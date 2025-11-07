BursaDEX+
Harga live PaLM AI hari ini adalah 0.0964 USD. Lacak informasi harga aktual PALMAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PALMAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 PALMAI ke USD:

$0.0964
-3.60%1D
USD
Grafik Harga Live PaLM AI (PALMAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:17:38 (UTC+8)

Informasi Harga PaLM AI (PALMAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0964
Low 24 Jam
$ 0.1086
High 24 Jam

$ 0.0964
$ 0.1086
$ 2.018678526703317
$ 0.00023726066723638
-3.60%

-3.59%

-34.34%

-34.34%

Harga aktual PaLM AI (PALMAI) adalah $ 0.0964. Selama 24 jam terakhir, PALMAI diperdagangkan antara low $ 0.0964 dan high $ 0.1086, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPALMAI adalah $ 2.018678526703317, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00023726066723638.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PALMAI telah berubah sebesar -3.60% selama 1 jam terakhir, -3.59% selama 24 jam, dan -34.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PaLM AI (PALMAI)

No.1184

$ 7.44M
$ 17.28K
$ 7.44M
77.13M
77,129,726.29891282
ETH

Kapitalisasi Pasar PaLM AI saat ini adalah $ 7.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 17.28K. Suplai beredar PALMAI adalah 77.13M, dan total suplainya sebesar 77129726.29891282. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.44M.

Riwayat Harga PaLM AI (PALMAI) USD

Pantau perubahan harga PaLM AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0036-3.59%
30 Days$ -0.1595-62.33%
60 Hari$ -0.195-66.92%
90 Hari$ -0.276-74.12%
Perubahan Harga PaLM AI Hari Ini

Hari ini, PALMAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0036 (-3.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PaLM AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1595 (-62.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PaLM AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PALMAI terlihat mengalami perubahan $ -0.195 (-66.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PaLM AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.276 (-74.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PaLM AI (PALMAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga PaLM AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PaLM AI (PALMAI)

PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders.

PaLM AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PaLM AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PALMAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PaLM AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PaLM AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PaLM AI (USD)

Berapa nilai PaLM AI (PALMAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PaLM AI (PALMAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PaLM AI.

Cek prediksi harga PaLM AI sekarang!

Tokenomi PaLM AI (PALMAI)

Memahami tokenomi PaLM AI (PALMAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PALMAI sekarang!

Cara membeli PaLM AI (PALMAI)

Ingin mengetahui cara membeli PaLM AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PaLM AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PALMAI ke Mata Uang Lokal

