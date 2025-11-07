BursaDEX+
Harga live Pocket Network hari ini adalah 0.015514 USD. Lacak informasi harga aktual POKT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POKT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Pocket Network(POKT)

$0.015533
+10.15%1D
Grafik Harga Live Pocket Network (POKT)
Informasi Harga Pocket Network (POKT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0137
Low 24 Jam
$ 0.016413
High 24 Jam

$ 0.0137
$ 0.016413
$ 3.099854645224399
$ 0.008747360397530879
+10.05%

+10.15%

-4.60%

-4.60%

Harga aktual Pocket Network (POKT) adalah $ 0.015514. Selama 24 jam terakhir, POKT diperdagangkan antara low $ 0.0137 dan high $ 0.016413, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPOKT adalah $ 3.099854645224399, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008747360397530879.

Dalam hal kinerja jangka pendek, POKT telah berubah sebesar +10.05% selama 1 jam terakhir, +10.15% selama 24 jam, dan -4.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pocket Network (POKT)

No.618

$ 35.30M
$ 14.85K
$ 36.87M
2.28B
2,376,850,988.055742
NONE

Kapitalisasi Pasar Pocket Network saat ini adalah $ 35.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.85K. Suplai beredar POKT adalah 2.28B, dan total suplainya sebesar 2376850988.055742. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.87M.

Riwayat Harga Pocket Network (POKT) USD

Pantau perubahan harga Pocket Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00143132+10.15%
30 Days$ -0.007939-33.86%
60 Hari$ -0.016554-51.63%
90 Hari$ -0.024366-61.10%
Perubahan Harga Pocket Network Hari Ini

Hari ini, POKT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00143132 (+10.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pocket Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.007939 (-33.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pocket Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, POKT terlihat mengalami perubahan $ -0.016554 (-51.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pocket Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.024366 (-61.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pocket Network (POKT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pocket Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pocket Network (POKT)

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Pocket Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pocket Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa POKT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pocket Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pocket Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pocket Network (USD)

Berapa nilai Pocket Network (POKT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pocket Network (POKT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pocket Network.

Cek prediksi harga Pocket Network sekarang!

Tokenomi Pocket Network (POKT)

Memahami tokenomi Pocket Network (POKT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token POKT sekarang!

Cara membeli Pocket Network (POKT)

Ingin mengetahui cara membeli Pocket Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pocket Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

