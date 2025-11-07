BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Ondo hari ini adalah 0.59497 USD. Lacak informasi harga aktual ONDO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ONDO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ondo hari ini adalah 0.59497 USD. Lacak informasi harga aktual ONDO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ONDO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ONDO

Info Harga ONDO

Penjelasan ONDO

Whitepaper ONDO

Situs Web Resmi ONDO

Tokenomi ONDO

Prakiraan Harga ONDO

Riwayat ONDO

Panduan Membeli ONDO

Konverter ONDO ke Mata Uang Fiat

Spot ONDO

Futures USDT-M ONDO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ondo

Harga Ondo(ONDO)

Harga Live 1 ONDO ke USD:

$0.59437
$0.59437$0.59437
+2.03%1D
USD
Grafik Harga Live Ondo (ONDO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:15:33 (UTC+8)

Informasi Harga Ondo (ONDO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.57029
$ 0.57029$ 0.57029
Low 24 Jam
$ 0.61886
$ 0.61886$ 0.61886
High 24 Jam

$ 0.57029
$ 0.57029$ 0.57029

$ 0.61886
$ 0.61886$ 0.61886

$ 2.141296331061504
$ 2.141296331061504$ 2.141296331061504

$ 0.0835464393634915
$ 0.0835464393634915$ 0.0835464393634915

+0.81%

+2.03%

-12.61%

-12.61%

Harga aktual Ondo (ONDO) adalah $ 0.59497. Selama 24 jam terakhir, ONDO diperdagangkan antara low $ 0.57029 dan high $ 0.61886, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highONDO adalah $ 2.141296331061504, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0835464393634915.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ONDO telah berubah sebesar +0.81% selama 1 jam terakhir, +2.03% selama 24 jam, dan -12.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ondo (ONDO)

No.44

$ 1.88B
$ 1.88B$ 1.88B

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 5.95B
$ 5.95B$ 5.95B

3.16B
3.16B 3.16B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.05%

ETH

Kapitalisasi Pasar Ondo saat ini adalah $ 1.88B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.82M. Suplai beredar ONDO adalah 3.16B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.95B.

Riwayat Harga Ondo (ONDO) USD

Pantau perubahan harga Ondo untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0118257+2.03%
30 Days$ -0.31615-34.70%
60 Hari$ -0.31577-34.68%
90 Hari$ -0.42605-41.73%
Perubahan Harga Ondo Hari Ini

Hari ini, ONDO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0118257 (+2.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ondo 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.31615 (-34.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ondo 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ONDO terlihat mengalami perubahan $ -0.31577 (-34.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ondo 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.42605 (-41.73%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ondo (ONDO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ondo sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ondo (ONDO)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Ondo tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ondo Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ONDO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ondo di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ondo dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ondo (USD)

Berapa nilai Ondo (ONDO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ondo (ONDO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ondo.

Cek prediksi harga Ondo sekarang!

Tokenomi Ondo (ONDO)

Memahami tokenomi Ondo (ONDO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ONDO sekarang!

Cara membeli Ondo (ONDO)

Ingin mengetahui cara membeli Ondo? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ondo di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ONDO ke Mata Uang Lokal

