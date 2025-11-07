BursaDEX+
Harga live Prosper hari ini adalah 0.04537 USD. Lacak informasi harga aktual PROS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PROS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PROS

Info Harga PROS

Penjelasan PROS

Whitepaper PROS

Situs Web Resmi PROS

Tokenomi PROS

Prakiraan Harga PROS

Riwayat PROS

Panduan Membeli PROS

Konverter PROS ke Mata Uang Fiat

Spot PROS

Futures USDT-M PROS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Prosper

Harga Prosper(PROS)

Harga Live 1 PROS ke USD:

$0.04537
$0.04537
+0.48%1D
USD
Grafik Harga Live Prosper (PROS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:24:15 (UTC+8)

Informasi Harga Prosper (PROS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04348
$ 0.04348
Low 24 Jam
$ 0.05699
$ 0.05699
High 24 Jam

$ 0.04348
$ 0.04348

$ 0.05699
$ 0.05699

$ 9.39432895
$ 9.39432895

$ 0.025453314164864925
$ 0.025453314164864925

-0.47%

+0.48%

-14.47%

-14.47%

Harga aktual Prosper (PROS) adalah $ 0.04537. Selama 24 jam terakhir, PROS diperdagangkan antara low $ 0.04348 dan high $ 0.05699, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPROS adalah $ 9.39432895, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.025453314164864925.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PROS telah berubah sebesar -0.47% selama 1 jam terakhir, +0.48% selama 24 jam, dan -14.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Prosper (PROS)

No.1730

$ 2.33M
$ 2.33M

$ 68.68K
$ 68.68K

$ 4.54M
$ 4.54M

51.39M
51.39M

100,000,000
100,000,000

NONE

Kapitalisasi Pasar Prosper saat ini adalah $ 2.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 68.68K. Suplai beredar PROS adalah 51.39M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.54M.

Riwayat Harga Prosper (PROS) USD

Pantau perubahan harga Prosper untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002167+0.48%
30 Days$ +0.00188+4.32%
60 Hari$ -0.10949-70.71%
90 Hari$ -0.16302-78.23%
Perubahan Harga Prosper Hari Ini

Hari ini, PROS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002167 (+0.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Prosper 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00188 (+4.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Prosper 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PROS terlihat mengalami perubahan $ -0.10949 (-70.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Prosper 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.16302 (-78.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Prosper (PROS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Prosper sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Prosper (PROS)

Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency.

Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem

Prosper tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Prosper Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PROS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Prosper di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Prosper dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Prosper (USD)

Berapa nilai Prosper (PROS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Prosper (PROS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Prosper.

Cek prediksi harga Prosper sekarang!

Tokenomi Prosper (PROS)

Memahami tokenomi Prosper (PROS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PROS sekarang!

Cara membeli Prosper (PROS)

Ingin mengetahui cara membeli Prosper? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Prosper di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Prosper

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Prosper, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Prosper
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Prosper

Berapa nilai Prosper (PROS) hari ini?
Harga live PROS dalam USD adalah 0.04537 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PROS ke USD saat ini?
Harga PROS ke USD saat ini adalah $ 0.04537. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Prosper?
Kapitalisasi pasar PROS adalah $ 2.33M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PROS?
Suplai beredar PROS adalah 51.39M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PROS?
PROS mencapai harga ATH sebesar 9.39432895 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PROS?
PROS mencapai harga ATL 0.025453314164864925 USD.
Berapa volume perdagangan PROS?
Volume perdagangan 24 jam live PROS adalah $ 68.68K USD.
Akankah harga PROS naik lebih tinggi tahun ini?
PROS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PROS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:24:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Prosper (PROS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PROS ke USD

Jumlah

PROS
PROS
USD
USD

1 PROS = 0.04537 USD

Perdagangkan PROS

PROS/USDT
$0.04537
$0.04537
+0.44%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,279.36

$3,319.62

$156.11

$1.0979

$1.0003

$101,279.36

$3,319.62

$156.11

$2.2210

$1.0250

$0.00000

$0.00000

$30.81

$0.1125

$0.0003967

$0.014000

$4.558

$0.007994

$0.1125

$0.0000002290

