BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Particl hari ini adalah 0.2942 USD. Lacak informasi harga aktual PART ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PART dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Particl hari ini adalah 0.2942 USD. Lacak informasi harga aktual PART ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PART dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PART

Info Harga PART

Penjelasan PART

Whitepaper PART

Situs Web Resmi PART

Tokenomi PART

Prakiraan Harga PART

Riwayat PART

Panduan Membeli PART

Konverter PART ke Mata Uang Fiat

Spot PART

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Particl

Harga Particl(PART)

Harga Live 1 PART ke USD:

$0.2942
$0.2942$0.2942
-0.57%1D
USD
Grafik Harga Live Particl (PART)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:05:54 (UTC+8)

Informasi Harga Particl (PART) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.291
$ 0.291$ 0.291
Low 24 Jam
$ 0.2973
$ 0.2973$ 0.2973
High 24 Jam

$ 0.291
$ 0.291$ 0.291

$ 0.2973
$ 0.2973$ 0.2973

$ 52.39849853515625
$ 52.39849853515625$ 52.39849853515625

$ 0.025316718616159122
$ 0.025316718616159122$ 0.025316718616159122

-0.07%

-0.57%

+16.00%

+16.00%

Harga aktual Particl (PART) adalah $ 0.2942. Selama 24 jam terakhir, PART diperdagangkan antara low $ 0.291 dan high $ 0.2973, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPART adalah $ 52.39849853515625, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.025316718616159122.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PART telah berubah sebesar -0.07% selama 1 jam terakhir, -0.57% selama 24 jam, dan +16.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Particl (PART)

No.1952

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

$ 103.27K
$ 103.27K$ 103.27K

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

15.35M
15.35M 15.35M

15,378,233.85108049
15,378,233.85108049 15,378,233.85108049

PART

Kapitalisasi Pasar Particl saat ini adalah $ 4.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 103.27K. Suplai beredar PART adalah 15.35M, dan total suplainya sebesar 15378233.85108049. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.52M.

Riwayat Harga Particl (PART) USD

Pantau perubahan harga Particl untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001687-0.57%
30 Days$ +0.0536+22.27%
60 Hari$ +0.0955+48.06%
90 Hari$ +0.12+68.88%
Perubahan Harga Particl Hari Ini

Hari ini, PART tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001687 (-0.57%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Particl 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0536 (+22.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Particl 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PART terlihat mengalami perubahan $ +0.0955 (+48.06%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Particl 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.12 (+68.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Particl (PART)?

Lihat halaman Riwayat Harga Particl sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Particl (PART)

PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred.

Particl tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Particl Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PART ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Particl di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Particl dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Particl (USD)

Berapa nilai Particl (PART) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Particl (PART) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Particl.

Cek prediksi harga Particl sekarang!

Tokenomi Particl (PART)

Memahami tokenomi Particl (PART) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PART sekarang!

Cara membeli Particl (PART)

Ingin mengetahui cara membeli Particl? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Particl di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PART ke Mata Uang Lokal