1 Ondo(ONDO) ke VND
15,656.63555
1 Ondo(ONDO) ke AUD
A$0.9162538
1 Ondo(ONDO) ke GBP
0.4521772
1 Ondo(ONDO) ke EUR
0.5116742
1 Ondo(ONDO) ke USD
$0.59497
1 Ondo(ONDO) ke MYR
RM2.4869746
1 Ondo(ONDO) ke TRY
25.048237
1 Ondo(ONDO) ke JPY
¥91.03041
1 Ondo(ONDO) ke ARS
ARS$863.5216089
1 Ondo(ONDO) ke RUB
48.3294131
1 Ondo(ONDO) ke INR
52.7559899
1 Ondo(ONDO) ke IDR
Rp9,916.1627002
1 Ondo(ONDO) ke PHP
35.1151294
1 Ondo(ONDO) ke EGP
￡E.28.142081
1 Ondo(ONDO) ke BRL
R$3.1830895
1 Ondo(ONDO) ke CAD
C$0.8389077
1 Ondo(ONDO) ke BDT
72.5922897
1 Ondo(ONDO) ke NGN
856.0666348
1 Ondo(ONDO) ke COP
$2,279.5740077
1 Ondo(ONDO) ke ZAR
R.10.3405786
1 Ondo(ONDO) ke UAH
25.0244382
1 Ondo(ONDO) ke TZS
T.Sh.1,461.84129
1 Ondo(ONDO) ke VES
Bs135.05819
1 Ondo(ONDO) ke CLP
$561.05671
1 Ondo(ONDO) ke PKR
Rs168.1623208
1 Ondo(ONDO) ke KZT
312.9720691
1 Ondo(ONDO) ke THB
฿19.2829777
1 Ondo(ONDO) ke TWD
NT$18.4381203
1 Ondo(ONDO) ke AED
د.إ2.1835399
1 Ondo(ONDO) ke CHF
Fr0.475976
1 Ondo(ONDO) ke HKD
HK$4.6229169
1 Ondo(ONDO) ke AMD
֏227.516528
1 Ondo(ONDO) ke MAD
.د.م5.533221
1 Ondo(ONDO) ke MXN
$11.0545426
1 Ondo(ONDO) ke SAR
ريال2.2311375
1 Ondo(ONDO) ke ETB
Br91.3219453
1 Ondo(ONDO) ke KES
KSh76.8463252
1 Ondo(ONDO) ke JOD
د.أ0.42183373
1 Ondo(ONDO) ke PLN
2.1894896
1 Ondo(ONDO) ke RON
лв2.617868
1 Ondo(ONDO) ke SEK
kr5.6879132
1 Ondo(ONDO) ke BGN
лв1.0054993
1 Ondo(ONDO) ke HUF
Ft198.9163201
1 Ondo(ONDO) ke CZK
12.5419676
1 Ondo(ONDO) ke KWD
د.ك0.18206082
1 Ondo(ONDO) ke ILS
1.9455519
1 Ondo(ONDO) ke BOB
Bs4.105293
1 Ondo(ONDO) ke AZN
1.011449
1 Ondo(ONDO) ke TJS
SM5.4856234
1 Ondo(ONDO) ke GEL
1.6123687
1 Ondo(ONDO) ke AOA
Kz542.850628
1 Ondo(ONDO) ke BHD
.د.ب0.22370872
1 Ondo(ONDO) ke BMD
$0.59497
1 Ondo(ONDO) ke DKK
kr3.8435062
1 Ondo(ONDO) ke HNL
L15.6358116
1 Ondo(ONDO) ke MUR
27.36862
1 Ondo(ONDO) ke NAD
$10.3346289
1 Ondo(ONDO) ke NOK
kr6.068694
1 Ondo(ONDO) ke NZD
$1.0530969
1 Ondo(ONDO) ke PAB
B/.0.59497
1 Ondo(ONDO) ke PGK
K2.5405219
1 Ondo(ONDO) ke QAR
ر.ق2.1656908
1 Ondo(ONDO) ke RSD
дин.60.4132538
1 Ondo(ONDO) ke UZS
soʻm7,082.9750572
1 Ondo(ONDO) ke ALL
L49.9001339
1 Ondo(ONDO) ke ANG
ƒ1.0649963
1 Ondo(ONDO) ke AWG
ƒ1.070946
1 Ondo(ONDO) ke BBD
$1.18994
1 Ondo(ONDO) ke BAM
KM1.0054993
1 Ondo(ONDO) ke BIF
Fr1,754.56653
1 Ondo(ONDO) ke BND
$0.773461
1 Ondo(ONDO) ke BSD
$0.59497
1 Ondo(ONDO) ke JMD
$95.4034395
1 Ondo(ONDO) ke KHR
2,389.4352182
1 Ondo(ONDO) ke KMF
Fr249.8874
1 Ondo(ONDO) ke LAK
12,934.1301761
1 Ondo(ONDO) ke LKR
රු181.3885039
1 Ondo(ONDO) ke MDL
L10.1799367
1 Ondo(ONDO) ke MGA
Ar2,680.042365
1 Ondo(ONDO) ke MOP
P4.75976
1 Ondo(ONDO) ke MVR
9.162538
1 Ondo(ONDO) ke MWK
MK1,031.142507
1 Ondo(ONDO) ke MZN
MT38.0483315
1 Ondo(ONDO) ke NPR
रु84.307249
1 Ondo(ONDO) ke PYG
4,219.52724
1 Ondo(ONDO) ke RWF
Fr863.30147
1 Ondo(ONDO) ke SBD
$4.8906534
1 Ondo(ONDO) ke SCR
8.9542985
1 Ondo(ONDO) ke SRD
$22.906345
1 Ondo(ONDO) ke SVC
$5.2000378
1 Ondo(ONDO) ke SZL
L10.3286792
1 Ondo(ONDO) ke TMT
m2.082395
1 Ondo(ONDO) ke TND
د.ت1.76051623
1 Ondo(ONDO) ke TTD
$4.0279469
1 Ondo(ONDO) ke UGX
Sh2,080.01512
1 Ondo(ONDO) ke XAF
Fr337.94296
1 Ondo(ONDO) ke XCD
$1.606419
1 Ondo(ONDO) ke XOF
Fr337.94296
1 Ondo(ONDO) ke XPF
Fr61.28191
1 Ondo(ONDO) ke BWP
P8.0023465
1 Ondo(ONDO) ke BZD
$1.1958897
1 Ondo(ONDO) ke CVE
$57.0219248
1 Ondo(ONDO) ke DJF
Fr105.30969
1 Ondo(ONDO) ke DOP
$38.2625207
1 Ondo(ONDO) ke DZD
د.ج77.6673838
1 Ondo(ONDO) ke FJD
$1.3565316
1 Ondo(ONDO) ke GNF
Fr5,173.26415
1 Ondo(ONDO) ke GTQ
Q4.5574702
1 Ondo(ONDO) ke GYD
$124.4439252
1 Ondo(ONDO) ke ISK
kr74.96622

