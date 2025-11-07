Harga ORIGYN(OGY)
Harga aktual ORIGYN (OGY) adalah $ 0.002153. Selama 24 jam terakhir, OGY diperdagangkan antara low $ 0.002127 dan high $ 0.002597, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOGY adalah $ 0.04584611512274245, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001419935788536551.
Dalam hal kinerja jangka pendek, OGY telah berubah sebesar -1.87% selama 1 jam terakhir, -1.73% selama 24 jam, dan +43.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar ORIGYN saat ini adalah $ 16.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 123.24K. Suplai beredar OGY adalah 7.83B, dan total suplainya sebesar 10415931291.407494. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.43M.
Pantau perubahan harga ORIGYN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.0000379
|-1.73%
|30 Days
|$ +0.00004
|+1.89%
|60 Hari
|$ -0.000029
|-1.33%
|90 Hari
|$ -0.000463
|-17.70%
Hari ini, OGY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000379 (-1.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00004 (+1.89%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OGY terlihat mengalami perubahan $ -0.000029 (-1.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000463 (-17.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ORIGYN (OGY)?
OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.
ORIGYN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ORIGYN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.
Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OGY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ORIGYN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.
Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ORIGYN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.
Berapa nilai ORIGYN (OGY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ORIGYN (OGY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ORIGYN.
Memahami tokenomi ORIGYN (OGY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OGY sekarang!
Ingin mengetahui cara membeli ORIGYN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ORIGYN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ORIGYN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
