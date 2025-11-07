BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Neuron hari ini adalah 0.02309 USD. Lacak informasi harga aktual NRN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NRN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Neuron hari ini adalah 0.02309 USD. Lacak informasi harga aktual NRN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NRN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NRN

Info Harga NRN

Penjelasan NRN

Whitepaper NRN

Situs Web Resmi NRN

Tokenomi NRN

Prakiraan Harga NRN

Riwayat NRN

Panduan Membeli NRN

Konverter NRN ke Mata Uang Fiat

Spot NRN

Futures USDT-M NRN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Neuron

Harga Neuron(NRN)

Harga Live 1 NRN ke USD:

$0.02307
$0.02307$0.02307
-3.83%1D
USD
Grafik Harga Live Neuron (NRN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:02:50 (UTC+8)

Informasi Harga Neuron (NRN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02306
$ 0.02306$ 0.02306
Low 24 Jam
$ 0.02479
$ 0.02479$ 0.02479
High 24 Jam

$ 0.02306
$ 0.02306$ 0.02306

$ 0.02479
$ 0.02479$ 0.02479

$ 0.2922224420064732
$ 0.2922224420064732$ 0.2922224420064732

$ 0.022358277431527393
$ 0.022358277431527393$ 0.022358277431527393

-0.09%

-3.83%

-8.92%

-8.92%

Harga aktual Neuron (NRN) adalah $ 0.02309. Selama 24 jam terakhir, NRN diperdagangkan antara low $ 0.02306 dan high $ 0.02479, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNRN adalah $ 0.2922224420064732, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.022358277431527393.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NRN telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, -3.83% selama 24 jam, dan -8.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Neuron (NRN)

No.3902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.27K
$ 54.27K$ 54.27K

$ 23.09M
$ 23.09M$ 23.09M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ARB

Kapitalisasi Pasar Neuron saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.27K. Suplai beredar NRN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.09M.

Riwayat Harga Neuron (NRN) USD

Pantau perubahan harga Neuron untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0009188-3.83%
30 Days$ -0.038-62.21%
60 Hari$ -0.00353-13.27%
90 Hari$ -0.01796-43.76%
Perubahan Harga Neuron Hari Ini

Hari ini, NRN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0009188 (-3.83%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Neuron 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.038 (-62.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Neuron 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NRN terlihat mengalami perubahan $ -0.00353 (-13.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Neuron 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01796 (-43.76%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Neuron (NRN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Neuron sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Neuron (NRN)

ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN.

Neuron tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Neuron Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NRN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Neuron di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Neuron dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Neuron (USD)

Berapa nilai Neuron (NRN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Neuron (NRN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Neuron.

Cek prediksi harga Neuron sekarang!

Tokenomi Neuron (NRN)

Memahami tokenomi Neuron (NRN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NRN sekarang!

Cara membeli Neuron (NRN)

Ingin mengetahui cara membeli Neuron? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Neuron di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NRN ke Mata Uang Lokal