Sumber Daya Ondo

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ondo, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ondo
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ondo

Berapa nilai Ondo (ONDO) hari ini?
Harga live ONDO dalam USD adalah 0.59497 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ONDO ke USD saat ini?
Harga ONDO ke USD saat ini adalah $ 0.59497. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ondo?
Kapitalisasi pasar ONDO adalah $ 1.88B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ONDO?
Suplai beredar ONDO adalah 3.16B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ONDO?
ONDO mencapai harga ATH sebesar 2.141296331061504 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ONDO?
ONDO mencapai harga ATL 0.0835464393634915 USD.
Berapa volume perdagangan ONDO?
Volume perdagangan 24 jam live ONDO adalah $ 1.82M USD.
Akankah harga ONDO naik lebih tinggi tahun ini?
ONDO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ONDO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:15:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ondo (ONDO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ONDO ke USD

Jumlah

ONDO
ONDO
USD
USD

1 ONDO = 0.59497 USD

Perdagangkan ONDO

ONDO/USDC
$0.5934
$0.5934$0.5934
+2.08%
ONDO/USDT
$0.59437
$0.59437$0.59437
+2.04%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,034.77
$101,034.77$101,034.77

-0.95%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.29
$3,314.29$3,314.29

+0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.94
$155.94$155.94

+0.01%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1243
$1.1243$1.1243

+31.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,034.77
$101,034.77$101,034.77

-0.95%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.29
$3,314.29$3,314.29

+0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.94
$155.94$155.94

+0.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2180
$2.2180$2.2180

-0.73%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0115
$1.0115$1.0115

-0.45%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1120
$0.1120$0.1120

+124.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004004
$0.0004004$0.0004004

+166.93%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013285
$0.013285$0.013285

+1,228.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.591
$4.591$4.591

+359.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007831
$0.007831$0.007831

+266.96%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1120
$0.1120$0.1120

+124.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002302
$0.0000002302$0.0000002302

+53.46%