1 PaLM AI(PALMAI) ke VND
2,536.766
1 PaLM AI(PALMAI) ke AUD
A$0.148456
1 PaLM AI(PALMAI) ke GBP
0.073264
1 PaLM AI(PALMAI) ke EUR
0.082904
1 PaLM AI(PALMAI) ke USD
$0.0964
1 PaLM AI(PALMAI) ke MYR
RM0.402952
1 PaLM AI(PALMAI) ke TRY
4.05844
1 PaLM AI(PALMAI) ke JPY
¥14.7492
1 PaLM AI(PALMAI) ke ARS
ARS$139.912068
1 PaLM AI(PALMAI) ke RUB
7.830572
1 PaLM AI(PALMAI) ke INR
8.547788
1 PaLM AI(PALMAI) ke IDR
Rp1,606.666024
1 PaLM AI(PALMAI) ke PHP
5.689528
1 PaLM AI(PALMAI) ke EGP
￡E.4.55972
1 PaLM AI(PALMAI) ke BRL
R$0.51574
1 PaLM AI(PALMAI) ke CAD
C$0.135924
1 PaLM AI(PALMAI) ke BDT
11.761764
1 PaLM AI(PALMAI) ke NGN
138.704176
1 PaLM AI(PALMAI) ke COP
$369.347924
1 PaLM AI(PALMAI) ke ZAR
R.1.675432
1 PaLM AI(PALMAI) ke UAH
4.054584
1 PaLM AI(PALMAI) ke TZS
T.Sh.236.8548
1 PaLM AI(PALMAI) ke VES
Bs21.8828
1 PaLM AI(PALMAI) ke CLP
$90.9052
1 PaLM AI(PALMAI) ke PKR
Rs27.246496
1 PaLM AI(PALMAI) ke KZT
50.709292
1 PaLM AI(PALMAI) ke THB
฿3.124324
1 PaLM AI(PALMAI) ke TWD
NT$2.987436
1 PaLM AI(PALMAI) ke AED
د.إ0.353788
1 PaLM AI(PALMAI) ke CHF
Fr0.07712
1 PaLM AI(PALMAI) ke HKD
HK$0.749028
1 PaLM AI(PALMAI) ke AMD
֏36.86336
1 PaLM AI(PALMAI) ke MAD
.د.م0.89652
1 PaLM AI(PALMAI) ke MXN
$1.791112
1 PaLM AI(PALMAI) ke SAR
ريال0.3615
1 PaLM AI(PALMAI) ke ETB
Br14.796436
1 PaLM AI(PALMAI) ke KES
KSh12.451024
1 PaLM AI(PALMAI) ke JOD
د.أ0.0683476
1 PaLM AI(PALMAI) ke PLN
0.354752
1 PaLM AI(PALMAI) ke RON
лв0.42416
1 PaLM AI(PALMAI) ke SEK
kr0.921584
1 PaLM AI(PALMAI) ke BGN
лв0.162916
1 PaLM AI(PALMAI) ke HUF
Ft32.229412
1 PaLM AI(PALMAI) ke CZK
2.032112
1 PaLM AI(PALMAI) ke KWD
د.ك0.0294984
1 PaLM AI(PALMAI) ke ILS
0.315228
1 PaLM AI(PALMAI) ke BOB
Bs0.66516
1 PaLM AI(PALMAI) ke AZN
0.16388
1 PaLM AI(PALMAI) ke TJS
SM0.888808
1 PaLM AI(PALMAI) ke GEL
0.261244
1 PaLM AI(PALMAI) ke AOA
Kz87.95536
1 PaLM AI(PALMAI) ke BHD
.د.ب0.0362464
1 PaLM AI(PALMAI) ke BMD
$0.0964
1 PaLM AI(PALMAI) ke DKK
kr0.622744
1 PaLM AI(PALMAI) ke HNL
L2.533392
1 PaLM AI(PALMAI) ke MUR
4.4344
1 PaLM AI(PALMAI) ke NAD
$1.674468
1 PaLM AI(PALMAI) ke NOK
kr0.98328
1 PaLM AI(PALMAI) ke NZD
$0.170628
1 PaLM AI(PALMAI) ke PAB
B/.0.0964
1 PaLM AI(PALMAI) ke PGK
K0.411628
1 PaLM AI(PALMAI) ke QAR
ر.ق0.350896
1 PaLM AI(PALMAI) ke RSD
дин.9.788456
1 PaLM AI(PALMAI) ke UZS
soʻm1,147.618864
1 PaLM AI(PALMAI) ke ALL
L8.085068
1 PaLM AI(PALMAI) ke ANG
ƒ0.172556
1 PaLM AI(PALMAI) ke AWG
ƒ0.17352
1 PaLM AI(PALMAI) ke BBD
$0.1928
1 PaLM AI(PALMAI) ke BAM
KM0.162916
1 PaLM AI(PALMAI) ke BIF
Fr284.2836
1 PaLM AI(PALMAI) ke BND
$0.12532
1 PaLM AI(PALMAI) ke BSD
$0.0964
1 PaLM AI(PALMAI) ke JMD
$15.45774
1 PaLM AI(PALMAI) ke KHR
387.148184
1 PaLM AI(PALMAI) ke KMF
Fr40.488
1 PaLM AI(PALMAI) ke LAK
2,095.652132
1 PaLM AI(PALMAI) ke LKR
රු29.389468
1 PaLM AI(PALMAI) ke MDL
L1.649404
1 PaLM AI(PALMAI) ke MGA
Ar434.2338
1 PaLM AI(PALMAI) ke MOP
P0.7712
1 PaLM AI(PALMAI) ke MVR
1.48456
1 PaLM AI(PALMAI) ke MWK
MK167.07084
1 PaLM AI(PALMAI) ke MZN
MT6.16478
1 PaLM AI(PALMAI) ke NPR
रु13.65988
1 PaLM AI(PALMAI) ke PYG
683.6688
1 PaLM AI(PALMAI) ke RWF
Fr139.8764
1 PaLM AI(PALMAI) ke SBD
$0.792408
1 PaLM AI(PALMAI) ke SCR
1.45082
1 PaLM AI(PALMAI) ke SRD
$3.7114
1 PaLM AI(PALMAI) ke SVC
$0.842536
1 PaLM AI(PALMAI) ke SZL
L1.673504
1 PaLM AI(PALMAI) ke TMT
m0.3374
1 PaLM AI(PALMAI) ke TND
د.ت0.2852476
1 PaLM AI(PALMAI) ke TTD
$0.652628
1 PaLM AI(PALMAI) ke UGX
Sh337.0144
1 PaLM AI(PALMAI) ke XAF
Fr54.7552
1 PaLM AI(PALMAI) ke XCD
$0.26028
1 PaLM AI(PALMAI) ke XOF
Fr54.7552
1 PaLM AI(PALMAI) ke XPF
Fr9.9292
1 PaLM AI(PALMAI) ke BWP
P1.29658
1 PaLM AI(PALMAI) ke BZD
$0.193764
1 PaLM AI(PALMAI) ke CVE
$9.238976
1 PaLM AI(PALMAI) ke DJF
Fr17.0628
1 PaLM AI(PALMAI) ke DOP
$6.199484
1 PaLM AI(PALMAI) ke DZD
د.ج12.584056
1 PaLM AI(PALMAI) ke FJD
$0.219792
1 PaLM AI(PALMAI) ke GNF
Fr838.198
1 PaLM AI(PALMAI) ke GTQ
Q0.738424
1 PaLM AI(PALMAI) ke GYD
$20.163024
1 PaLM AI(PALMAI) ke ISK
kr12.1464

Sumber Daya PaLM AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PaLM AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PaLM AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PaLM AI

Berapa nilai PaLM AI (PALMAI) hari ini?
Harga live PALMAI dalam USD adalah 0.0964 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PALMAI ke USD saat ini?
Harga PALMAI ke USD saat ini adalah $ 0.0964. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PaLM AI?
Kapitalisasi pasar PALMAI adalah $ 7.44M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PALMAI?
Suplai beredar PALMAI adalah 77.13M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PALMAI?
PALMAI mencapai harga ATH sebesar 2.018678526703317 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PALMAI?
PALMAI mencapai harga ATL 0.00023726066723638 USD.
Berapa volume perdagangan PALMAI?
Volume perdagangan 24 jam live PALMAI adalah $ 17.28K USD.
Akankah harga PALMAI naik lebih tinggi tahun ini?
PALMAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PALMAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:17:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

