Apa yang dimaksud dengan Nosana (NOS)

Jaringan Nosana akan menjadi penyedia terkemuka solusi Dev(Ops) berbasis CPU terdesentralisasi, yang merevolusi proses pengembangan proyek Metaverse. Jaringan Nosana akan menjadi penyedia terkemuka solusi Dev(Ops) berbasis CPU terdesentralisasi, yang merevolusi proses pengembangan proyek Metaverse.

Nosana tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nosana Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa NOS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Nosana di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nosana dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nosana (USD)

Berapa nilai Nosana (NOS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nosana (NOS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nosana.

Cek prediksi harga Nosana sekarang!

Tokenomi Nosana (NOS)

Memahami tokenomi Nosana (NOS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NOS sekarang!

Cara membeli Nosana (NOS)

Ingin mengetahui cara membeli Nosana? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nosana di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NOS ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Nosana

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nosana, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nosana Berapa nilai Nosana (NOS) hari ini? Harga live NOS dalam USD adalah 0.36052 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NOS ke USD saat ini? $ 0.36052 . Cobalah Harga NOS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nosana? Kapitalisasi pasar NOS adalah $ 17.38M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NOS? Suplai beredar NOS adalah 48.20M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NOS? NOS mencapai harga ATH sebesar 7.970056846401724 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NOS? NOS mencapai harga ATL 0.010607735410320299 USD . Berapa volume perdagangan NOS? Volume perdagangan 24 jam live NOS adalah $ 68.90K USD . Akankah harga NOS naik lebih tinggi tahun ini? NOS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NOS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Nosana (NOS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi