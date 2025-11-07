BursaDEX+
Harga live Openfabric AI hari ini adalah 0.00422 USD. Lacak informasi harga aktual OFN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OFN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OFN

Info Harga OFN

Penjelasan OFN

Whitepaper OFN

Situs Web Resmi OFN

Tokenomi OFN

Prakiraan Harga OFN

Riwayat OFN

Panduan Membeli OFN

Konverter OFN ke Mata Uang Fiat

Spot OFN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Openfabric AI

Harga Openfabric AI(OFN)

Harga Live 1 OFN ke USD:

$0.00422
-2.08%1D
USD
Grafik Harga Live Openfabric AI (OFN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:14:43 (UTC+8)

Informasi Harga Openfabric AI (OFN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00367
Low 24 Jam
$ 0.00437
High 24 Jam

$ 0.00367
$ 0.00437
$ 0.9082576116204563
$ 0.000321660813185712
+0.23%

-2.08%

+1.19%

+1.19%

Harga aktual Openfabric AI (OFN) adalah $ 0.00422. Selama 24 jam terakhir, OFN diperdagangkan antara low $ 0.00367 dan high $ 0.00437, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOFN adalah $ 0.9082576116204563, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000321660813185712.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OFN telah berubah sebesar +0.23% selama 1 jam terakhir, -2.08% selama 24 jam, dan +1.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Openfabric AI (OFN)

No.2445

$ 737.85K
$ 33.91K
$ 2.11M
174.85M
500,000,000
500,000,000
34.96%

BSC

Kapitalisasi Pasar Openfabric AI saat ini adalah $ 737.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 33.91K. Suplai beredar OFN adalah 174.85M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.11M.

Riwayat Harga Openfabric AI (OFN) USD

Pantau perubahan harga Openfabric AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000896-2.08%
30 Days$ -0.00053-11.16%
60 Hari$ -0.00202-32.38%
90 Hari$ +0.00157+59.24%
Perubahan Harga Openfabric AI Hari Ini

Hari ini, OFN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000896 (-2.08%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Openfabric AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00053 (-11.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Openfabric AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OFN terlihat mengalami perubahan $ -0.00202 (-32.38%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Openfabric AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00157 (+59.24%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Openfabric AI (OFN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Openfabric AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Openfabric AI (OFN)

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Openfabric AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Openfabric AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OFN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Openfabric AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Openfabric AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Openfabric AI (USD)

Berapa nilai Openfabric AI (OFN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Openfabric AI (OFN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Openfabric AI.

Cek prediksi harga Openfabric AI sekarang!

Tokenomi Openfabric AI (OFN)

Memahami tokenomi Openfabric AI (OFN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OFN sekarang!

Cara membeli Openfabric AI (OFN)

Ingin mengetahui cara membeli Openfabric AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Openfabric AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OFN ke Mata Uang Lokal

