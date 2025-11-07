BursaDEX+
Harga live NEXPACE hari ini adalah 0.3186 USD. Lacak informasi harga aktual NXPC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NXPC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga NEXPACE(NXPC)

$0.3187
+0.66%1D
USD
Grafik Harga Live NEXPACE (NXPC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:47:38 (UTC+8)

Informasi Harga NEXPACE (NXPC) (USD)

Harga aktual NEXPACE (NXPC) adalah $ 0.3186. Selama 24 jam terakhir, NXPC diperdagangkan antara low $ 0.3101 dan high $ 0.3281, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNXPC adalah $ 3.8393480388979015, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.254774503680312.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NXPC telah berubah sebesar +0.15% selama 1 jam terakhir, +0.66% selama 24 jam, dan -8.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NEXPACE (NXPC)

AVAX_CCHAIN

Kapitalisasi Pasar NEXPACE saat ini adalah $ 69.65M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 436.01K. Suplai beredar NXPC adalah 218.62M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 318.60M.

Riwayat Harga NEXPACE (NXPC) USD

Pantau perubahan harga NEXPACE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00209+0.66%
30 Days$ -0.1947-37.94%
60 Hari$ -0.3392-51.57%
90 Hari$ -0.6282-66.35%
Perubahan Harga NEXPACE Hari Ini

Hari ini, NXPC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00209 (+0.66%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NEXPACE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1947 (-37.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NEXPACE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NXPC terlihat mengalami perubahan $ -0.3392 (-51.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NEXPACE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.6282 (-66.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NEXPACE (NXPC)?

Lihat halaman Riwayat Harga NEXPACE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NEXPACE (NXPC)

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

NEXPACE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NEXPACE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NXPC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NEXPACE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NEXPACE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NEXPACE (USD)

Berapa nilai NEXPACE (NXPC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NEXPACE (NXPC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NEXPACE.

Cek prediksi harga NEXPACE sekarang!

Tokenomi NEXPACE (NXPC)

Memahami tokenomi NEXPACE (NXPC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NXPC sekarang!

Cara membeli NEXPACE (NXPC)

Ingin mengetahui cara membeli NEXPACE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NEXPACE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NXPC ke Mata Uang Lokal

