana(NOS) ke SCR
5.425826
1 Nosana(NOS) ke SRD
$13.88002
1 Nosana(NOS) ke SVC
$3.1509448
1 Nosana(NOS) ke SZL
L6.2586272
1 Nosana(NOS) ke TMT
m1.26182
1 Nosana(NOS) ke TND
د.ت1.06677868
1 Nosana(NOS) ke TTD
$2.4407204
1 Nosana(NOS) ke UGX
Sh1,260.37792
1 Nosana(NOS) ke XAF
Fr204.77536
1 Nosana(NOS) ke XCD
$0.973404
1 Nosana(NOS) ke XOF
Fr204.77536
1 Nosana(NOS) ke XPF
Fr37.13356
1 Nosana(NOS) ke BWP
P4.848994
1 Nosana(NOS) ke BZD
$0.7246452
1 Nosana(NOS) ke CVE
$34.5522368
1 Nosana(NOS) ke DJF
Fr63.81204
1 Nosana(NOS) ke DOP
$23.1850412
1 Nosana(NOS) ke DZD
د.ج47.0622808
1 Nosana(NOS) ke FJD
$0.8219856
1 Nosana(NOS) ke GNF
Fr3,134.7214
1 Nosana(NOS) ke GTQ
Q2.7615832
1 Nosana(NOS) ke GYD
$75.4063632
1 Nosana(NOS) ke ISK
kr45.42552

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nosana

Berapa nilai Nosana (NOS) hari ini?
Harga live NOS dalam USD adalah 0.36052 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NOS ke USD saat ini?
Harga NOS ke USD saat ini adalah $ 0.36052. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nosana?
Kapitalisasi pasar NOS adalah $ 17.38M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NOS?
Suplai beredar NOS adalah 48.20M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NOS?
NOS mencapai harga ATH sebesar 7.970056846401724 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NOS?
NOS mencapai harga ATL 0.010607735410320299 USD.
Berapa volume perdagangan NOS?
Volume perdagangan 24 jam live NOS adalah $ 68.90K USD.
Akankah harga NOS naik lebih tinggi tahun ini?
NOS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NOS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:12:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