1 Openfabric AI(OFN) ke VND
111.0493
1 Openfabric AI(OFN) ke AUD
A$0.0064988
1 Openfabric AI(OFN) ke GBP
0.0032072
1 Openfabric AI(OFN) ke EUR
0.0036292
1 Openfabric AI(OFN) ke USD
$0.00422
1 Openfabric AI(OFN) ke MYR
RM0.0176396
1 Openfabric AI(OFN) ke TRY
0.177662
1 Openfabric AI(OFN) ke JPY
¥0.64566
1 Openfabric AI(OFN) ke ARS
ARS$6.1247814
1 Openfabric AI(OFN) ke RUB
0.3427906
1 Openfabric AI(OFN) ke INR
0.3741874
1 Openfabric AI(OFN) ke IDR
Rp70.3333052
1 Openfabric AI(OFN) ke PHP
0.2490644
1 Openfabric AI(OFN) ke EGP
￡E.0.199606
1 Openfabric AI(OFN) ke BRL
R$0.022577
1 Openfabric AI(OFN) ke CAD
C$0.0059502
1 Openfabric AI(OFN) ke BDT
0.5148822
1 Openfabric AI(OFN) ke NGN
6.0719048
1 Openfabric AI(OFN) ke COP
$16.1685502
1 Openfabric AI(OFN) ke ZAR
R.0.0733436
1 Openfabric AI(OFN) ke UAH
0.1774932
1 Openfabric AI(OFN) ke TZS
T.Sh.10.36854
1 Openfabric AI(OFN) ke VES
Bs0.95794
1 Openfabric AI(OFN) ke CLP
$3.97946
1 Openfabric AI(OFN) ke PKR
Rs1.1927408
1 Openfabric AI(OFN) ke KZT
2.2198466
1 Openfabric AI(OFN) ke THB
฿0.1367702
1 Openfabric AI(OFN) ke TWD
NT$0.1307778
1 Openfabric AI(OFN) ke AED
د.إ0.0154874
1 Openfabric AI(OFN) ke CHF
Fr0.003376
1 Openfabric AI(OFN) ke HKD
HK$0.0327894
1 Openfabric AI(OFN) ke AMD
֏1.613728
1 Openfabric AI(OFN) ke MAD
.د.م0.039246
1 Openfabric AI(OFN) ke MXN
$0.0784076
1 Openfabric AI(OFN) ke SAR
ريال0.015825
1 Openfabric AI(OFN) ke ETB
Br0.6477278
1 Openfabric AI(OFN) ke KES
KSh0.5450552
1 Openfabric AI(OFN) ke JOD
د.أ0.00299198
1 Openfabric AI(OFN) ke PLN
0.0155296
1 Openfabric AI(OFN) ke RON
лв0.018568
1 Openfabric AI(OFN) ke SEK
kr0.0403432
1 Openfabric AI(OFN) ke BGN
лв0.0071318
1 Openfabric AI(OFN) ke HUF
Ft1.4108726
1 Openfabric AI(OFN) ke CZK
0.0889576
1 Openfabric AI(OFN) ke KWD
د.ك0.00129132
1 Openfabric AI(OFN) ke ILS
0.0137994
1 Openfabric AI(OFN) ke BOB
Bs0.029118
1 Openfabric AI(OFN) ke AZN
0.007174
1 Openfabric AI(OFN) ke TJS
SM0.0389084
1 Openfabric AI(OFN) ke GEL
0.0114362
1 Openfabric AI(OFN) ke AOA
Kz3.850328
1 Openfabric AI(OFN) ke BHD
.د.ب0.00158672
1 Openfabric AI(OFN) ke BMD
$0.00422
1 Openfabric AI(OFN) ke DKK
kr0.0272612
1 Openfabric AI(OFN) ke HNL
L0.1109016
1 Openfabric AI(OFN) ke MUR
0.19412
1 Openfabric AI(OFN) ke NAD
$0.0733014
1 Openfabric AI(OFN) ke NOK
kr0.043044
1 Openfabric AI(OFN) ke NZD
$0.0074694
1 Openfabric AI(OFN) ke PAB
B/.0.00422
1 Openfabric AI(OFN) ke PGK
K0.0180194
1 Openfabric AI(OFN) ke QAR
ر.ق0.0153608
1 Openfabric AI(OFN) ke RSD
дин.0.4284988
1 Openfabric AI(OFN) ke UZS
soʻm50.2380872
1 Openfabric AI(OFN) ke ALL
L0.3539314
1 Openfabric AI(OFN) ke ANG
ƒ0.0075538
1 Openfabric AI(OFN) ke AWG
ƒ0.007596
1 Openfabric AI(OFN) ke BBD
$0.00844
1 Openfabric AI(OFN) ke BAM
KM0.0071318
1 Openfabric AI(OFN) ke BIF
Fr12.44478
1 Openfabric AI(OFN) ke BND
$0.005486
1 Openfabric AI(OFN) ke BSD
$0.00422
1 Openfabric AI(OFN) ke JMD
$0.676677
1 Openfabric AI(OFN) ke KHR
16.9477732
1 Openfabric AI(OFN) ke KMF
Fr1.7724
1 Openfabric AI(OFN) ke LAK
91.7391286
1 Openfabric AI(OFN) ke LKR
රු1.2865514
1 Openfabric AI(OFN) ke MDL
L0.0722042
1 Openfabric AI(OFN) ke MGA
Ar19.00899
1 Openfabric AI(OFN) ke MOP
P0.03376
1 Openfabric AI(OFN) ke MVR
0.064988
1 Openfabric AI(OFN) ke MWK
MK7.313682
1 Openfabric AI(OFN) ke MZN
MT0.269869
1 Openfabric AI(OFN) ke NPR
रु0.597974
1 Openfabric AI(OFN) ke PYG
29.92824
1 Openfabric AI(OFN) ke RWF
Fr6.12322
1 Openfabric AI(OFN) ke SBD
$0.0346884
1 Openfabric AI(OFN) ke SCR
0.063511
1 Openfabric AI(OFN) ke SRD
$0.16247
1 Openfabric AI(OFN) ke SVC
$0.0368828
1 Openfabric AI(OFN) ke SZL
L0.0732592
1 Openfabric AI(OFN) ke TMT
m0.01477
1 Openfabric AI(OFN) ke TND
د.ت0.01248698
1 Openfabric AI(OFN) ke TTD
$0.0285694
1 Openfabric AI(OFN) ke UGX
Sh14.75312
1 Openfabric AI(OFN) ke XAF
Fr2.39696
1 Openfabric AI(OFN) ke XCD
$0.011394
1 Openfabric AI(OFN) ke XOF
Fr2.39696
1 Openfabric AI(OFN) ke XPF
Fr0.43466
1 Openfabric AI(OFN) ke BWP
P0.056759
1 Openfabric AI(OFN) ke BZD
$0.0084822
1 Openfabric AI(OFN) ke CVE
$0.4044448
1 Openfabric AI(OFN) ke DJF
Fr0.74694
1 Openfabric AI(OFN) ke DOP
$0.2713882
1 Openfabric AI(OFN) ke DZD
د.ج0.5508788
1 Openfabric AI(OFN) ke FJD
$0.0096216
1 Openfabric AI(OFN) ke GNF
Fr36.6929
1 Openfabric AI(OFN) ke GTQ
Q0.0323252
1 Openfabric AI(OFN) ke GYD
$0.8826552
1 Openfabric AI(OFN) ke ISK
kr0.53172

Sumber Daya Openfabric AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Openfabric AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Openfabric AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Openfabric AI

Berapa nilai Openfabric AI (OFN) hari ini?
Harga live OFN dalam USD adalah 0.00422 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OFN ke USD saat ini?
Harga OFN ke USD saat ini adalah $ 0.00422. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Openfabric AI?
Kapitalisasi pasar OFN adalah $ 737.85K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OFN?
Suplai beredar OFN adalah 174.85M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OFN?
OFN mencapai harga ATH sebesar 0.9082576116204563 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OFN?
OFN mencapai harga ATL 0.000321660813185712 USD.
Berapa volume perdagangan OFN?
Volume perdagangan 24 jam live OFN adalah $ 33.91K USD.
Akankah harga OFN naik lebih tinggi tahun ini?
OFN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OFN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Openfabric AI (OFN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