POKT ke Mata Uang Lokal

1 Pocket Network(POKT) ke VND
408.25091
1 Pocket Network(POKT) ke AUD
A$0.02389156
1 Pocket Network(POKT) ke GBP
0.01179064
1 Pocket Network(POKT) ke EUR
0.01334204
1 Pocket Network(POKT) ke USD
$0.015514
1 Pocket Network(POKT) ke MYR
RM0.06484852
1 Pocket Network(POKT) ke TRY
0.65453566
1 Pocket Network(POKT) ke JPY
¥2.373642
1 Pocket Network(POKT) ke ARS
ARS$22.51655418
1 Pocket Network(POKT) ke RUB
1.26035736
1 Pocket Network(POKT) ke INR
1.37562638
1 Pocket Network(POKT) ke IDR
Rp258.56656324
1 Pocket Network(POKT) ke PHP
0.91501572
1 Pocket Network(POKT) ke EGP
￡E.0.7338122
1 Pocket Network(POKT) ke BRL
R$0.0829999
1 Pocket Network(POKT) ke CAD
C$0.02187474
1 Pocket Network(POKT) ke BDT
1.89286314
1 Pocket Network(POKT) ke NGN
22.32216376
1 Pocket Network(POKT) ke COP
$59.44049474
1 Pocket Network(POKT) ke ZAR
R.0.26947818
1 Pocket Network(POKT) ke UAH
0.65251884
1 Pocket Network(POKT) ke TZS
T.Sh.38.117898
1 Pocket Network(POKT) ke VES
Bs3.521678
1 Pocket Network(POKT) ke CLP
$14.629702
1 Pocket Network(POKT) ke PKR
Rs4.38487696
1 Pocket Network(POKT) ke KZT
8.16082942
1 Pocket Network(POKT) ke THB
฿0.50234332
1 Pocket Network(POKT) ke TWD
NT$0.48046858
1 Pocket Network(POKT) ke AED
د.إ0.05693638
1 Pocket Network(POKT) ke CHF
Fr0.0124112
1 Pocket Network(POKT) ke HKD
HK$0.12054378
1 Pocket Network(POKT) ke AMD
֏5.9325536
1 Pocket Network(POKT) ke MAD
.د.م0.1442802
1 Pocket Network(POKT) ke MXN
$0.28809498
1 Pocket Network(POKT) ke SAR
ريال0.0581775
1 Pocket Network(POKT) ke ETB
Br2.38744946
1 Pocket Network(POKT) ke KES
KSh2.00347796
1 Pocket Network(POKT) ke JOD
د.أ0.010999426
1 Pocket Network(POKT) ke PLN
0.05709152
1 Pocket Network(POKT) ke RON
лв0.0682616
1 Pocket Network(POKT) ke SEK
kr0.14846898
1 Pocket Network(POKT) ke BGN
лв0.02621866
1 Pocket Network(POKT) ke HUF
Ft5.19377692
1 Pocket Network(POKT) ke CZK
0.32719026
1 Pocket Network(POKT) ke KWD
د.ك0.004747284
1 Pocket Network(POKT) ke ILS
0.05073078
1 Pocket Network(POKT) ke BOB
Bs0.1070466
1 Pocket Network(POKT) ke AZN
0.0263738
1 Pocket Network(POKT) ke TJS
SM0.14303908
1 Pocket Network(POKT) ke GEL
0.04204294
1 Pocket Network(POKT) ke AOA
Kz14.21997726
1 Pocket Network(POKT) ke BHD
.د.ب0.005848778
1 Pocket Network(POKT) ke BMD
$0.015514
1 Pocket Network(POKT) ke DKK
kr0.10037558
1 Pocket Network(POKT) ke HNL
L0.40863876
1 Pocket Network(POKT) ke MUR
0.71317858
1 Pocket Network(POKT) ke NAD
$0.26947818
1 Pocket Network(POKT) ke NOK
kr0.1582428
1 Pocket Network(POKT) ke NZD
$0.02745978
1 Pocket Network(POKT) ke PAB
B/.0.015514
1 Pocket Network(POKT) ke PGK
K0.0651588
1 Pocket Network(POKT) ke QAR
ر.ق0.05647096
1 Pocket Network(POKT) ke RSD
дин.1.57591212
1 Pocket Network(POKT) ke UZS
soʻm186.91561966
1 Pocket Network(POKT) ke ALL
L1.3008489
1 Pocket Network(POKT) ke ANG
ƒ0.02777006
1 Pocket Network(POKT) ke AWG
ƒ0.0279252
1 Pocket Network(POKT) ke BBD
$0.031028
1 Pocket Network(POKT) ke BAM
KM0.02621866
1 Pocket Network(POKT) ke BIF
Fr45.750786
1 Pocket Network(POKT) ke BND
$0.0201682
1 Pocket Network(POKT) ke BSD
$0.015514
1 Pocket Network(POKT) ke JMD
$2.4876699
1 Pocket Network(POKT) ke KHR
62.30515484
1 Pocket Network(POKT) ke KMF
Fr6.51588
1 Pocket Network(POKT) ke LAK
337.26086282
1 Pocket Network(POKT) ke LKR
රු4.72975318
1 Pocket Network(POKT) ke MDL
L0.263738
1 Pocket Network(POKT) ke MGA
Ar69.882813
1 Pocket Network(POKT) ke MOP
P0.124112
1 Pocket Network(POKT) ke MVR
0.2389156
1 Pocket Network(POKT) ke MWK
MK26.93401054
1 Pocket Network(POKT) ke MZN
MT0.9921203
1 Pocket Network(POKT) ke NPR
रु2.1983338
1 Pocket Network(POKT) ke PYG
110.025288
1 Pocket Network(POKT) ke RWF
Fr22.510814
1 Pocket Network(POKT) ke SBD
$0.12768022
1 Pocket Network(POKT) ke SCR
0.22386702
1 Pocket Network(POKT) ke SRD
$0.597289
1 Pocket Network(POKT) ke SVC
$0.13559236
1 Pocket Network(POKT) ke SZL
L0.26932304
1 Pocket Network(POKT) ke TMT
m0.054299
1 Pocket Network(POKT) ke TND
د.ت0.045905926
1 Pocket Network(POKT) ke TTD
$0.10502978
1 Pocket Network(POKT) ke UGX
Sh54.236944
1 Pocket Network(POKT) ke XAF
Fr8.811952
1 Pocket Network(POKT) ke XCD
$0.0418878
1 Pocket Network(POKT) ke XOF
Fr8.811952
1 Pocket Network(POKT) ke XPF
Fr1.597942
1 Pocket Network(POKT) ke BWP
P0.2086633
1 Pocket Network(POKT) ke BZD
$0.03118314
1 Pocket Network(POKT) ke CVE
$1.48686176
1 Pocket Network(POKT) ke DJF
Fr2.745978
1 Pocket Network(POKT) ke DOP
$0.99770534
1 Pocket Network(POKT) ke DZD
د.ج2.02597326
1 Pocket Network(POKT) ke FJD
$0.03537192
1 Pocket Network(POKT) ke GNF
Fr134.89423
1 Pocket Network(POKT) ke GTQ
Q0.11883724
1 Pocket Network(POKT) ke GYD
$3.24490824
1 Pocket Network(POKT) ke ISK
kr1.954764

Sumber Daya Pocket Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pocket Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Pocket Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pocket Network

Berapa nilai Pocket Network (POKT) hari ini?
Harga live POKT dalam USD adalah 0.015514 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga POKT ke USD saat ini?
Harga POKT ke USD saat ini adalah $ 0.015514. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pocket Network?
Kapitalisasi pasar POKT adalah $ 35.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar POKT?
Suplai beredar POKT adalah 2.28B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) POKT?
POKT mencapai harga ATH sebesar 3.099854645224399 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) POKT?
POKT mencapai harga ATL 0.008747360397530879 USD.
Berapa volume perdagangan POKT?
Volume perdagangan 24 jam live POKT adalah $ 14.85K USD.
Akankah harga POKT naik lebih tinggi tahun ini?
POKT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga POKT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Pocket Network (POKT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

