Apa yang dimaksud dengan OpenOcean (OOE)

OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service.

OpenOcean tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OpenOcean Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa OOE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang OpenOcean di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OpenOcean dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OpenOcean (USD)

Berapa nilai OpenOcean (OOE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OpenOcean (OOE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OpenOcean.

Cek prediksi harga OpenOcean sekarang!

Tokenomi OpenOcean (OOE)

Memahami tokenomi OpenOcean (OOE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OOE sekarang!

Cara membeli OpenOcean (OOE)

Ingin mengetahui cara membeli OpenOcean? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OpenOcean di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OOE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya OpenOcean

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OpenOcean, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OpenOcean Berapa nilai OpenOcean (OOE) hari ini? Harga live OOE dalam USD adalah 0.002729 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OOE ke USD saat ini? $ 0.002729 . Cobalah Harga OOE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar OpenOcean? Kapitalisasi pasar OOE adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OOE? Suplai beredar OOE adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OOE? OOE mencapai harga ATH sebesar 1.02994721 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OOE? OOE mencapai harga ATL 0.002305108397428797 USD . Berapa volume perdagangan OOE? Volume perdagangan 24 jam live OOE adalah $ 2.75K USD . Akankah harga OOE naik lebih tinggi tahun ini? OOE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OOE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