1 NEXPACE(NXPC) ke VND
8,383.959
1 NEXPACE(NXPC) ke AUD
A$0.490644
1 NEXPACE(NXPC) ke GBP
0.242136
1 NEXPACE(NXPC) ke EUR
0.273996
1 NEXPACE(NXPC) ke USD
$0.3186
1 NEXPACE(NXPC) ke MYR
RM1.331748
1 NEXPACE(NXPC) ke TRY
13.441734
1 NEXPACE(NXPC) ke JPY
¥48.4272
1 NEXPACE(NXPC) ke ARS
ARS$462.406482
1 NEXPACE(NXPC) ke RUB
25.883064
1 NEXPACE(NXPC) ke INR
28.250262
1 NEXPACE(NXPC) ke IDR
Rp5,309.997876
1 NEXPACE(NXPC) ke PHP
18.803772
1 NEXPACE(NXPC) ke EGP
￡E.15.06978
1 NEXPACE(NXPC) ke BRL
R$1.70451
1 NEXPACE(NXPC) ke CAD
C$0.449226
1 NEXPACE(NXPC) ke BDT
38.872386
1 NEXPACE(NXPC) ke NGN
458.414424
1 NEXPACE(NXPC) ke COP
$1,220.687226
1 NEXPACE(NXPC) ke ZAR
R.5.534082
1 NEXPACE(NXPC) ke UAH
13.400316
1 NEXPACE(NXPC) ke TZS
T.Sh.782.8002
1 NEXPACE(NXPC) ke VES
Bs72.3222
1 NEXPACE(NXPC) ke CLP
$300.4398
1 NEXPACE(NXPC) ke PKR
Rs90.049104
1 NEXPACE(NXPC) ke KZT
167.593158
1 NEXPACE(NXPC) ke THB
฿10.32264
1 NEXPACE(NXPC) ke TWD
NT$9.873414
1 NEXPACE(NXPC) ke AED
د.إ1.169262
1 NEXPACE(NXPC) ke CHF
Fr0.25488
1 NEXPACE(NXPC) ke HKD
HK$2.475522
1 NEXPACE(NXPC) ke AMD
֏121.83264
1 NEXPACE(NXPC) ke MAD
.د.م2.96298
1 NEXPACE(NXPC) ke MXN
$5.916402
1 NEXPACE(NXPC) ke SAR
ريال1.19475
1 NEXPACE(NXPC) ke ETB
Br49.029354
1 NEXPACE(NXPC) ke KES
KSh41.150376
1 NEXPACE(NXPC) ke JOD
د.أ0.2258874
1 NEXPACE(NXPC) ke PLN
1.169262
1 NEXPACE(NXPC) ke RON
лв1.40184
1 NEXPACE(NXPC) ke SEK
kr3.049002
1 NEXPACE(NXPC) ke BGN
лв0.538434
1 NEXPACE(NXPC) ke HUF
Ft106.517538
1 NEXPACE(NXPC) ke CZK
6.709716
1 NEXPACE(NXPC) ke KWD
د.ك0.0974916
1 NEXPACE(NXPC) ke ILS
1.041822
1 NEXPACE(NXPC) ke BOB
Bs2.19834
1 NEXPACE(NXPC) ke AZN
0.54162
1 NEXPACE(NXPC) ke TJS
SM2.937492
1 NEXPACE(NXPC) ke GEL
0.863406
1 NEXPACE(NXPC) ke AOA
Kz292.025574
1 NEXPACE(NXPC) ke BHD
.د.ب0.1197936
1 NEXPACE(NXPC) ke BMD
$0.3186
1 NEXPACE(NXPC) ke DKK
kr2.058156
1 NEXPACE(NXPC) ke HNL
L8.391924
1 NEXPACE(NXPC) ke MUR
14.6556
1 NEXPACE(NXPC) ke NAD
$5.534082
1 NEXPACE(NXPC) ke NOK
kr3.246534
1 NEXPACE(NXPC) ke NZD
$0.563922
1 NEXPACE(NXPC) ke PAB
B/.0.3186
1 NEXPACE(NXPC) ke PGK
K1.33812
1 NEXPACE(NXPC) ke QAR
ر.ق1.159704
1 NEXPACE(NXPC) ke RSD
дин.32.328342
1 NEXPACE(NXPC) ke UZS
soʻm3,838.553334
1 NEXPACE(NXPC) ke ALL
L26.71461
1 NEXPACE(NXPC) ke ANG
ƒ0.570294
1 NEXPACE(NXPC) ke AWG
ƒ0.57348
1 NEXPACE(NXPC) ke BBD
$0.6372
1 NEXPACE(NXPC) ke BAM
KM0.538434
1 NEXPACE(NXPC) ke BIF
Fr939.5514
1 NEXPACE(NXPC) ke BND
$0.41418
1 NEXPACE(NXPC) ke BSD
$0.3186
1 NEXPACE(NXPC) ke JMD
$51.08751
1 NEXPACE(NXPC) ke KHR
1,279.516716
1 NEXPACE(NXPC) ke KMF
Fr133.812
1 NEXPACE(NXPC) ke LAK
6,926.086818
1 NEXPACE(NXPC) ke LKR
රු97.131582
1 NEXPACE(NXPC) ke MDL
L5.4162
1 NEXPACE(NXPC) ke MGA
Ar1,435.1337
1 NEXPACE(NXPC) ke MOP
P2.5488
1 NEXPACE(NXPC) ke MVR
4.90644
1 NEXPACE(NXPC) ke MWK
MK553.124646
1 NEXPACE(NXPC) ke MZN
MT20.37447
1 NEXPACE(NXPC) ke NPR
रु45.14562
1 NEXPACE(NXPC) ke PYG
2,259.5112
1 NEXPACE(NXPC) ke RWF
Fr462.2886
1 NEXPACE(NXPC) ke SBD
$2.622078
1 NEXPACE(NXPC) ke SCR
4.79493
1 NEXPACE(NXPC) ke SRD
$12.2661
1 NEXPACE(NXPC) ke SVC
$2.784564
1 NEXPACE(NXPC) ke SZL
L5.530896
1 NEXPACE(NXPC) ke TMT
m1.1151
1 NEXPACE(NXPC) ke TND
د.ت0.9427374
1 NEXPACE(NXPC) ke TTD
$2.156922
1 NEXPACE(NXPC) ke UGX
Sh1,113.8256
1 NEXPACE(NXPC) ke XAF
Fr180.6462
1 NEXPACE(NXPC) ke XCD
$0.86022
1 NEXPACE(NXPC) ke XOF
Fr180.6462
1 NEXPACE(NXPC) ke XPF
Fr32.8158
1 NEXPACE(NXPC) ke BWP
P4.28517
1 NEXPACE(NXPC) ke BZD
$0.640386
1 NEXPACE(NXPC) ke CVE
$30.534624
1 NEXPACE(NXPC) ke DJF
Fr56.3922
1 NEXPACE(NXPC) ke DOP
$20.489166
1 NEXPACE(NXPC) ke DZD
د.ج41.596416
1 NEXPACE(NXPC) ke FJD
$0.726408
1 NEXPACE(NXPC) ke GNF
Fr2,770.227
1 NEXPACE(NXPC) ke GTQ
Q2.440476
1 NEXPACE(NXPC) ke GYD
$66.638376
1 NEXPACE(NXPC) ke ISK
kr40.1436

Sumber Daya NEXPACE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NEXPACE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NEXPACE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NEXPACE

Berapa nilai NEXPACE (NXPC) hari ini?
Harga live NXPC dalam USD adalah 0.3186 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NXPC ke USD saat ini?
Harga NXPC ke USD saat ini adalah $ 0.3186. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NEXPACE?
Kapitalisasi pasar NXPC adalah $ 69.65M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NXPC?
Suplai beredar NXPC adalah 218.62M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NXPC?
NXPC mencapai harga ATH sebesar 3.8393480388979015 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NXPC?
NXPC mencapai harga ATL 0.254774503680312 USD.
Berapa volume perdagangan NXPC?
Volume perdagangan 24 jam live NXPC adalah $ 436.01K USD.
Akankah harga NXPC naik lebih tinggi tahun ini?
NXPC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NXPC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:47:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NEXPACE (NXPC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

