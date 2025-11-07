BursaDEX+
Harga live ONFA Token hari ini adalah 0.6563 USD. Lacak informasi harga aktual OFT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OFT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OFT

Info Harga OFT

Penjelasan OFT

Whitepaper OFT

Situs Web Resmi OFT

Tokenomi OFT

Prakiraan Harga OFT

Riwayat OFT

Panduan Membeli OFT

Logo ONFA Token

Harga ONFA Token(OFT)

Harga Live 1 OFT ke USD:

$0.6563
+0.90%1D
USD
Grafik Harga Live ONFA Token (OFT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:47:52 (UTC+8)

Informasi Harga ONFA Token (OFT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.6338
Low 24 Jam
$ 0.66
High 24 Jam

$ 0.6338
$ 0.66
$ 0.9789675894016776
$ 0.12831404520187653
+0.79%

+0.90%

-3.87%

-3.87%

Harga aktual ONFA Token (OFT) adalah $ 0.6563. Selama 24 jam terakhir, OFT diperdagangkan antara low $ 0.6338 dan high $ 0.66, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOFT adalah $ 0.9789675894016776, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12831404520187653.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OFT telah berubah sebesar +0.79% selama 1 jam terakhir, +0.90% selama 24 jam, dan -3.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ONFA Token (OFT)

No.3693

$ 0.00
$ 947.98K
$ 196.89M
0.00
300,000,000
288,882,010.260989
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar ONFA Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 947.98K. Suplai beredar OFT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 288882010.260989. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 196.89M.

Riwayat Harga ONFA Token (OFT) USD

Pantau perubahan harga ONFA Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005854+0.90%
30 Days$ -0.0878-11.80%
60 Hari$ -0.1501-18.62%
90 Hari$ -0.1537-18.98%
Perubahan Harga ONFA Token Hari Ini

Hari ini, OFT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.005854 (+0.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ONFA Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0878 (-11.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ONFA Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OFT terlihat mengalami perubahan $ -0.1501 (-18.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ONFA Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1537 (-18.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ONFA Token (OFT)?

Lihat halaman Riwayat Harga ONFA Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ONFA Token (OFT)

ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

ONFA Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ONFA Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OFT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ONFA Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ONFA Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ONFA Token (USD)

Berapa nilai ONFA Token (OFT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ONFA Token (OFT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ONFA Token.

Cek prediksi harga ONFA Token sekarang!

Tokenomi ONFA Token (OFT)

Memahami tokenomi ONFA Token (OFT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OFT sekarang!

Cara membeli ONFA Token (OFT)

Ingin mengetahui cara membeli ONFA Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ONFA Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya ONFA Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ONFA Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ONFA Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ONFA Token

Berapa nilai ONFA Token (OFT) hari ini?
Harga live OFT dalam USD adalah 0.6563 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OFT ke USD saat ini?
Harga OFT ke USD saat ini adalah $ 0.6563. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ONFA Token?
Kapitalisasi pasar OFT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OFT?
Suplai beredar OFT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OFT?
OFT mencapai harga ATH sebesar 0.9789675894016776 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OFT?
OFT mencapai harga ATL 0.12831404520187653 USD.
Berapa volume perdagangan OFT?
Volume perdagangan 24 jam live OFT adalah $ 947.98K USD.
Akankah harga OFT naik lebih tinggi tahun ini?
OFT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OFT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ONFA Token (OFT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