1 Neuron(NRN) ke VND
607.61335
1 Neuron(NRN) ke AUD
A$0.0355586
1 Neuron(NRN) ke GBP
0.0175484
1 Neuron(NRN) ke EUR
0.0198574
1 Neuron(NRN) ke USD
$0.02309
1 Neuron(NRN) ke MYR
RM0.0962853
1 Neuron(NRN) ke TRY
0.974398
1 Neuron(NRN) ke JPY
¥3.53277
1 Neuron(NRN) ke ARS
ARS$33.5121333
1 Neuron(NRN) ke RUB
1.8758316
1 Neuron(NRN) ke INR
2.0473903
1 Neuron(NRN) ke IDR
Rp384.8331794
1 Neuron(NRN) ke PHP
1.3639263
1 Neuron(NRN) ke EGP
￡E.1.092157
1 Neuron(NRN) ke BRL
R$0.1235315
1 Neuron(NRN) ke CAD
C$0.0325569
1 Neuron(NRN) ke BDT
2.8172109
1 Neuron(NRN) ke NGN
33.2228156
1 Neuron(NRN) ke COP
$88.4672569
1 Neuron(NRN) ke ZAR
R.0.4013042
1 Neuron(NRN) ke UAH
0.9711654
1 Neuron(NRN) ke TZS
T.Sh.56.73213
1 Neuron(NRN) ke VES
Bs5.24143
1 Neuron(NRN) ke CLP
$21.77387
1 Neuron(NRN) ke PKR
Rs6.5261576
1 Neuron(NRN) ke KZT
12.1460327
1 Neuron(NRN) ke THB
฿0.748116
1 Neuron(NRN) ke TWD
NT$0.7155591
1 Neuron(NRN) ke AED
د.إ0.0847403
1 Neuron(NRN) ke CHF
Fr0.018472
1 Neuron(NRN) ke HKD
HK$0.1794093
1 Neuron(NRN) ke AMD
֏8.829616
1 Neuron(NRN) ke MAD
.د.م0.214737
1 Neuron(NRN) ke MXN
$0.4290122
1 Neuron(NRN) ke SAR
ريال0.0865875
1 Neuron(NRN) ke ETB
Br3.5533201
1 Neuron(NRN) ke KES
KSh2.9818426
1 Neuron(NRN) ke JOD
د.أ0.01637081
1 Neuron(NRN) ke PLN
0.0849712
1 Neuron(NRN) ke RON
лв0.101596
1 Neuron(NRN) ke SEK
kr0.2212022
1 Neuron(NRN) ke BGN
лв0.0390221
1 Neuron(NRN) ke HUF
Ft7.7326101
1 Neuron(NRN) ke CZK
0.4869681
1 Neuron(NRN) ke KWD
د.ك0.00706554
1 Neuron(NRN) ke ILS
0.0755043
1 Neuron(NRN) ke BOB
Bs0.159321
1 Neuron(NRN) ke AZN
0.039253
1 Neuron(NRN) ke TJS
SM0.2128898
1 Neuron(NRN) ke GEL
0.0625739
1 Neuron(NRN) ke AOA
Kz21.1640631
1 Neuron(NRN) ke BHD
.د.ب0.00870493
1 Neuron(NRN) ke BMD
$0.02309
1 Neuron(NRN) ke DKK
kr0.1493923
1 Neuron(NRN) ke HNL
L0.6081906
1 Neuron(NRN) ke MUR
1.0607546
1 Neuron(NRN) ke NAD
$0.4010733
1 Neuron(NRN) ke NOK
kr0.2357489
1 Neuron(NRN) ke NZD
$0.0408693
1 Neuron(NRN) ke PAB
B/.0.02309
1 Neuron(NRN) ke PGK
K0.096978
1 Neuron(NRN) ke QAR
ر.ق0.0840476
1 Neuron(NRN) ke RSD
дин.2.3457131
1 Neuron(NRN) ke UZS
soʻm278.1927071
1 Neuron(NRN) ke ALL
L1.9360965
1 Neuron(NRN) ke ANG
ƒ0.0413311
1 Neuron(NRN) ke AWG
ƒ0.041562
1 Neuron(NRN) ke BBD
$0.04618
1 Neuron(NRN) ke BAM
KM0.0390221
1 Neuron(NRN) ke BIF
Fr68.09241
1 Neuron(NRN) ke BND
$0.030017
1 Neuron(NRN) ke BSD
$0.02309
1 Neuron(NRN) ke JMD
$3.7024815
1 Neuron(NRN) ke KHR
92.7308254
1 Neuron(NRN) ke KMF
Fr9.6978
1 Neuron(NRN) ke LAK
501.9565117
1 Neuron(NRN) ke LKR
රු7.0394483
1 Neuron(NRN) ke MDL
L0.39253
1 Neuron(NRN) ke MGA
Ar104.008905
1 Neuron(NRN) ke MOP
P0.18472
1 Neuron(NRN) ke MVR
0.355586
1 Neuron(NRN) ke MWK
MK40.0867799
1 Neuron(NRN) ke MZN
MT1.4766055
1 Neuron(NRN) ke NPR
रु3.271853
1 Neuron(NRN) ke PYG
163.75428
1 Neuron(NRN) ke RWF
Fr33.50359
1 Neuron(NRN) ke SBD
$0.1900307
1 Neuron(NRN) ke SCR
0.32326
1 Neuron(NRN) ke SRD
$0.888965
1 Neuron(NRN) ke SVC
$0.2018066
1 Neuron(NRN) ke SZL
L0.4008424
1 Neuron(NRN) ke TMT
m0.080815
1 Neuron(NRN) ke TND
د.ت0.06832331
1 Neuron(NRN) ke TTD
$0.1563193
1 Neuron(NRN) ke UGX
Sh80.72264
1 Neuron(NRN) ke XAF
Fr13.11512
1 Neuron(NRN) ke XCD
$0.062343
1 Neuron(NRN) ke XOF
Fr13.11512
1 Neuron(NRN) ke XPF
Fr2.37827
1 Neuron(NRN) ke BWP
P0.3105605
1 Neuron(NRN) ke BZD
$0.0464109
1 Neuron(NRN) ke CVE
$2.2129456
1 Neuron(NRN) ke DJF
Fr4.08693
1 Neuron(NRN) ke DOP
$1.4849179
1 Neuron(NRN) ke DZD
د.ج3.0127832
1 Neuron(NRN) ke FJD
$0.0526452
1 Neuron(NRN) ke GNF
Fr200.76755
1 Neuron(NRN) ke GTQ
Q0.1768694
1 Neuron(NRN) ke GYD
$4.8295044
1 Neuron(NRN) ke ISK
kr2.90934

Sumber Daya Neuron

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Neuron, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Neuron
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Neuron

Berapa nilai Neuron (NRN) hari ini?
Harga live NRN dalam USD adalah 0.02309 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NRN ke USD saat ini?
Harga NRN ke USD saat ini adalah $ 0.02309. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Neuron?
Kapitalisasi pasar NRN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NRN?
Suplai beredar NRN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NRN?
NRN mencapai harga ATH sebesar 0.2922224420064732 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NRN?
NRN mencapai harga ATL 0.022358277431527393 USD.
Berapa volume perdagangan NRN?
Volume perdagangan 24 jam live NRN adalah $ 54.27K USD.
Akankah harga NRN naik lebih tinggi tahun ini?
NRN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NRN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:02:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Neuron (NRN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NRN ke USD

Jumlah

NRN
NRN
USD
USD

1 NRN = 0.02309 USD

Perdagangkan NRN

NRN/USDT
$0.02307
$0.02307$0.02307
-3.86%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,463.07
$101,463.07$101,463.07

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.44
$3,317.44$3,317.44

+0.53%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.90
$156.90$156.90

+0.62%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0185
$1.0185$1.0185

+18.70%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,463.07
$101,463.07$101,463.07

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.44
$3,317.44$3,317.44

+0.53%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2149
$2.2149$2.2149

-0.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.90
$156.90$156.90

+0.62%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0133
$1.0133$1.0133

-0.27%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0797
$0.0797$0.0797

+59.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011790
$0.011790$0.011790

+1,079.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.413
$4.413$4.413

+341.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008881
$0.008881$0.008881

+316.16%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001785
$0.00001785$0.00001785

+65.73%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001744
$0.001744$0.001744

+60.29%