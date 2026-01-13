Harga OOB Hari Ini

Harga live OOB (OOB) hari ini adalah $ 0.0285, dengan perubahan 5.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OOB ke USD saat ini adalah $ 0.0285 per OOB.

OOB saat ini berada di peringkat #4026 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 OOB. Selama 24 jam terakhir, OOB diperdagangkan antara $ 0.0261 (low) dan $ 0.0289 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.7152814013844085, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.021587146250657684.

Dalam kinerja jangka pendek, OOB bergerak +5.16% dalam satu jam terakhir dan -1.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 6.55K.

Informasi Pasar OOB (OOB)

Peringkat No.4026 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 6.55K$ 6.55K $ 6.55K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.50M$ 28.50M $ 28.50M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar OOB saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.55K. Suplai beredar OOB adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.50M.