1 Particl(PART) ke VND
7,741.873
1 Particl(PART) ke AUD
A$0.453068
1 Particl(PART) ke GBP
0.223592
1 Particl(PART) ke EUR
0.253012
1 Particl(PART) ke USD
$0.2942
1 Particl(PART) ke MYR
RM1.226814
1 Particl(PART) ke TRY
12.41524
1 Particl(PART) ke JPY
¥45.0126
1 Particl(PART) ke ARS
ARS$426.993054
1 Particl(PART) ke RUB
23.900808
1 Particl(PART) ke INR
26.086714
1 Particl(PART) ke IDR
Rp4,903.331372
1 Particl(PART) ke PHP
17.378394
1 Particl(PART) ke EGP
￡E.13.91566
1 Particl(PART) ke BRL
R$1.57397
1 Particl(PART) ke CAD
C$0.414822
1 Particl(PART) ke BDT
35.895342
1 Particl(PART) ke NGN
423.306728
1 Particl(PART) ke COP
$1,127.200822
1 Particl(PART) ke ZAR
R.5.113196
1 Particl(PART) ke UAH
12.374052
1 Particl(PART) ke TZS
T.Sh.722.8494
1 Particl(PART) ke VES
Bs66.7834
1 Particl(PART) ke CLP
$277.4306
1 Particl(PART) ke PKR
Rs83.152688
1 Particl(PART) ke KZT
154.758026
1 Particl(PART) ke THB
฿9.53208
1 Particl(PART) ke TWD
NT$9.117258
1 Particl(PART) ke AED
د.إ1.079714
1 Particl(PART) ke CHF
Fr0.23536
1 Particl(PART) ke HKD
HK$2.285934
1 Particl(PART) ke AMD
֏112.50208
1 Particl(PART) ke MAD
.د.م2.73606
1 Particl(PART) ke MXN
$5.466236
1 Particl(PART) ke SAR
ريال1.10325
1 Particl(PART) ke ETB
Br45.274438
1 Particl(PART) ke KES
KSh37.992988
1 Particl(PART) ke JOD
د.أ0.2085878
1 Particl(PART) ke PLN
1.082656
1 Particl(PART) ke RON
лв1.29448
1 Particl(PART) ke SEK
kr2.818436
1 Particl(PART) ke BGN
лв0.497198
1 Particl(PART) ke HUF
Ft98.524638
1 Particl(PART) ke CZK
6.204678
1 Particl(PART) ke KWD
د.ك0.0900252
1 Particl(PART) ke ILS
0.962034
1 Particl(PART) ke BOB
Bs2.02998
1 Particl(PART) ke AZN
0.50014
1 Particl(PART) ke TJS
SM2.712524
1 Particl(PART) ke GEL
0.797282
1 Particl(PART) ke AOA
Kz269.660778
1 Particl(PART) ke BHD
.د.ب0.1109134
1 Particl(PART) ke BMD
$0.2942
1 Particl(PART) ke DKK
kr1.903474
1 Particl(PART) ke HNL
L7.749228
1 Particl(PART) ke MUR
13.515548
1 Particl(PART) ke NAD
$5.110254
1 Particl(PART) ke NOK
kr3.003782
1 Particl(PART) ke NZD
$0.520734
1 Particl(PART) ke PAB
B/.0.2942
1 Particl(PART) ke PGK
K1.23564
1 Particl(PART) ke QAR
ر.ق1.070888
1 Particl(PART) ke RSD
дин.29.887778
1 Particl(PART) ke UZS
soʻm3,544.577498
1 Particl(PART) ke ALL
L24.66867
1 Particl(PART) ke ANG
ƒ0.526618
1 Particl(PART) ke AWG
ƒ0.52956
1 Particl(PART) ke BBD
$0.5884
1 Particl(PART) ke BAM
KM0.497198
1 Particl(PART) ke BIF
Fr867.5958
1 Particl(PART) ke BND
$0.38246
1 Particl(PART) ke BSD
$0.2942
1 Particl(PART) ke JMD
$47.17497
1 Particl(PART) ke KHR
1,181.524852
1 Particl(PART) ke KMF
Fr123.564
1 Particl(PART) ke LAK
6,395.652046
1 Particl(PART) ke LKR
රු89.692754
1 Particl(PART) ke MDL
L5.0014
1 Particl(PART) ke MGA
Ar1,325.2239
1 Particl(PART) ke MOP
P2.3536
1 Particl(PART) ke MVR
4.53068
1 Particl(PART) ke MWK
MK510.763562
1 Particl(PART) ke MZN
MT18.81409
1 Particl(PART) ke NPR
रु41.68814
1 Particl(PART) ke PYG
2,086.4664
1 Particl(PART) ke RWF
Fr426.8842
1 Particl(PART) ke SBD
$2.421266
1 Particl(PART) ke SCR
4.1188
1 Particl(PART) ke SRD
$11.3267
1 Particl(PART) ke SVC
$2.571308
1 Particl(PART) ke SZL
L5.107312
1 Particl(PART) ke TMT
m1.0297
1 Particl(PART) ke TND
د.ت0.8705378
1 Particl(PART) ke TTD
$1.991734
1 Particl(PART) ke UGX
Sh1,028.5232
1 Particl(PART) ke XAF
Fr167.1056
1 Particl(PART) ke XCD
$0.79434
1 Particl(PART) ke XOF
Fr167.1056
1 Particl(PART) ke XPF
Fr30.3026
1 Particl(PART) ke BWP
P3.95699
1 Particl(PART) ke BZD
$0.591342
1 Particl(PART) ke CVE
$28.196128
1 Particl(PART) ke DJF
Fr52.0734
1 Particl(PART) ke DOP
$18.920002
1 Particl(PART) ke DZD
د.ج38.387216
1 Particl(PART) ke FJD
$0.670776
1 Particl(PART) ke GNF
Fr2,558.069
1 Particl(PART) ke GTQ
Q2.253572
1 Particl(PART) ke GYD
$61.534872
1 Particl(PART) ke ISK
kr37.0692

Sumber Daya Particl

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Particl, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Particl
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Particl

Berapa nilai Particl (PART) hari ini?
Harga live PART dalam USD adalah 0.2942 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PART ke USD saat ini?
Harga PART ke USD saat ini adalah $ 0.2942. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Particl?
Kapitalisasi pasar PART adalah $ 4.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PART?
Suplai beredar PART adalah 15.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PART?
PART mencapai harga ATH sebesar 52.39849853515625 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PART?
PART mencapai harga ATL 0.025316718616159122 USD.
Berapa volume perdagangan PART?
Volume perdagangan 24 jam live PART adalah $ 103.27K USD.
Akankah harga PART naik lebih tinggi tahun ini?
PART mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PART untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:05:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Particl (PART)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PART ke USD

Jumlah

PART
PART
USD
USD

1 PART = 0.2942 USD

Perdagangkan PART

PART/USDT
$0.2942
$0.2942$0.2942
-0.70%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,429.85
$101,429.85$101,429.85

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.62
$3,317.62$3,317.62

+0.53%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.02
$157.02$157.02

+0.70%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0334
$1.0334$1.0334

+20.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,429.85
$101,429.85$101,429.85

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.62
$3,317.62$3,317.62

+0.53%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2143
$2.2143$2.2143

-0.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.02
$157.02$157.02

+0.70%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0133
$1.0133$1.0133

-0.27%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0798
$0.0798$0.0798

+59.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011790
$0.011790$0.011790

+1,079.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.335
$4.335$4.335

+333.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008838
$0.008838$0.008838

+314.15%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001730
$0.00001730$0.00001730

+60.63%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001730
$0.001730$0.001730

+59.00%